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在乎別人眼光、不擅長拒絕、害怕衝突…你是討好型人格嗎？

聯合新聞網 / 寶瓶文化

文／叢非從

1

「討好型人格」的特點有：

●● 害怕別人不開心。當別人不開心時，總感覺自己有責任要去照顧他人的感受。

●● 不自覺地取悅別人。下意識地做些別人可能會喜歡和開心的事，看到別人開心了會心安。

●● 怕給別人添麻煩。能自己做的事，通常不去麻煩別人，即使自己做更費力。

●● 在乎別人的眼光。經常願意為了獲得別人一點喜歡，而委屈自己做自己不喜歡的事，特別糾結。

●● 玻璃心。特別害怕別人的否定、指責、攻擊，容易感覺到受傷和委屈。

●● 害怕衝突。當與別人有意見差異時，寧願自我犧牲，也不怎麼能去爭取。

●● 不擅長拒絕。拒絕別人時，就會感覺自己開不了口。所以經常被別人踐踏底線，而自己一忍再忍。

●● 不擅長提要求。辭退下屬、要求調薪、要求別人等，對你來說特別困難。

●● 容易憤怒。討好最常有的情緒其實是委屈，委屈累積久了，就會易怒。而憤怒其實是用否定的方式表達需求，以協助自己無法直接表達需求的心。

●● 不敢欠別人的。總是擅長付出，對於欠別人的人情、接受別人的幫助，會有內疚、受寵若驚、不配得之感。

●● ……


按這個標準，不知道有多少人能倖免，毫不中槍，並敢於大膽地說出：我一點都不討好！


討好的本質就是：別人比我重要，我只有讓別人舒服，我才是安全的、被愛的。即使我犧牲自己，即使他表面上和我沒關係，即使我不喜歡他，但我還是會把他的感受、需求，放到比我的更重要的位置上。

討好的內核，與外在形式無關。外在的你，可能聰明、強勢、伶牙俐齒、霸氣、充滿戾氣、容易憤怒，一副無所謂絕不低頭的樣子；但你內在的恐慌、害怕、擔心，都是你討好的本質。


一句話概括討好就是：你先好了，我才能好。你不好了，是我的責任。


2

我並不贊成討好是一種人格。因為人格具備穩定性，而討好不具備穩定性。你在面對有些人時，討好，怕得罪人。但在面對另外一些人的時候，你並不討好，你反而覺得自己內在充滿力量。

回想了一下，我討好過的人有：計程車司機、女神、主管、客戶、下屬、陌生人。我基本上不怎麼討好的人有：女朋友、媽媽、爸爸、惹了我的人、我自己。

其實，所有人都有討好性的一面。討好頂多算一種習慣性動作，離人格、性格這個級別還差很遠。一個人人都有的特點，算得上不正常嗎？

所以那些總覺得自己的「討好型人格」不好，總想要改改改的人，別太在意。地球上有六十億人和你是一樣的。


3

其實我們面對的他人，分為兩種：我們想討好的人，我們不想討好的人。

而這兩種人的差異就是：不安全的人，安全的人。

不在於這個人的外在是否強大，而在於我們的潛意識會自動評估：這個人是否對我有威脅，我是否能絕對控制得住這個威脅。


如果我感覺到威脅、且對威脅是失控的人，潛意識就會讓我進入討好模式。如果我感覺到沒有威脅、或威脅是可控的人，我就會進入指責模式。若我自身此刻也充滿了能量，我才能進入愛的模式。

這就是人的一種本能，生活中有時往往會欺軟怕硬。

所以你在面對朋友的時候，朋友對你有要求或不開心了，你就感受到了威脅。這個威脅就是：他不開心了，可能會對我有意見，會罵我、說我。我不滿足他，他可能會不喜歡我了，會離開我。他如果因為我而受傷了，就代表我是個壞人了。

如果無法承受這些結果，我就要避免。怎麼避免呢？就是避免他不開心，避免他失望。這樣我就可以體驗到安全和被愛的可能了。安全才是人的第一本能。這是活下來的首要動力。


但是，如果你對這些結果是可以承受的呢？你並不在乎他怎麼看你，你並不在乎他是否離開你，並不在乎他是否喜歡你，並不在乎他對你做什麼，並不在乎在他面前你是個壞人，你是真的不在乎。

或者你非常非常相信一個人不會離開你，即使他不開心也沒有力量懲罰你，你也不是很在意他們受傷。

這時候，你就會發現拒絕是件很容易的事了，你會一點都不討好。在他們面前，你就可以較少地顧及他們的需求，更多地顧及自己的需求了。


4

一個人可能外在跟你沒什麼關係。比如計程車司機、交情不深的朋友。但他對你來說，依然可能是強大的。

你太渴望親密的時候，就會在乎每一段關係。你越是渴望親密，就越是在乎這些感情不深的關係。這些關係是危險的，稍有不周，你可能就失去。所以你要小心討好、維護這些關係。但是，感情很深的關係就不需要拚命維護了，反正又不會斷。


以前我在北京租房時，我的鄰居養狗，很大的狗，把公共區域弄得全是狗的尿騷味，特別難聞。我好幾次鼓起勇氣想和他談談這個問題，告訴他處理一下狗的大小便。但我都沒有勇氣。後來我在與心理師談的時候，就意識到這是一種討好：如果談了，他可能會不高興、可能覺得我不好，就不喜歡我了，第一次接觸，他就不喜歡我了，那以後我就失去這個人了。

雖然我不去談，我們這輩子都不會有什麼往來，我也沒得到過這個朋友。但是懸浮的狀態，起碼有成為朋友的可能。如果我得罪他了，那就是確定了沒了。

對於無所謂的人，我們寧願讓關係卡在「喜歡我」和「不喜歡我」中間，也不願意確定為不喜歡我。所以委屈自己，就可以成就懸浮，避免不被喜歡。


5

可是，我們為什麼這麼在乎關係，這麼渴望親密呢？

這是個非常好玩的投射。因為你從來沒有認真對待過一段關係，沒有在一段關係裡投入過你的真情，你沒有真正決定過一輩子不離開誰。所以其實你在每段關係裡，都是有退路的，都是隨時準備離開的。這讓你體驗到安全，同時也體驗到了關係的不穩定。

你沒有打算過穩定哪段關係，你也不會去感覺關係是穩定的。你在隨時會離開別人的狀態裡，也會認為別人將隨時離開你。

但你又需要親密。所以只好用這種安全的、大量的、淺淺的關係，來獲得親密感，避免那種深刻的、黏著的、長久的關係讓自己體驗到危險。

只要我怕你不喜歡我，那麼在我心裡，你就是比我強大的。因為我需要你。你有多需要別人，別人在你心裡就有多強大。


別人不開心、失望、有脾氣，真的那麼可怕嗎？

是的，你的潛意識會放大別人不開心的威脅力。這是從你早年就帶來的，你的爸爸或媽媽不開心、失望的時候，你就是會遭殃，就是會被懲罰。這時候你會形成條件反射，每當遇到別人不開心、失望的時候，你就會產生本能性的恐懼。你太需要安全了。


6

討好，其實就是我要為別人的不開心負責。別人不開心、失望的時候，的確會在心理上決定遠離你一點。雖然這段關係不會斷裂，但那一刻，你們的確遠了點。你無法承受關係再變遠一點點，你就無法接受別人的不開心了。你太需要愛了。


討好，其實就是我要為我們關係的穩固負責。他們掌握了你的脆弱之處，有懲罰你的能力。你太害怕了，因此你要討好，以獲得安全和愛。至於那些沒有能力懲罰你的，你就可以大膽去索取了。這就是欺軟怕硬的本能。這個本能是為了讓自己更好地活下去，所以不必責怪自己。


重要的是：睜開眼看看，其實你長大了、你安全了。別人可以為自己的不開心負責了，不需要你再負責了。你也不是那個一定需要別人喜歡你，才能活下來的小孩了，你可以承受沒人愛後的孤獨了。

當你再次感覺到討好的時候，不必給自己貼個「討好型人格」的標籤，來嫌棄自己。你可以在心裡大膽地承認自己的需求：我很需要你愛我，我很怕你不喜歡我。



（本文選自叢非從《這麼在意別人的看法，你一定很累吧》，寶瓶文化）

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