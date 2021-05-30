每個女人的身體都是特別的！給女同志身體、性愛與親密關係的指導

文／呂欣潔

身為一個女性與同志，我的青少年自我認同過程其實相當封閉。記得國高中時期，開始逐漸接受自己喜歡女生後，對於未來的伴侶關係和親密生活完全沒有任何想像，於是開始做好老年會孤單一人提著行李入住安養院的心理準備。當時常感到絕望與孤單，不知道能向誰求助。鼓起勇氣走進當時少數有性別專櫃的誠品書店，想更了解自己到底是怎麼一回事，卻發現展示的書籍中，同志不是死，就是瘋，被趕出家門或與親人恩斷義絕的更不在少數，讓我對自己的未來更加恐懼。

上了大學和初戀女友交往，伴侶之間的性關係一直是我心中的糾結之處，有許多話和疑問就像卡在喉頭的魚刺，常常咳不出來也吞不下去。性，其實是上天賜予我們相當美好的禮物，但我永遠記得第一次我與另一個女人肌膚相親時，心中雖因與心愛的人分享這親密時刻而充滿喜悅，卻同時也摻雜了一絲罪惡感與愧疚，覺得自己好像做了不好的事情，而這件事情不能和別人說。

回顧成長過程那些與性相關的時刻，時常包含了矛盾與無助的負面情緒：初初感覺身體慾望時，逐漸察覺自己喜歡女人的身體，而對男人沒有任何感覺，心中伴隨的是緊張和恐懼；在我和伴侶之間遇到性的問題時，跳進我腦海裡的第一個念頭是「是不是我有問題」，或「我的身體不夠有吸引力」；第一次嘗試和伴侶溝通關於性的不滿，話都還沒脫口而出，眼淚就不自主地狂流不止……

性只能做、不能說的觀念，充斥著整個台灣社會，女人的性和同志的性，尤其嚴重。在大社會脈絡下成長的我，也無差別地接受了這樣的想法。直到開始進入同志運動、二〇〇三年加入台灣同志諮詢熱線協會之後，才發現有許多人對於自己的同志身分、性愛需求和情慾想像侃侃而談，自在不已，讓我驚覺自己過去真的被太多無謂的、單一霸道的價值觀束縛，進而忘記人被賦予最本能的需求──尋找快樂、親密感與愛。

然而，當我於二〇〇八年開始在熱線工作，一股衝動想找人一同討論女同志的性愛時，卻發現眾人雖然參與意願強烈，但現實中缺乏了許多在地詞彙、用語能描述自己的狀態和感受。因為很少討論，所以不知道從何討論起；多數人對於公開訴說情慾與性愛，會產生不自覺的愧疚與尷尬感⋯⋯種種狀況，阻礙了討論的進展。其實這些感受，我也會有，但我有幸利用許多性教育演講機會，以及各種公眾或私人的群體討論場合，試著不斷挑戰自己過去對於性的感受。我希望自己能跳脫過去傳統社會所加諸在女性與同志身上的束縛，以正向的心態來看待、討論我們的性。

於是當時的我們嘗試使用網路問卷，來蒐集社群的想法，歷經一年的不斷討論和整理，民國一百年時，「拉子性愛百問」出爐了。令我們吃驚的是，不過兩個月時間，竟然超過兩千多份的有效問卷回收。由此可見，大家並非不想討論，而是苦無資源與空間，加上害羞與擔心別人眼光、評價的限制使然。而在今年民國一一〇年，睽違十年之後，我再次重新整理之前的問卷問題，重新放上網路邀請大家填寫，有賴於各界的協助宣傳，不到一週的時間，一千七百多份的問卷便回收完成，令我和協助處理問卷的男同志義工夥伴吃驚不已，可見社群的力量和需求之大。

當我細細看著填答者們無私分享他們最私密的想法或經驗時，我理解到縱使我們的生理結構相似，但每一個人的經驗和生命，與身體所交織出來的過程都是獨一無二的，而且肯定會隨著人生階段而改變。所以，不管妳或你的腦袋在閱讀本書時出現了多少跟性有關的疑問，都請先深呼吸一口氣，告訴自己：「我很正常！」我們都不一樣，我們也都很正常。

作為女性，我們從小充滿了對性不說（或說不出口）的教育；身為同志，我們能學習或瞭解性的管道更是屈指可數。市面上的鋪天蓋地的各種兩性文章，那些男人該做的事、女人該有的樣子，都跟我們格格不入；從小到大腦袋中一連串的問題，總是找不到解答。我希望這本書能給年輕的女同志朋友一點鼓勵，知道你並不奇怪，也給出道已久的資深女同志朋友們一點啟發，或許我們能有和自己與對方的身體互動的不同方式。

（本文選自呂欣潔《好好：給女同志身體、性愛與親密關係的指導》，寶瓶文化）