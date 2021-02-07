甘地絕食、禁欲 竟是因為罪惡感？

文／岡田尊司（Takashi Okada）

禁欲的甘地

潔癖、丟棄私欲、為善，這樣的心境是很令人崇敬的。可是，哪怕只是潔癖這點，有時稍稍行之過度便會呈現出與病態性強迫症狀相差無幾的「異常心理」。

印度獨立運動之父──穆罕達斯．卡朗昌德．甘地，他的潔癖是出了名的，並且他還推崇禁欲。他的潔癖也許是與生俱來的，而他之所以會推崇禁欲這樣尤為嚴酷的行動，與曾經發生在他身上的一件不幸之事有關。甘地在很年輕的時候便已結婚，有一晚，當他看到病榻上的父親病情稍微穩定，便離開父親回到自己的臥室，放肆地與妻子纏綿起來。然而，就在他離開父親後不久，傭人便跑來說他父親生命垂危。在父親臨死之際，自己竟然沉溺於肉欲當中，這讓甘地感到了強烈的負罪感。

「一切都完了！我只有緊搓雙手，我愧痛交加，連忙跑到父親的房裡。」 「我當時若不為肉欲所蒙蔽，本可以在父親生命的最後一刻守在他身邊，分擔他的痛苦。這將是跟隨我終生、揮之不去的汙點。」──《甘地自傳》

在那之後，甘地的孩子在出生後三、四天便夭折，這更增強了甘地內心的罪惡感。甘地覺得，這是自己所犯罪惡的報應。

為了彌補自己內心的創傷及罪惡感，甘地越發追求禁欲的生活。他在年輕時就已經有此徵兆，隨著時間的推移，他的這種追求變得愈來愈強烈，首先表現在素食主義及拋棄一切虛偽物質的潔癖性格上，這兩點也成為他日後不斷陷入紛爭的根源。後來甘地成為律師，從來不輕易妥協的性格也讓他不斷捲入各種紛爭，他逐漸成為反對不正義鬥爭的領袖人物。而另一方面，他越發嚴厲地拋棄各種私利私欲，生活也越發簡單樸素。

比如說，一開始，他不去洗衣店而是自己親手洗衣服，就連襯衫的領子也親力親為。他認為這樣不僅可以節省洗衣的費用，而且不用麻煩別人、依賴他人。當然，作為洗衣門外漢，甘地洗出來的衣服並不怎麼乾淨，有時還會鬧不少笑話，但他毫不介意。他也不讓別人給他理髮，而是自己用理髮剪理頭髮。理出來的樣子從鏡子裡看勉強可以，但後面卻推得深一塊淺一塊，但是甘地從來不在意這些。他不讓傭人打掃廁所，而是自己親自動手。在當時，律師的地位是很高的，但甘地的行為卻有悖於常人。

他從南非返回印度的時候，支持者給他舉辦了一場盛大的送別會，並贈予他很多價值連城的珠寶首飾作為餞別禮物。為了南非的印度人，他從欣喜若狂的妻子手中強行拿出一半的寶物當作信託財產留了下來。

甘地逐漸不依賴任何人，所有的事情都親自動手。他開始親手做麵包，就連做麵包用的小麥粉，他也不去買而是自己製造。他買下一片農場，開始了順其心意的自給自足的生活。

不僅他沉溺於這樣的生活，就連他的妻子和家人也被捲了進來。甘地希望自己的孩子能夠和貧苦人家的孩子在同樣的環境中成長，所以他不但不提供特殊教育給孩子，連基本的讀書寫字機會都很少。但他自己卻受過高等教育，曾在英國留學。不得不說，甘地確實是一位自我放縱及蠻橫的父親，強行要求自己的妻子和孩子遵循他所崇尚的信念。

最後甘地開始完全禁欲的生活。他禁止自己喝茶，甚至不吃豆類和鹽，即便豆類是素食主義者極其重要的蛋白質來源。最後他連穀物都不吃了，只吃水果（自己農園裡低廉的水果），而且開始定期絕食。

甘地為了維持生存，只攝取極少量的營養，這導致他身上沒剩一點贅肉，完全是一副皮包骨的模樣。這與僅以少量食物來支撐自己持續工作的厭食症又是多麼相似。

只是，甘地絕食最主要的理由是，絕食對於控制他的情欲非常有效。甘地對父親的死所抱有的罪惡感一直折磨著他的內心。這種強迫自己艱苦修行的能量，也成為甘地成就偉大事業的原動力。

（本文選自岡田尊司《怪癖心理學》，寶瓶文化）