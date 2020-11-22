遠離致命愛情！精神科醫師剖析7種人格違常渣男 教你如何平安分手

文/王俸鋼醫師

在理解人格偏差者的潛在暴力風險後，分手時要注意什麼？能不能針對以上的這些特點，做出最合理的分手策略？

首先，要先理解多數人類的暴力事件，是相對上的「小概率」事件。我們一生中跌倒、出小車禍受傷……各式創傷的機會，都比真正被另一個人以暴力直接攻擊的機會要來得大。

這不是說我們就可以因此掉以輕心，而是要提出一個重要的概念，就像疾病做檢驗一樣，當事件本身是「小概率」時，任何檢測的方式，都很容易出現「偽陽性」和「偽陰性」，這也是醫生不會盲目讓病患做各種檢驗的主要原因。

應用到暴力的預測，其實由於「自傷」和「傷人」都是小概率事件，這很容易讓我們的各種預測產生「狼來了」效應。

你以為會出現的暴力攻擊，結果沒有產生，但你以為應該沒事的時候，暴力就硬生生地出現了。前者的預測錯誤，讓我們誤以為「其實他沒那麼壞」，而後者的預測錯誤，輕則陷自身於險境，重則傷身，甚至可能有生命危險。

一、隨時相信「風險」無時無刻都存在

此時，最正確的方式，是隨時相信「風險」無時無刻都存在。

不要輕易放下戒心，特別是當你已經很清楚地釋放出堅定的分手要求時。任何暴怒咒罵固然是暴力的可能徵兆，甜言蜜語的哀兵姿態，也不保證下一秒就不會見到他亮出刀子。

在隨時警戒，提醒自己風險一直存在的同時，如前面所述，我們第一個要面對和處理的，就是對方面對失落後的反應。

切忌把「擁有」掛在嘴邊

雖然這個時候才提，通常已經過了最佳時機，但健康而對等的親密關係，切忌把「擁有」掛在嘴邊或放進心裡，這是任何想要和另一半維持親密關係的重要原則。

每一個人都是獨立的個體，也都該一直有著對等的尊重。親密關係要謹守的，是兩人持續溝通、維持互動、相知相守，一起面對未來、共度餘生。沒有誰「擁有」誰，沒有「誰是誰的人」這種說法。

這樣的言語和情話雖然甜蜜，但背後隱含的概念，也等於抹煞另一半的獨立人格和物化了對方。除了很難在未來一起相互扶持、共同承擔，以面對瞬息萬變的人生之外，在這種分手的場合，「失去」所帶來的痛苦，也會格外嚴重。

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因為在這種狀況下，渣男會想到的，只會是他的一個「東西」即將被他人奪走。

那個潛意識底下的黑暗存在，不會是多數女性在檯面上能夠聽到的。那個在他潛意識中的「東西」，也許是個女傭、也許是個廚娘、也許是棵搖錢樹、也許只是具性愛娃娃。

那個「東西」即將被奪走，所以莫須有的，「一定有另一個男人」的指責，也必然會出現。不論你如何解釋，也不管事實真相是什麼。

這時候，在實務上，我見過多數最平順無傷的處理方式是「轉移」。

也就是渣男有另一個「獵物」時，通常才是最有可能「安全下莊」的時候。

以邊緣人格為例，即使是很有經驗的心理治療師，也有可能被邊緣人格個案搞到灰頭土臉，往往只有邊緣人格個案又「盯上下一位受害者」時，當事人才有機會鬆一口氣。

當然，這樣的狀態可遇不可求，但當我們發現渣男竟然背叛愛情時，其實當事人反而應該慶幸，因為如果能夠好好把握，既然有人願意接受這支只會下跌的爛股票，你也大可不用繼續在這裡傷神苦撐。

但總不能都憑運氣。如果渣男就是不轉移，那麼，什麼樣的東西才是可以「操之在我」的呢？

二、堅定地確立自己一定要和渣男結束關係的信念

三、分手的訊息最好能夠兼顧「盡量降低對方的挫敗感」

這時要考慮的是，以預防因失落而誘發的暴力風險而言，除了堅定地確立自己一定要和渣男結束關係的信念之外，分手的訊息傳遞最好能夠兼顧「盡量降低對方的挫敗感」。

或者至少如前述「拿走三百元和還有兩百元」的研究，即使客觀事實一樣，但讓當事人比較能夠聚焦在「還擁有什麼」，就比較有可能降低失落所產生的挫折。

具體來說，關係的結束，比較好的方式是傳遞「你沒有什麼不好，也沒有人想改變你，也不需要改變你，而我，也不可能改變。在這樣的前提下，兩人都不可能走下去，所以希望將這段關係結束」的概念。

四、別再爭論「誰對誰錯」，這只會讓事情更糟

因為多數關係破裂的時候，兩方都很喜歡爭「誰對誰錯」，也通常都已經經歷了很長時間的相互指責。這也是為什麼「愛情沒有對錯」這句話時有所聞的原因。

就是因為所有過來人都很清楚，即使真的可以有對錯，但對當事人雙方而言，在這上面糾纏，根本就只會讓事情更糟，所以不如睜眼說瞎話，反正沒有對錯，就不用再爭對錯了。

五、讓對方盡量有足夠的支持系統，例如朋友或家人

另外，也需要做到的，就是讓對方盡量能有足夠的支持系統。

別忘了，「還擁有什麼」是一個一定要讓「被分手」的當事人感受到的點。就算是渣男，也還是有可能願意站在他那邊的朋友、親人、潛在支持者。

傳遞「我要和他分手，他在這段時間可能需要很多關心」的訊息。這一點對順利的分手，也會有幫助。

但是同樣地，所有的「誰對誰錯」的戲碼，一樣有可能在任何人際關係的連結裡上演，但是我們就是要避開這樣的爭論。

「他就是他，不需要改變；我也就是我，同樣不需要改變。這樣的兩人，無法維持關係。有問題的是這段關係，要停掉的，也是這段關係；沒有任何人被拋棄，被放掉的，是這段關係。」

六、就算有「更好的對象」，這段期間，也要盡量延緩

因為將焦點放在「關係」之上，所以切記，就算有「更好的對象」，這段期間，也要盡量延緩。

一旦讓被分手的一方感受到「我是被替代掉的」，那麼，幾乎前面希望降低當事人「失落」感的一切努力，都會化為烏有。「被搶走了」，是所有失落型態裡，最容易誘發憤怒的。

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緊接著要處理的，是「無法同理、自我中心」的致命傷。

強調「這段關係必須結束」，雖然已經是盡量降低對方失落、維持對方價值感的方式了，但通常接下來還會面臨的，至少有兩種狀態。

△渣男提出那套「我一定會改」、「你要負責，不可以拋棄我」的情緒勒索。

△各種「你不對、你該改、你一定有別的男人」之類的道德綁架。

但別忘了，同理的能力其實和「大道理」沒什麼關係。對於人格違常的人來說，它更像是一種天生的缺陷。

當事人之所以被眾人罵是渣男，就是會沒有自覺地以自我為中心，並且完全忽視你的感受。所有的辯論都會失焦和離題，甚至會讓你深刻體會到一個偏執的人格，可以將過去的現實記憶顛倒黑白到什麼程度。

七、你需要找到適當的「緩衝防禦」，但千萬別找另一位同齡男性友人

所以，這時候除了不要陷入「三堂會審」式的刑偵調查，虛耗精力，而是堅守「不想要改變彼此，彼此也無法持續這段關係，所以沒什麼道理可談」的基調之外，為了隔絕這種「不可能有同理，也不可能設身處地為對方著想，所以也不會有好聚好散」的困境，自己這方找到適當的「緩衝防禦」，協助做這段關係的冷處理，也是非常重要的一環。

但是，這個「緩衝」千萬別找「另一位同齡男性友人」，因為這通常只會造成對方更嚴重的偏執。

一位年長、具有權威，但沒有情愛糾葛關係的男性會是較佳的選擇。而這時可能會面臨的，則是另一種「轉移」，只是這種轉移的焦點是「恨」。

過去也有一些實例，治療師被當成「緩衝」，渣男將憤怒轉移到治療師身上，造成很多困擾。

我也認識一位美女級的網紅藝術家，到後來，還要找律師當協助隔絕的緩衝者，才有辦法擺脫心理病態跟蹤狂的糾纏、騷擾。

如果到這個階段，能夠成功地將「失落」和「無法同理」這兩個關卡所造成的問題盡量淡化，一般來講，這樣的關係糾葛，即使面對的是令人厭惡的人格違常者，問題也會隨著時間慢慢淡去。

特別是能夠讓對方接受「你不是拋棄對方，而是目前的你，不想要建立任何『關係』」的話，使用暴力的機會就可以大幅降低。

八、了解對方平常會跟你提到的挫折是什麼，以及他通常如何處理

最後一個問題仍然相當棘手。需要很長時間小心提防的，就是對方「處理挫折的方式和能力」。

若對方毫無處理挫折的能力，那麼你必須用盡一切方式保持距離，以及完全不要相信和他的任何互動會是安全的。

七成的家暴謀殺，發生在當事人決定分手之後

最後，和所愛的人建立親密關係，那是每一個正常人都會有的本能。

不幸遇到非常不適合的另一半，也不是任何一個當事人自己願意的。就像萊斯麗．史坦納（Leslie Steiner）在TED演講中所說，她不是個沒知識的、不夠聰明的女性，她是個事業有成、有著高學歷的女性。

哈佛畢業、有商管碩士學業，在世界前五百大的企業裡工作，身為雜誌的作家和編輯，但是她仍然選擇和一位會施行家庭暴力的丈夫結婚，並且受到多年的暴力威脅而無法離開。

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決定離開這段關係，絕對是明智的選擇，但無論如何，要提高警覺。

防範暴力的方法和防範渣男的方法一樣，就是永遠別欺騙自己「我沒那麼倒楣」。畢竟有百分之七十的家暴謀殺，是發生在當事人決定分手之後。

希望這樣的理解，能夠提供給所有被渣男所傷害的女性，藉此認清、避免、遠離那些在你身上施加關係剝削的渣男。

（本文選自王俸鋼《渣男，病態人格：精神科醫師剖析7種人格違常渣男，遠離致命愛情》，寶瓶文化）