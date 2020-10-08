快訊

悲莫悲兮生別離：滾石與潘越雲、席慕容的〈生別離〉

日職／陳偉殷打擊練習登板 投51球最快147公里

聽新聞
test
0:00 / 0:00

都是你亂吃加工食品孩子才過敏！最傷媽媽心的來自他人的負評

聯合新聞網 / 寶瓶文化

文/陳彥琪（諮商心理師；前臺北市親子館副館長）

「我今天跟朋友爬山，他們說現在食品加工的太多，你就是懷孕的時候吃太多，小孩才會這麼容易過敏。」

咦？有事嗎？聽到這番話的我，心裡忍不住要對我媽翻白眼。

連醫生都無法斷言孩子過敏的原因，究竟是先天遺傳，還是後天飲食了，怎麼你們一個比一個還瞭解。

我的母親老是如此。她們一群婆婆媽媽聚在一起，時不時的在我面前拋出一兩句惹得我神經緊繃的話，然後拍拍屁股跑掉。

「小孩氣管不好，一定都是你喝冰水的關係……」

我想起剛剖腹生完，住在醫院的第二天，隔壁住進了一個年輕的產婦，因為是自然產，馬上就能夠下床到處走動。她抱著孩子，與丈夫兩人沉浸在初為父母的喜悅中，而我只能拖著疼痛的身軀，蹣跚地走去嬰兒加護病房，定時的餵孩子奶。對照他們母嬰同室的手忙腳亂，我的心裡有許多說不出的複雜滋味。

然而，到了隔天，當我又拖著步伐回到病房時，房內卻變得好安靜。沒有孩子咿咿呀呀的叫聲，連大人的交談聲都沒有，看來是出去走走散心了。

但先生卻壓低了聲音，要我這幾天都記得輕聲細語。

先生說：「隔壁的寶寶好像不知道為什麼氣喘，還是發生了什麼事。總之，寶寶被推回加護病房觀察了。但重點也不是這個，是對方長輩一進門就一直叨唸那個媽媽：『就說要你不要一直喝冰水。現在小孩會氣管不好，一定都是你喝冰水的關係。』媽媽已經很難過了，聽到這些，只能一直哭。」

才剛成為孕婦，就被責怪

這件事情對剛生完的我來說，也是一件好敏感的事。

看著隔壁空著床，卻拉起來的簾子，即便我們沒碰過幾次面，甚至連對方的臉都記不太起來，但是瞬間升起的同理心，讓我彷彿也陷落在才剛成為媽媽，就急著被指責的難受心情裡。

其實孩子還沒出生的時候，挺著大肚子的我，就已經為了能不能熱敷、用電子秤、喝手搖飲料，這種芝麻綠豆點大的小事，而被責怪「對胎兒不好」、「沒有當媽媽的自覺」所苦。

有的時候，左耳進，右耳出，也就罷了。偏偏自己還放在心上，之後又不甘心的上網瞭解，因此，不僅看到一堆無法查證的言論，還順帶看進更多「懷孕禁忌」的文章，讓自己更加恐慌與無助，真的令人好感慨：有了孩子之後，這種看似「好心的建言」，真的比算命還恐怖。

算命的還會要你掏出幾把香油錢，消災解厄就沒事了，但是這類都是「你亂吃加工食品，孩子才會過敏」的媽媽「原罪」，我們既不能確定是否媽媽就是肇因，也沒有辦法回到過去做改變，是要怎麼樣消解？

我突然很羨慕那種可以把閒言閒語都當耳邊風的人，偏偏長輩是自己家的，又是關乎孩子身體不好的咎責，我就是會狠狠地放在心上，還會一直想要與之爭論或辯駁，弄得自己精疲力盡，一副難以相處的樣子，然後孩子又會多出一些雞毛蒜皮的事，讓人有機會去逮著媽媽的小辮子，再次被大做文章。

為自己、為孩子，劃下情緒界限

但是，孩子終究是我自己的呀，那些看起來好像很關心的言語，不過就是想表達「我也是有想法的」，而劃下到此一遊的痕跡，隨後拍拍屁股就走人。

甚至也不知道自己留下的痕跡，媽媽需要花多少時間去磨平，而我越是想去抵抗、爭論，就好像是在這痕跡上加深烙印，讓自己反而更陷入被劃傷的痛苦中。不如保留自己的力氣，在勉強撐起笑容，感謝對方關心之餘，悄悄地把孩子這塊大石移走，不再讓人有機會劃下屬於他的無心刻印。

當媽媽的，真的要不時為自己、為孩子，劃下那道心理的情緒界限。如果我開始能夠不將這些風涼話，作為對自己的批評與指責，那麼，我就能為孩子保留更多的心力，專心地呵護他長大就好。

最傷媽媽心的是，貶損與否定的比較

媽媽要試著自己堅強已經很不容易了，有時還要接收來自他人的比較與評價。

「人家的媽媽都九點就可以讓孩子上床睡覺……」

「你怎麼都不跟媽媽玩？跟阿嬤比較好玩，對不對？」

「是不是媽媽在家都沒讓你吃飽，這裡的飯，比較好吃吼？」

讓媽媽一秒跳腳的話很多，但往往最容易踩到地雷，炸得媽媽還要花很多時間修復、療傷的，就是這種帶著貶損與否定的比較。

要說別人家的孩子養得不錯，也就算了，好像非得踩著自己，才能彰顯他人的好，而讓許多媽媽一下子又被推進無底洞。無論怎麼努力，好像只要再拿其他的第一名出來比較，就永遠沒有翻身的一天。

作為媽媽這個身分被批評得敏感、跳腳，似乎更勝過於直接對自己的人身攻擊。以我自己為例，我發現我反而可以接受自己被說動作慢、情緒化，但怎麼可以意有所指的說我是不夠格的媽媽、不稱職的母親。

我疲憊地與孩子一起大哭

我還記得有一次，半夜兩點左右，孩子輾轉難眠。不知是睡前奶喝多了脹氣，又或者是天氣炎熱，風扇直吹，讓孩子有點小感冒。總之，一陣猛咳後，孩子居然吐了滿床都是。

我手忙腳亂地抓著哭鬧的孩子洗完澡、吹完頭髮，居然也已凌晨三點多了。而當要重新哄孩子睡覺的時候，自己連日來半夜陪伴過敏兒抓癢擦藥、濕毛巾冰敷的疲憊以及心累，全都一湧而上。抽抽噎噎的，我竟就跟著孩子一塊在床邊哇哇大哭。

忙著幫一家子清理床墊、手洗被單的先生見狀，居然沒好氣地丟下一句：「也太誇張了吧，這樣就哭？那些先生在外地工作，得自己一打一的媽媽，怎麼辦？」

當下的我，一聽到這些話，立刻抓狂。

在當下的情緒上，我們兩人互相指著對方鼻子罵了些什麼，我已經無從回憶起。幸好當時有一個哇哇大哭的孩子，把我們兩人拉回現實。

我們一個人回頭安撫孩子，另一個人則認命地去把該洗、該晒的東西處理完。

透過這樣的「停火」機制，在孩子昏昏沉沉睡過去後，我的腦袋反而清楚了起來。我細細地思索剛剛到底發生了什麼事，為什麼會讓自己的理智線瞬間斷裂，還讓爆炸的情緒到處噴發。

我可以理解我先生半夜也被驚醒，忙著「解決問題」，就讓他精疲力盡了，而當他看著我的情緒潰堤，他感到不解，但他更希望我作為一個大人，就要顧好自己、別扯後腿。當下我們兩人的身心狀態都很脆弱，自然撞擊不出什麼正面能量的火花。

媽媽是一種無時無刻都會被評價的角色與工作？！

「這樣就哭，那些自己帶小孩的媽媽，怎麼辦？」這句話一出來，重重敲擊的，就不只是我自己的情緒問題了，而是「你這樣怎麼當媽媽」、「別的媽媽更苦，也都自己撐過來」的責備與否定。

為母一定就要強嗎？那些一打一的媽媽怎麼辦？當然沒有怎麼辦呀，大家都會難過、憤怒、失望與沮喪。難道我在最親密的伴侶前，還要假裝堅強。我當然也會希望可以被體諒好幾晚難以入眠的辛苦，不然還能怎麼樣呢？

你看，媽媽就是一種無時無刻都會被評價的角色與工作呀，難怪網路上還有廣告用揶揄的面試方式，告訴社會大眾，這份二十四小時高道德要求、高工作標準，卻沒有薪水的工作，才沒有人要做。

提醒自己，我們無須從比較的優劣中來認定自己

面對他人有意、無意的比較，我建議，最好的方式是提醒自己，我們無須從比較的優劣中來認定自己，甚至感到自我挫敗與自我懷疑。

只有我最清楚我與孩子的關係有多踏實、緊密，因此我會告訴自己：「這些比較，也許是對方用來建立自己的價值的，但我的好與不好，不需為人所道。它已真切存在我與孩子心中。」

而在伴侶關係中，明明冷靜下來，可以看到在育兒的挫折中，兩人都渴望被體諒、被看見自己的努力，也都渴望受傷的心情也能被照顧，並一起攜手解決問題，但是強迫對方趕快站起來的方式，我們卻總習慣用「比較」的方式來攻擊、指責對方。

其實，比起用力地帶刺索討，找到關係中的「停火機制」，來讓自己沉澱、冷靜，反而格外重要。

當我越穩定時，自我的價值也越不易因關係的脆弱而動搖，彼此才有機會跨越育兒的困難，為對方的付出給出肯定，也一同為了孩子繼續奮鬥、掙扎前進。

（本文選自陳彥琪《你實在太累了，不是不會當媽媽》，寶瓶文化）

延伸閱讀

秋天吃蟹正得時 這樣吃美味又安心

吃蟹易中毒、引發過敏？注意5要點安心吃

蝦腳上的蝦卵到底能不能吃？看看教授跟營養師怎麼說

他問蝦腳上「橘色顆粒」是什麼？ 網友呼籲勿吃：吃完送醫院

相關新聞

「沒有人看見一個少年正在被強暴」 他以自己的血寫祕密日記

那男人粗暴的手指，抓著我最脆弱的地方，我想大叫，可是我不行，一個男生這樣太丟臉了……

都是你亂吃加工食品孩子才過敏！最傷媽媽心的來自他人的負評

當媽媽面臨他人的比較與評價時，請為自己、為孩子，劃下那道心理的情緒界限。

我們無時無刻恐懼失去關係！放下敵意找回安全感與存在感

他們內心的想法是：我都先自我懲罰了，你就不會來責怪我了吧！

《你所說的都將成為呈堂證供》：綁架案埋伏過程 發現嫌犯竟是國中同學！

聽到綁匪說話的聲音，我竟覺得有點熟悉……「你不是大頭嗎？」

工作和婚姻很像 俗不可耐的柴米油鹽才是日常

我們都以為別人的工作很光鮮亮麗、做著有意義的事情。

寒暑假 媽媽的秀場

我們都明白，寒暑假絕不是字面意思。

Pink提醒我的：練習當個溫柔的人

「男生為什麼不能喜歡粉紅色？」

熱門新聞

嘉德香港2020秋季拍賣

都是你亂吃加工食品孩子才過敏！最傷媽媽心的來自他人的負評

「沒有人看見一個少年正在被強暴」 他以自己的血寫祕密日記

《你所說的都將成為呈堂證供》：綁架案埋伏過程 發現嫌犯竟是國中同學！

我們無時無刻恐懼失去關係！放下敵意找回安全感與存在感

爽貓第二彈－貓咪搖籃曲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。