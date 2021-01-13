屬於你的傷口 你不能否認──讀《我家住在張日興隔壁》

文／吳曉樂（作家）

此書建議佐以Google街景服務。我個人作法臚列如下：輸入張日興商店，一秒以內會收穫二十多萬則結果。好險僅此一家，別無分店。點入相片，押著滑鼠，調整開闔度數，放大諦視，與楊双子文中的租書店、榕樹廣場，小叮噹雜貨店、阿群叔叔的麵店進行套疊。再來，找出姊妹倆就讀國小，想像姊妹倆的移動範圍。最終回歸核心，那置納一脈三代，張日興隔壁的「我家」。

說來赧然，我對楊双子的最早認識，來自二○一七年四月《鏡週刊》的系列報導。訪者為陳又津。文句深邃真摯，收錄的相片與影片也把雙胞胎楊若慈、楊若暉，其中一人早逝的苦楚，做了不張揚、恰到好處的渲染。影片一幕我過目難忘：楊若暉在居家安寧階段，戴著製氧機面罩，要姊姊「不要放棄，妳堅持要活下去」。我依循作家姓名找來《花開時節》與《撈月之人》，讀上一段時日，感受書中「天命不酬，人事可盡」的曖曖生機。而今，報導、小說裡凝鍊折疊的思辨，走到《我家住在張日興隔壁》，終究徐徐展開。養在心底的冰山，如今上浮一、兩分。

楊双子這回要說的，是楊双子的故事。

雙胞胎活在地球上的日子僅僅差距幾分鐘，目睹景色又趨近一律，身分駕照可供流用，記憶偏好也能互通有無。雖偶遇身分認同的侵擾，但兩人相互珍視，總能化險為夷。父親某任女友交付筆記本，要兩人寄存「不能為對方道之者」於其中，兩人有了主體的初步理解，依舊擁抱過往認同：是同卵雙胞胎啊。除此之外，我認為讓兩人不願絲毫離棄的理由，包裹了另一心事：童年能夠預料與依賴的只有彼此。父母年輕，感情基礎不敷親職所需，雙胞胎童年的「重要他人」數度易位，可惜人情再怎麼延展，也有弛豫或斷裂的一瞬，尤其老家後期人事翻動劇烈，蔓生支系如參天巨樹，提供庇蔭，也形成暗影，照顧者的照應與冷熱暴力輪番上演。有時債主登門造訪，有時不須假借外力，成住壞空自生自滅。到後來，姊妹倆經濟見絀，分食一籃皮蛋與稀飯、借米酒漱牙止緩牙痛、為了確保一人食飽，謊稱自己場所已供餐，一一讀來，傷情非常。

楊双子向來專擅從地景、器物還原時代一隅的氛圍。我的部分童年於左營度過，她所寫的橡皮軟糖、魷魚片跟「烤乳豬」，是我的兒時至福；電動街機、蠶寶寶與染色老鼠，我也沒錯過。最引起共鳴的，是那些「好問」的雜貨店主事者，雜貨店本身亦有收發鄰里資訊的功能，孩童在他們眼中是特別輕取的八卦來源，此一「擾孩」特質竟沒有地區差異，細想不禁感到荒謬可笑。也看她寫烏日一帶的百年繁榮與寂滅，物事演義，滄海桑田，誰都不願意料，這對形影不離的雙胞胎，也成了消逝逾恆的命題。曾讀梅格・潔伊所寫的《非凡韌性》，論及有些孩童從童年逆境發展出一「超能力」：讓自己從當下「缺席」，以蓄積存活下去的動力。姊妹倆及長，浸潤在「閒仔冊」，騁懷於綺想玄幻的情節，忘卻塵世憂愁，更開闢人生另一蹊徑。然而，頻繁策動超能力易得反噬，協力突破重圍的過程，兩人肉身苦痛高發，妹妹的沉重心事更是積累成惡疾。作者當下知情妹妹病苦，但不知其歸期，是以書寫有二觀點交織：因無知而堅定，因後知後覺而惘然。從醫生口中得知妹妹來日無多的場景，書中出現多次，每一次，楊双子處理的心境有別，質疑自身不察有之，專注記錄妹妹囑託叮嚀有之，壓軸則落在她重現了妹妹病末道阻且長的「返家」之路，驚人的「翻案」也於此際乍現。姊妹倆早已打定主意，他們並非無家之人，根自始繫長在從母胎裡攜出的、双子的另一半。不意臨終前，楊若暉改弦易張，表示仍想回「老家」。氧氣鋼瓶隨侍，姊妹倆複習每一屋室改朝換代的歷史，憶想童稚時如何理想與展望未來，緊追在後的幻滅又是怎地鑲嵌於眼前諸景。烏日，大肚山下成功嶺，張日興隔壁，是姊妹倆歌於斯，哭於斯的原初。我聯想到小說家珍奈・溫特森，她出身宗教情懷沉重的家庭，受訪時，溫特森稱十六歲那年愛上一個女孩，養母覺得她把靈魂賣給了魔鬼。終其一生，養母帶給溫特森的考驗與磨難永無止盡，她卻從中凝鍊出一至理：「傷口是一種象徵。原本屬於你的東西，你不能否認。拋出去的總會返回，會清算、會復仇，或許也會和解。一定會歸返。」

輯一至輯五乍看主題不同，但都是「我們」，是殊途同歸的祭妹文。楊若慈精工描繪每一景物典故，人情流變，雙胞胎如何從人生的此岸擺渡到彼岸，背後實有一楚楚用心：想讓各位明白，我的妹妹曾經活在這些，這裡，與這裡。書末收錄的少女想像，如同過往作品，楊双子再次揮舞作家權柄：如果有些人在現實裡走不下去，我就創造一個世界，許他們再次幸福。

（本文選自楊双子《我家住在張日興隔壁》，寶瓶文化）