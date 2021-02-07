為何在成功的頂峰選擇死亡？ 三島由紀夫的完美主義

文／岡田尊司（Takashi Okada）

三島由紀夫的完美主義

作家三島由紀夫就是典型的完美主義者，這一點可以從他作品中近乎完美的一字一句以及極高的作品完善度上看出來。而實際上，正如人們所知曉的，他本人的性格和生活方式都滲透著強烈的完美主義色彩。

眾所周知，三島先生極其看重約定。不管是寫哪一部作品，他都會在截止日期前完成。據說他對時間的要求也非常嚴格，自己從來沒有遲到過，也從來沒有等候別人超過十五分鐘。

據說三島先生還是單身的時候，有一次他約女方吃飯，對方遲到了，於是三島先生留下一張字條，上面寫著「請慢用」，在離開之前他甚至連飯錢都付了。從這件事情便可以看出三島先生對於不守約定的人是如何蔑視與諷刺。

還有一次，三島先生與作曲家黛敏郎一起進行歌劇創作。黛敏郎因為沒有按約定時間完成作曲，向三島先生道歉並申請上演時間延期，三島先生卻直接取消了作品的演出。這件事也導致之後兩人關係決裂。如若沒有按最初約定的進行，三島先生寧願放棄也不會有一絲妥協。

這樣的完美主義，大概也是三島最後選擇自殺的淒慘結局原因之一吧。

無法釋放本能

具有完美主義特質的人總是被束縛在正直善良的義務感中，無法將自己的本能隨心所欲地釋放出來。他們認為本能和欲望是汙濁邪惡的。

在性生活上，完美主義者通常表現得僵硬，動作呆板拘謹，無法做到真正從內心去享受。這也是因為完美主義者的內心太過束縛，無法自由地釋放自己的本能和欲望。這樣的人，理性思維太過發達，壓制了自己真正的感覺和想法，他們常常拘泥於表面形式，太過看重別人對自己的評價，最後都不知道自己原本期待的是什麼了。

完美主義者總是能在虛幻的理想世界中找到自己所憧憬的愛人，因為只有在這樣的假想世界中，他們才能找到完美無瑕的對象，所以他們也常常會把偶像和明星看成自己理想的另一半。

而當現實中那位異性出現在自己面前時，完美主義者又會覺得眼前這位是如此滑稽、醜陋，愛情的幻想也隨之破滅。完美主義者即使真正遇到了理想中的異性，也不能真實地表達自己的感情，因為對於盡善盡美的追求，使得他們無法如實地坦露自己的欲望。如實說出「我想看到你的肌膚，想和你一起做愛」這樣的話，對於完美主義者來說太傷自尊，因為親口說出這樣的欲望，等於是把自己性的缺乏以及渴望真實地展現出來，這無疑是對自身完美的自我否定。

為何在成功的頂峰選擇死亡？

完美主義者是很努力的人，他們為達到自己理想的完美目標，對任何事情都會付出比普通人更多的努力。當事情按照他們的計畫進行時，他們的這些努力便會發揮健全的機能，進而有利於優秀業績及目標成果的達成。而一旦中途受挫，完美主義者追求完美的欲望便會開始變質，他們會在一些毫無意義的事情上努力，結果使得自己的生活停滯不前，自身痛苦不已。

這些很努力的完美主義者，他們在任何事情上都不會讓自己鬆懈，哪怕是將自己逼向死亡的事情。對於這樣的人來說，他們只有不停地做才能證明自己的存在。他們甚至會為一次完美的自殺而給自己制定一份縝密的自殺計畫。

對於完美主義者來說，些許的失敗或是計畫之外的事情也會輕易為他們的心靈帶來沉重打擊。具有完美主義傾向的人，在他們人生走上坡的時候，他們會發揮極強的能量，一步一步爬向成功的階梯；而當人生走下坡時，他們的心靈會變得極端脆弱。

在一般人看來，就是處於成功頂峰的人很容易選擇自殺。而這種狀況經常發生在完美主義起反作用的時候。

其中一個典型的例子便是三島由紀夫的自殺事件。造成三島走向淒慘結局的原因，便是他的完美主義。豬瀨直樹在《三島由紀夫傳》中提到，在眾人眼中三島是一個天才，而實際上那只是他不同於尋常努力者的一面而已。

當時，三島在大藏省工作，每天下班後都會回家寫作，一直到深夜兩點，第二天一大早再去上班。他每天的睡眠時間只有三、四個小時。即便在社會上已小有名氣，他也沒有滿足於現狀，而是致力於寫出更有野心的作品。而且就像我們之前所說的一樣，他從來都沒有錯過交稿日期，無論酒席上玩得多麼氣氛高漲，到了十點他都會立馬起身離開。這是一種充滿禁欲的、自我控制力相當強的生活狀態。

九個月後，三島辭去大藏省的職位，並把自己作為作家的命運賭在新作《假面的告白》上。起初，這部描寫同性戀以及性虐待等性倒錯的告白小說，在出版發行時並沒有如三島所願受到人們的追捧而大賣，據說三島頗為懊惱，並一度後悔自己辭去大藏省的工作。

小說出版半年後開始受到人們的關注，終於有了第二次加印。小說被收錄進新潮文庫之後，銷量大增。從那以後，三島的作家生活可以說是一帆風順，接下來的長篇小說《愛的飢渴》銷量達七萬冊，他二十九歲時出版的《潮騷》更是一經發售就立刻成為炙手可熱的暢銷書。由他的小說改編成的電影也引起巨大的轟動，三島真正成了國民人氣作家。他三十一歲時創作的《金閣寺》被看成是最傑出的作品，獲得極高的評價，也成為當時的暢銷書。接下來的《永恆的春天》銷量更是突破十五萬冊。

三島使盡渾身解數、花費三年時間，終於完成巨著《鏡子之家》。雖然這部作品的銷量也達到了十五萬冊，在商業化銷售上取得成功，但卻受到批評家如此評價：「三島可是第一次寫出這樣的作品來。」這讓三島第一次嘗到受挫的滋味。從那時開始，三島身上源源不斷的運氣開始籠罩一層烏雲。

接下來出版的《宴後》，讓三島被原外務大臣有田八郎以藉助小說侵犯個人隱私的名義提起訴訟。在各項紛爭之中，三島完成了以勞動爭議為題材的社會派小說《絹與明察》，並想藉此作品讓自己「起死回生」。但是，這部作品並沒有如他所期待的一樣，銷量僅僅止步於一萬八千冊。而與三島萎靡不振的形勢相反，大江健三郎等新一代作家的作品開始取而代之，成為社會話題，銷量也遠遠凌駕於三島之上。三十歲便已到達事業巔峰的三島，四十歲時命運已見衰敗。從那時起，三島的內心開始充滿了絕望。

即便如此，三島的作品還是得到了全世界讀者極高的評價。從他四十歲那年開始，他的名字每年都會出現在諾貝爾獎的候選名單中。可是，三年後獲得諾貝爾獎的並不是三島，而是川端康成。這是三島自殺前一年發生的事。據說三島自己也曾經預言：「接下來如果是日本人獲獎，那麼不會是我，而是大江。」

在他準備自殺的當天，他將自己最後的作品《豐饒之海》最後一部，《天人五衰》最終章原稿交付給編輯。我們彷彿可以看到，三島已經開始關心如何在世人面前戲劇性地結束自己的人生了。從某種意義上也可以說，他在過了四十歲後，差不多用了四年的時間來為自己準備一個完美的「死亡舞台」。正如三島自身的行事作風，直到臨死那一刻，他依然按時交稿，按照自己計畫好的場景，在完美的「死亡舞台」上落下人生的最後一幕。無論何時，三島都按自己計畫好的步驟去行動，從這一點我們也可以說，三島的人生是史無前例的完美主義者的人生。

而三島的例子也告訴我們，追求完美的人生並不一定是幸福的。

（本文選自岡田尊司《怪癖心理學》，寶瓶文化）

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