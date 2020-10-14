為何關係融洽另一半仍出軌？ 私訊成為婚姻忠誠的破口

文/洪培芸臨床心理師

私訊，成為婚姻忠誠的破口

社群媒體帶來了無數的好處，卻也帶來了出軌的可及性（Accessibility）。這個管道，就是私訊。

私訊是連結的橋梁，溝通的管道，也是對談的空間，其中一個特色就是相當私密。原則上，兩人的對談內容，彼此回應的語氣、態度及措辭遣字，當然也包含了貼圖及照片，都不會有你我之外的第三個人知道。換言之，它就成為了祕密，成為了隱私。

在這個私密的空間裡，可能就是促發外遇，催化出軌的開始。

我觀察了許多發展婚外情的人，也聽過許多出軌的當事人親口告解。他們並非刻意劈腿，更不是要讓伴侶傷心，至少一開始不是；甚至也是秉持著善意，還有分享的心。只是不知不覺中，情感變了調，行為走了鐘，成就了婚外情。也就是，多少司馬昭，不知自己就是司馬昭，還洋洋得意，說自己絕對不會外遇。

如果他們能夠早一些看到自己，在善意當中，其實夾雜了一點點的欣賞，一絲絲的動心，一點點的期待回應，一絲絲的渴望被看見，還有被關心。那麼，他們可能會止步，他們不會按下Enter鍵，把訊息發送出去。很少有人在締結婚姻的開始，就盤算著要出軌，計畫著要外遇，然而卻在不知不覺中，或者是後知後覺，朝著出軌的方向前進。

從小到大，我們認識許許多多的人。有些是同學，當然也就會有學長、學弟、學姊及學妹，甚至是老師；而有些則是出了社會，進入職場所認識的人，包含同事、主管以及客戶……然後再透過以上的媒介，認識了他們的朋友。至於網友更是萬萬千。所以，為何特別傳訊給這一位呢？顯然，是他關注的人，是占據他注意力的人。

嬌媚的她在已婚的他心頭占有一席之地，風趣的他對於已婚的她，有著友達以上的意義。只是這些都無法承認，或者告訴自己「沒有」、「怎麼可能」。後者是毫無所知，也就是意識層面的「否認」，前者則是不能說的祕密。

當一個人跟伴侶相當親密，無話不談，是他最好的朋友，是他最想要第一個分享的對象，也是他最想要自我揭露的人，自然會占據他的心神。上天是公平的，給予每個人同樣多的時間。每個人一天都是二十四小時，時間運用及分配上，這邊多一點，另一邊就會少一點。所以，哪有多出來的時間去想別人，甚至去傳簡訊還有回覆簡訊？其實發布貼文、留言，也是。





社群媒體的作用力：催化及增溫

．提升好感，增加信任

如果彼此有了吸引力作為立基點，有了相處的機會作為觸發點，那麼就會開始鋪陳、堆疊出軌的故事線。為什麼呢？分享好康、給出好處、提供幫助，都會帶來好感度的提升。這些不是交易，沒有對價，無須酬勞，就是純粹對你好，或是對你特別好。助人的舉動都是好事，互助合作沒有不好。然而若是彼此相互吸引，有了朋友之外的好感，產生曖昧的情愫呢？其中一方或者雙方都非單身呢？那麼可就麻煩了！





．界線明確，距離得宜

不少出軌不沾鍋的已婚男性朋友，他們私下跟我說，不會跟任何異性過從甚密，也不會有單獨相處的機會。若是有約，絕對都約大白天；若要相見，都是約在捷運線，不會在車內。同時還會明白直言，或者三不五時提及老婆。他們都是以婚姻家庭為重，他們都表示自己可沒有少根筋，無論是酒後亂性、逢場作戲，還是動了真情意的故事，沒一個能有好結局。所以他們界線明確，距離得宜，而不是搞不清楚狀況，把曖昧當沒事的天兵。

溝通、互動、傳訊的起手式有很多種，效果不外乎兩種；拉近距離，或者保持距離。

前者是給出關心，問候她的生活作息，時不時就傳來簡訊；後者則是主動提到我太太喜歡什麼，前陣子剛跟老婆去過了哪裡，他們會「不著痕跡」地讓對方知道，「不好意思，我心中只有我的愛妻。」





需要舞台展現──被肯定、被認同，甚至是被仰望的需求

光是被看見、被關注、被回應，就是一種獎賞。心理學的名詞，就是一種「正增強」。你可以進一步去思考，不同的人傳訊息（回訊息）給你，或者只是加你好友，對於你的心情影響，帶給你的揣測、聯想及後續作用，可以說是完全不一樣。

有些在婚姻中感到孤單寂寞的人，都會透過這樣的方式來排解情緒，來滿足他的心理需求。因為他對老婆沒話講，兩個人的話題都是柴米油鹽醬醋茶，帳單有幾張，何時要回婆家、回娘家。或者，老婆的回應無法帶給他振奮的心情、愉快的感受，不會讓他覺得自己好棒棒。反而，外面的人能讓他展現所知所學，間接滿足他想要被仰望的英雄感，讓他得到肯定及認同，儘管是誤解及錯覺，因為別人可能只是基於禮貌，只是出於客氣。





給．面．臨．誘．惑．的．現．代．人 我們都是使用者，也是旁觀者。社群媒體帶來了無數便利，對於人際關係帶來了許多影響及效應，當然也包含了婚姻。且行且珍惜，才能永結同心。

（本文選自洪培芸《為什麼關係融洽，另一半仍出軌？：走過伴侶出軌，從放不下、不放下，到過得自在安好》，寶瓶文化）