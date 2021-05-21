世上有多少人因為怕丟臉 不敢離婚？

文／劉威麟（Mr. 6）

夫妻關係走到這個地步，丈夫卻堅持不離婚。明知道雙方家庭已經完全撕破臉，兩人的感情再也無法挽回，但夫家仍為了面子問題而繼續要求小晴回家，以維持婚姻的假象。

世上有多少對夫妻是因為怕丟臉，不敢離婚？

此時，小晴很清楚，為了能順利探視孩子，她要透過正式離婚，讓法律保障她的探視權。

曾經為他們兩人居中協商的諮商心理師，對小晴丈夫的印象一直都不錯，因為每次他在心理師面前都裝得很乖、很有感情。小晴靈機一動，要求心理師請丈夫帶著母親，一起去諮商。

這招果然奏效。身為媽寶的先生有母親在身旁，就變得完全不一樣。後來，相關人士轉述當天的情形，關在諮商室裡的小晴丈夫講話激動又大聲，連門外的法警都差一點要衝進去。

小晴終於透過法院，與前夫達成協議，成功離婚，並獲得假處分，她每兩週可以見到孩子一次，並且與孩子共度一晚。

上一回看到孩子時，他只能獨自踏出一兩步，現在已很會走路了。終於又再見到孩子，小晴悲從中來，緊緊地抱著他，告訴他，「媽媽已經成功離婚了，以後你可以定期地看到媽媽，媽媽也一定會來找你。」

但，事情還沒結束。就連兩週一次的母子時間，前夫仍百般阻撓。

有一次，小晴的探視時間到了，前夫母子倆一同開車到他們約好的大賣場停車場，前夫的媽媽很明顯是想在孩子面前激怒小晴，一逕對她大罵，「你到底要鬧到什麼時候？為什麼鬧得這麼難看？」孩子在車上親眼看著母親被祖母慘罵。不過，小晴沒有落入圈套，無論怎麼挨罵，她都保持著開朗的微笑，她要讓孩子看到一個健康又堅強的母親。

另一回交接孩子時，前夫跑過來，故意跟她拉扯，還用力捏她。過程中，小晴始終帶著笑。接著她拍拍孩子，不慌不忙地走到櫃檯，請他們報警，並找了一間可驗傷的診所。孩子被她妥善地保護著，不哭不鬧。

前夫見這些方法都無效，再次把孩子藏起來。連續好幾次，小晴準時出現在相約交接孩子的大賣場，但是都落空。其中有一回，前夫的媽媽出現了，故意抱著小孩在小晴的面前走來走去，就是不讓她碰，然後抱著孩子跑回車上，加速駛離，硬是不讓小晴摸到孩子。

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面對前夫家的惡劣行徑，小晴只能又回到法庭。

在法官面前，前夫再次辯稱都是小晴自己沒有去接孩子，而且她連一通電話都沒打。小晴則說，前夫根本就封鎖了她的電話號碼。

此時，法官靈機一動，當庭要求小晴拿出手機打電話給前夫，並打開擴音讓在場的每個人都聽到。結果連續撥了幾次號碼，每一通都直接被轉進語音信箱，前夫的手機連一聲也沒有響。謊言被戳破，前夫面紅耳赤，法官則大怒，「先生，你知道你剛剛都在裝傻嗎？」

法官進一步發現，前夫在臉書上打卡交接小孩的日期，有好多次都不正確。法官當庭裁定這是一樁必須特別注意的案子，前夫不但應該立刻讓小晴看孩子，且必須每次都回報探視的狀況。這下子，前夫再也賴不掉了。

遲來的正義，讓小晴很有感觸。這麼難離的婚姻，她最後能成功地訴請離婚並探視成功，關鍵就在自己不再感情用事，不再指望去仰賴任何人的同情心，冷靜地等待時機出現。

原本天真又單純的小晴，經過了這段時間的纏訟，成長得堅定又強大。

她有了勇氣，向前夫要「更多」。

她發動了最後一場戰役──現在，她要爭取孩子的監護權。

前夫所做的事一一被證實違反了「友善父母原則」，對小孩不利。亦已構成改訂監護權要件。社工拜訪後，也建議改成由小晴單方監護。發生了這麼多肢體衝突，更證明小晴的前夫及其家人並不適合帶孩子，無法給孩子良好的成長環境。

小晴則已經準備好，做一個情緒穩定又健康的單親媽媽，把孩子養大。

要知道，「開戰」對小個子的小晴來說，是多麼難的決定。一想到前夫那些暴言暴語，小晴還是發毛，但她至少不會再發抖了。

無論結果如何，她已經靠自己的力量，拋開了婚姻的陰影。

當年自己說了「Yes」而造成的兩年半速成地獄，如今破繭而出的，是一個全新而完整的小晴。

兩個人勉強維持婚姻，孩子反而可能更受苦

我問小晴，對我們的讀者，她有何建議。

小晴說，過去的她覺得一個家應該有爸爸、有媽媽、有小孩。當初她就是為了讓孩子有爸爸，才去登記結婚。

如果重新再來一次，當她發現懷孕了，會怎麼做？

小晴毫不猶豫地回答：「生下小孩，然後自己顧。」

她希望把這樣的思考角度分享給更多人知道：我們可以談戀愛，也可以生小孩；生了小孩之後，仍然可以繼續談戀愛。但，絕對不要被對於家庭的迷思所迷惑。兩個不適合的人，卻因孩子而一輩子綁在一起，受苦受難的不只是夫妻兩人，更辛苦的可能是孩子。

即便回到自己一個人，只要自己有了足夠堅定的力量，就能給孩子好的環境長大。

如果要請小晴的孩子自己選，他也不會希望走到這個境地的父母繼續在一起吧。

當年的小晴，並沒聽過這樣的故事。若是聽過，她肯定不會糊塗。

（本文選自劉威麟（Mr. 6）《「1」的力量：走出離婚低谷，30個過來人經驗，陪伴你自信重生》，寶瓶文化）