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如何把錢從別人的口袋放到你的口袋！關於「掙錢」的五個常識

聯合新聞網 / 寶瓶文化

文／黃啟團

獲取財富有三個法門：第一個是「掙錢」，第二個是「賺錢」，第三個是「值錢」。我們先從「掙錢」開始講述，及一些具體的掙錢方法。

●你真的敢「掙錢」嗎？

我們都想獲得足夠的財富。但財富從哪兒來呢？

從非常直白的層面來說，你的錢其實是從別人口袋裡來的──市場上流通的錢的總量，在一段時間內是固定的，你的錢變多了，就意味著一定有人的錢變少了。

這裡就會產生一個問題：【你把錢從別人的口袋轉移到你的口袋，你真的好意思嗎？】

首先，我們做一個小小的試驗，讓你體驗一下掙錢的感覺。

如果你身邊有人，我請你問他：「能不能把你口袋裡的錢放到我的口袋裡？」

如果你真的去做這個實驗，你有什麼感覺？我猜你會很不好意思，覺得這怎麼可能呢？別人怎麼會自願把錢給我？

若此時你身邊沒有別人，那我同樣邀請你給一個足夠信任的朋友打個電話，問他能不能把他的錢借給你一點。此刻，你可以問問自己的內心：【當你去向別人借錢的時候，是一種什麼感覺？是坦然，還是羞恥？】

當你體驗到真實的感覺之後，你就會知道，讓別人把錢從他的口袋放在你的口袋裡，其實是非常難的一件事情。我們在這裡不考慮對方願不願意的問題，我們首先應該關注的是：我們會覺得不好意思。

＊＊＊

我記得大概是五年前，我得了牙周炎，非常疼。週末很多醫院的醫生不上班，我實在沒辦法，就找了我的一個做牙醫的學生，她叫羅倩倩。當時我是挺不好意思的，因為我不太習慣以病患的身分出現在學生面前。

當我躺在診療椅上張開嘴巴的時候，羅醫生驚呼起來，說：「哎呀，團長，你缺了三顆牙，怎麼會這樣？」我頓時感覺滿臉發熱，因為我把我的弱點暴露在了學生面前。但是，我也不得不回答她這個問題。

我說：「是啊，小時候父母沒有讓我建立保護牙齒的觀念，所以牙齒從小沒有保護好。」

羅醫生問我：「團長，那你有看過牙醫嗎？」

我說：「我當然看過。」

她說：「如果你看過牙醫還缺了三顆牙，那就不是你的錯了，是你的醫生的錯。」

我很驚訝，因為我所學的心理學知識，讓我知道我們要為自己的所有事情負責，因為自己才是一切的根源。

羅醫生告訴我一個基本常識。她說：「一個人的牙齒變壞，大概會經歷三個階段。第一個階段就是牙齒生出牙菌斑，牙菌斑的出現，表示細菌在侵蝕我們的牙齒。這個階段，牙醫會幫你把牙菌斑去掉。要是你沒有去看牙醫，就會經歷第二個階段，細菌會進入你的牙周、牙髓。你會得牙髓炎、牙周炎，牙醫會幫你做根管治療，幫你補好這顆牙。如果僅僅是止痛了，而沒有去做根管治療，那麼就會進入第三階段：牙齒變脆，只要你咬了一些硬物，你的牙就會碎裂，甚至脫落。在這個階段，牙醫還是可以幫你戴上一個烤瓷牙冠的。」

她接著說：「很明顯，團長，你的牙缺了三顆，就是因為這三個階段都錯過了治療，這是牙醫的責任，因為他沒有建議你繼續治療。現在我再不會放過你，因為我們還有第四種補救的方式：植牙，這樣你的牙齒還是可以為你服務，一直到老都沒問題。」

我問：「那大概要多少錢呢？」

她說：「八萬多一顆。」我一算，要花二十幾萬。

於是我說：「羅醫生，你很會銷售。」

羅醫生講了一句讓我非常震撼的話，她說：「團長，我不認為我這是在銷售，我認為這是一名牙醫的良知和責任。你想想，如果我今天不讓你植牙，你其他的牙齒就會像骨牌一樣，一顆接一顆壞掉，你滿口的牙很快都會沒有的。我不忍心看到我的老師滿口沒牙地給大家講課。所以我一定要幫你植好這幾顆牙，這是我的責任。」

我經常在我的課堂上講起羅醫生的故事，她是我見過最好的牙醫。她的生意非常好，需要預約看牙，經常得排上好幾個星期，甚至好幾個月。

●關於「掙錢」的五個常識

為什麼有些人能夠像羅醫生這樣理直氣壯地掙錢，而有些人一提到錢就不好意思呢？在這裡，我想和大家分享五個「掙錢」的常識。

【第一個常識：在一定的時間和範圍內，錢是有恆定總量的。】

也就是說，你的錢多了，某些人或者某些機構的錢就少了。當然，政府可以投放更多的貨幣，那是總體經濟的事，在這本書裡，我們不做過多討論。

【第二個常識：錢是交換的憑證。】

你要獲得別人的錢，就必須為別人提供等值或者更大價值的產品或服務。如果你不能給別人提供價值，又想獲得別人的錢，那麼你不是乞丐、騙子，就是強盜。這些危害他人及社會的事情，我們當然是不能去做的。所以，你要掙錢，就必須能為別人提供更大的價值。

羅倩倩醫生之所以能理直氣壯地賺老師的錢，就是因為她知道她能為我提供更大的價值，所以她心安理得。

【第三個常識：你能提供的價值不僅僅是有形的價值，還包括無形的價值。】

大多數人只會狹隘地看到物質的價值，比如手頭有哪些東西可以變賣成錢，或者自己可以做出什麼東西賣錢，而看不到無形的價值。

【第四個常識：一個商品的價值，等於生產此商品的勞動成本，加上生產者所要賺取的剩餘價值。】

這個理論指的是商品，是狹義上的解釋。從廣義經濟學來看，凡是有需求的東西都是有價值的，需求越大和越稀少的東西，其價值就越大。

【第五個常識：滿足別人的需求，即可擁有價值。】

人本心理學大師馬斯洛提出了著名的「需求層次的心理模型」，即把人的需求從低級到高級分為生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我實現需求。

實際上，這五項需求都隱含了價值，也就是說，如果你能滿足別人的某個需求，你就能掙錢。

對於人們的生理需求，我們可以給別人提供食物、衣服、生活用品等。

安全需求，指的是我們需要有一個能讓自己覺得安全的生活空間，這就催生了很多行業，比如房地產、保險，還有保全業。

我們大多數人現在比較關注的社交需求，這方面的工具有臉書、LINE、YouTube、微博、微信、抖音等。這些社交工具在當今這個越趨「原子化」的社會中，起著重要的彌合作用。

那麼，尊重需求該如何實現價值呢？

我們都知道，吃「海底撈」的火鍋常常要排長龍。為什麼這麼多人願意排隊？是因為大家都被其獨特的服務所吸引，這種服務帶來的精神滿足便是價值的直接體現。

在企業管理中，老闆只有讓員工感到被尊重，員工才會奮力工作，才能為企業創造更大的價值。

最高層次的價值是自我實現價值。自我實現價值，可以從個體的理想與抱負層面好好去理解──所有人都有自己的理想或抱負，當我們滿足了前四個需求之後，就會自然地努力去實現自我價值。

（本文選自黃啟團《別人怎麼賺錢，是你不會的》，寶瓶文化）

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