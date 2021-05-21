COVID-19下的挑戰 「遠距醫療」的時代來了嗎？

文／劉秀枝醫師

預防群聚感染，「視訊」開會更普及

COVID-19疫情期間，有位朋友需要到大醫院回診。他的太太為了減少被感染的機率，開車送他到醫院後，卻不陪他進去診間，而是把車停在醫院外面，等他看完病後，再接他回家。

的確，防疫指揮官每天在新聞媒體上報告確診病例及感染來源，全民幾乎都成為病毒感染的流行病學專家，極力遠離病毒。

不僅民眾非必要不到大醫院，醫院也對就診與陪診者嚴格加以管控，如量體溫、填寫旅遊史等。因此，門診與住院的人數都明顯地減少，各項檢查的排程縮短，業績也跟著下降。

為了減少群聚感染，國、內外有許多醫學會都停辦、延期，或以線上會議的方式進行。例如我常參加的每週病例研討會，就可以選擇視訊或親自出席。我選擇透過視訊的方式與會。經由視訊軟體，不僅可以清晰地看到簡報內容與現場反應，自己也仍舊能參與討論，出席者的座位更達到了一‧五公尺的社交距離要求。

那麼，我們能不能也經由「視訊」或其他「遠距醫療」設備（telemedicine）來看診？

什麼是「遠距醫療」？

「遠距醫療」可以是即時（real time）影像的雙向溝通。病人在家裡，透過電腦或手機螢幕，與醫師對答，這對病人來說非常方便，省時又省力，且可避免外出的感染風險。

另外，還可以電郵、或如LINE等通訊軟體傳達病情，及傳遞影像和檢查報告等，醫師看完後再回覆，也是一種遠距醫療，而且這已是許多醫界、醫病甚至親友之間，很普遍的諮詢或討論病情的方式。

其實，「即時遠距醫療」在臺灣行之有年，主要是用於離島、交通不便地區的緊急醫療事件，而且是醫療人員之間的對話、溝通與治療措施。

美國也早在十多年前，開始透過即時遠距醫療，指導醫師為急性腦栓塞中風病患施打血栓溶解劑。

「遠距醫療」的效果好嗎？

二○二○年一月三十日，世界衛生組織（ＷＨＯ）宣布COVID-19為「國際公共衛生緊急事件」。

從那時迄今，世界各國的疫情皆吃緊。為了做到社交隔離，陸續有多篇「探討即時遠距醫療可行性」的論文應運而生。尤其這對慢性病與年長患者來說，是一項很好的變通方法。美國有不少健康保險也已將遠距醫療納入給付項目。

即使是一向強調神經檢查與醫病互動的神經內科，在國外，也出現了「遠距神經學」（tele-neurology）這一名詞。

神經學強調的是詳細問診與神經檢查，對於感覺等較細緻的檢查，無法在視訊中執行，但卻可以觀看病人的神情、動作與步態等，尤其可以透過對話問診。

美國神經學會於二○二○年四月推出了一部短片，示範如何透過即時遠距，進行神經學檢查。

同樣在二○二○年，《美國神經學》期刊刊登了美國神經學會的遠距工作小組，關於遠距醫療的一篇論文。文章的內容認為，偏頭痛、巴金森氏症、中風、癲癇、失智症等，透過視訊看診是可行的，而且效果不見得比實際看診差。

「即時遠距醫療」的挑戰

然而，即時遠距醫療對於病患與家屬雖然方便，對醫院卻是一大挑戰，需要考慮──

一、設備及訓練：儀器設備、人員配置與訓練，以及醫護人員的配合度和接受度，且恐怕會增加看診時間。

二、軟、硬體：協助病人端使用遠距醫療的軟、硬體，尤其是對於使用電腦或智慧型手機不熟悉的老年人。

三、隱私及安全：病歷資料、影像傳輸、用藥處方等資料的隱私權，以及相關的網路安全。

四、看診費用的健保申報：當距離和交通不再是患者選擇醫院的重要考慮因素時，醫師、患者和醫療體系，都將面臨與從前不一樣的挑戰。

醫療人員的辛苦和感染風險是有目共睹的，還得因應由疫情而生的各種措施，遠距醫療的可行性，只是其中之一。

現代醫療突飛猛進，不僅有新藥和新醫療技術的研發，還有各種輔助科技，例如電子病歷的普及、各式穿戴裝置的推陳出新、人工智慧的普遍應用，以及影像傳輸的科技等等。

最近聽到一位年輕醫師說，不曉得什麼是Ｘ光看片箱。我想到以前在診間，醫師把Ｘ光片插入看片箱，向病人解釋病變的日子，真的是只能回味了。

那麼，這次的COVID-19會不會是種催化劑，把尚在起步的即時遠距醫療變得普遍，甚至是一種常態？

（本文選自劉秀枝醫師《你怎麼看待老年，它就怎麼回應你：預防失智，快樂的老後實踐》，寶瓶文化）