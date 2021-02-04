孩子一焦慮就咬手指甲？ 覺察孩子的焦慮危機

文／王意中 臨床心理師

「媽媽，姊姊好噁心哦！她把手指頭放到嘴巴裡面，都是口水。叫她不要碰我的玩具，噁心死了。」弟弟話一說完，立刻將他的玩具抽了回來。

「彤彤，你在幹麼？都已經那麼大了。你把手指頭放在嘴巴裡做什麼？我跟你講了多少次，老是講不聽。」媽媽邊說，邊把彤彤的手從嘴裡拉了出來，朝她的手背拍下去。

「都幾年級了，還這樣，真是的！就不會在弟弟面前做好榜樣嗎？」

彤彤兩個眼珠子直盯著媽媽，也不開口，只是雙手用力拉扯著皺皺的褲子。

「彤彤，我警告你哦，我跟你講了多少遍，你再給我啃指甲看看。手那麼髒，細菌那麼多，跟你講了多少次。手放進嘴巴能看嗎？下次再被我看到，你就完蛋了。」

然而，不管媽媽怎麼念、怎麼罵，講了一次又一次，孩子啃手指甲的畫面仍然一而再、再而三地，在不同的「頻道」上演。她會一邊看手機的YouTube影片，一邊咬著手；一邊寫數學評量，一邊咬著手……媽媽發現，彤彤連對著窗外發呆時，也在咬手。

「到底怎麼搞的？放鬆的時候會啃手指甲；專心做事情時會啃手指甲；沒事做的時候，也在啃手指甲。簡直在找我麻煩嘛！」媽媽感到不以為然，同時也不解，「這孩子幹麼動不動就咬手？難道是口慾期未滿足嗎？」這實在超出媽媽能理解的範圍。

要說彤彤不懂咬手這行為不好嗎？也不盡然，她聰明得很，不可能連這種最基本的道理也不懂。

只是，媽媽實在無法忍受，已經上小學了，還老是講不聽，又不是小baby，真是難看。

好幾次忍不住直接用手打了幾下，啪～啪～啪，但就像拍打蚊子一樣，消滅了一隻，沒多久又來一隻。在那之後有短短的幾天，咬手行為暫時沒有出現。但你也知道的，沒多久，問題又來了。

「講不聽，講不聽，講不聽！為什麼老是講不聽？」媽媽實在是不想再念了。

怎麼講都沒用，媽媽實在不知該如何是好。難道，自己真的得被逼著採取更激烈的手段嗎？

【陪伴孩子面對焦慮】

「焦慮」，需要被懲罰嗎？

讓我們好好來思考：為什麼孩子咬自己的手指甲，我們卻要用嚴厲的方式威脅他、處罰他、警告他，不准他再做出這樣的舉動？

◎孩子啃手指甲的行為在呼救，「幫幫我！我想要擺脫焦慮！」

你認為，「我已經跟孩子講了好多遍，叫他不要有這種壞習慣，但一直講不聽。最後只好打他、罵他、懲罰他，讓他怕。或許，下次孩子就不敢再做出這種行為。」

我們不要只看到行為的表象，而忽略了在這表象底下，孩子所要傳達給我們的訊息。孩子到底在暗示我們什麼？

處在一種自己也難以說出口、難以處理的焦慮情緒中，絕對不是孩子自己自願。不會有孩子告訴你「我想要焦慮」，因為焦慮帶來了不舒服、不愉快的體驗，沒有人想要這樣。

然而，伴隨著這些負面情緒而生的外在行為，孩子這次是用「咬手」來呈現──其實，他已經在發出警報，不時在告訴我們：「幫幫我！救救我！我想要擺脫這樣的焦慮情緒！

我們卻沒有聽到、看到，甚至於我們還誤會他了。

◎我們沒有察覺自己「忽略」或「誤判」孩子的求救訊息

想像一下，當一個孩子遇到狀況，打了通一一○電話尋求協助。然而，電話另一端的人卻認為這孩子在開玩笑，說：「小朋友，不要鬧了。」或者直接就把電話掛斷。

甚至於，若孩子繼續打電話，接電話的人這麼警告他說：「如果你再這樣，我就要處罰你了。你不要再開玩笑，不要再浪費我的時間。我已經跟你講了多少次，不要亂打電話。」

這種情況，就像我們告訴孩子，「我已經警告你很多次了，不要再咬手，為什麼都講不聽？」

孩子繼續打電話、繼續啃手指甲，他只是想要告訴你，「幫幫我！救救我！我受不了了！我有危險！我有狀況！」

但我們依然認為孩子老是講不聽，而忽略了孩子真正要傳達的求救訊息。或者說，我們沒有察覺到自己選擇了忽略，甚至於誤判。

而我們還因此處罰或指責孩子……

看到這裡，你有沒有發現自己似乎做錯了什麼？

別將焦慮強押（壓）至「地下室」

當孩子咬手，別再只是對孩子說：「你不要再咬了！」

面對焦慮行為，不要再採取威脅與責罵的方式了，因為我們都還沒有弄清楚，是什麼樣的原因促使孩子做出這樣的舉動。當我們直接採取壓制的方式，只是讓孩子將焦慮的情緒壓抑下去，有如從二、三樓押（壓）至地下一、二樓。

壓抑焦慮，並不等同於焦慮被釋放、被舒緩，而只是讓焦慮被擱置在底下，沒有進行處理，甚至於演變為後來你無法預期的局面。

有些孩子雖然不咬手了，但是，他可能轉為拔頭髮、眨眼、聳肩或發出怪聲。

你必須知道，孩子自己並不想要這樣。畢竟，過度的焦慮對孩子帶來的只有痛苦難耐。事實上，有些孩子自己也沒辦法控制，因為他也不知道到底發生了什麼事。

給孩子「情緒支持」，別妄下評斷

請陪伴在孩子身邊，試著去體會孩子面對焦慮情緒時的感受。

先不要有任何的批判、評價或論斷，認為他應該怎樣、不應該怎樣，甚至於責怪他是自己想太多或自討苦吃。

沒有人想要想太多。有時想太多，是自己無法控制的啊。

先把你的情緒擱置在一旁

發現孩子咬手時，先暫時把你自己的情緒擱置在一旁。

藉由一些行動轉移孩子的注意力。比如抱抱他、安撫他、拍拍他的手，或是帶著他散散步、玩玩遊戲。先讓孩子的焦慮情緒緩和下來再說。

尋找讓孩子感覺最舒緩的狀態

因為壓力而感到焦慮時，可以嘗試從事讓自己放鬆的活動。

與孩子一起尋找令他感到最舒緩的狀態。例如：孩子在泡澡時放鬆，散步時放鬆，游泳時放鬆，吹吹風放鬆，聽音樂放鬆。有了明確的放鬆模式，孩子就比較容易有一個判斷的依據。

在這些放鬆的情況下，讓孩子感受到自己處於一種低耗能、不耗電的狀態。此時，身心沒什麼負擔，且能夠維持在一種相對有精神的狀態，以主觀的感受來形容，就是輕鬆、舒服、自在。

引導孩子接納自己的焦慮。讓孩子瞭解，當自己的焦慮情緒升起時，可以直接暫停當下的活動，而選擇去做一些低耗能、不需要太耗腦力的活動，先讓自己藉由改變活動，適時地舒緩焦慮。

自我安撫

當孩子的焦慮指數偏高到他自己已無法招架時，則需要我們大人引導孩子進行「自我安撫」。以韓劇《雖然是精神病但沒關係》的經典畫面為例，「自我安撫」可以有各種排列組合的方式，例如：張開眼睛或閉上眼睛，接著兩隻手交叉，輕輕擺放在自己的肩膀上，或是重重擺放在自己的肩膀上。

也可以輕輕拍、重重拍、慢慢拍或快速拍。沒有一定的標準做法，可以讓孩子試著做做看，以找出最適合自己舒緩情緒的方法。

提醒自己，讓焦慮舒緩的方式，沒有「一定非得如何不可」的執著。找出比較容易讓自己進入放鬆狀態的方法。

打破執著，讓自己的思考有彈性，也是另外一種讓自己舒緩焦慮的方法。

（本文選自王意中《覺察孩子的焦慮危機：咬手、拔頭髮、猛眨眼……從辨識警訊開始，讓孩子學會紓解焦慮，安定成長》，寶瓶文化）