都是你亂吃加工食品孩子才過敏！最傷媽媽心的來自他人的負評

文/陳彥琪（諮商心理師；前臺北市親子館副館長）

「我今天跟朋友爬山，他們說現在食品加工的太多，你就是懷孕的時候吃太多，小孩才會這麼容易過敏。」

咦？有事嗎？聽到這番話的我，心裡忍不住要對我媽翻白眼。

連醫生都無法斷言孩子過敏的原因，究竟是先天遺傳，還是後天飲食了，怎麼你們一個比一個還瞭解。

我的母親老是如此。她們一群婆婆媽媽聚在一起，時不時的在我面前拋出一兩句惹得我神經緊繃的話，然後拍拍屁股跑掉。

「小孩氣管不好，一定都是你喝冰水的關係……」

我想起剛剖腹生完，住在醫院的第二天，隔壁住進了一個年輕的產婦，因為是自然產，馬上就能夠下床到處走動。她抱著孩子，與丈夫兩人沉浸在初為父母的喜悅中，而我只能拖著疼痛的身軀，蹣跚地走去嬰兒加護病房，定時的餵孩子奶。對照他們母嬰同室的手忙腳亂，我的心裡有許多說不出的複雜滋味。

然而，到了隔天，當我又拖著步伐回到病房時，房內卻變得好安靜。沒有孩子咿咿呀呀的叫聲，連大人的交談聲都沒有，看來是出去走走散心了。

但先生卻壓低了聲音，要我這幾天都記得輕聲細語。

先生說：「隔壁的寶寶好像不知道為什麼氣喘，還是發生了什麼事。總之，寶寶被推回加護病房觀察了。但重點也不是這個，是對方長輩一進門就一直叨唸那個媽媽：『就說要你不要一直喝冰水。現在小孩會氣管不好，一定都是你喝冰水的關係。』媽媽已經很難過了，聽到這些，只能一直哭。」

才剛成為孕婦，就被責怪

這件事情對剛生完的我來說，也是一件好敏感的事。

看著隔壁空著床，卻拉起來的簾子，即便我們沒碰過幾次面，甚至連對方的臉都記不太起來，但是瞬間升起的同理心，讓我彷彿也陷落在才剛成為媽媽，就急著被指責的難受心情裡。

其實孩子還沒出生的時候，挺著大肚子的我，就已經為了能不能熱敷、用電子秤、喝手搖飲料，這種芝麻綠豆點大的小事，而被責怪「對胎兒不好」、「沒有當媽媽的自覺」所苦。

有的時候，左耳進，右耳出，也就罷了。偏偏自己還放在心上，之後又不甘心的上網瞭解，因此，不僅看到一堆無法查證的言論，還順帶看進更多「懷孕禁忌」的文章，讓自己更加恐慌與無助，真的令人好感慨：有了孩子之後，這種看似「好心的建言」，真的比算命還恐怖。

算命的還會要你掏出幾把香油錢，消災解厄就沒事了，但是這類都是「你亂吃加工食品，孩子才會過敏」的媽媽「原罪」，我們既不能確定是否媽媽就是肇因，也沒有辦法回到過去做改變，是要怎麼樣消解？

我突然很羨慕那種可以把閒言閒語都當耳邊風的人，偏偏長輩是自己家的，又是關乎孩子身體不好的咎責，我就是會狠狠地放在心上，還會一直想要與之爭論或辯駁，弄得自己精疲力盡，一副難以相處的樣子，然後孩子又會多出一些雞毛蒜皮的事，讓人有機會去逮著媽媽的小辮子，再次被大做文章。

為自己、為孩子，劃下情緒界限

但是，孩子終究是我自己的呀，那些看起來好像很關心的言語，不過就是想表達「我也是有想法的」，而劃下到此一遊的痕跡，隨後拍拍屁股就走人。

甚至也不知道自己留下的痕跡，媽媽需要花多少時間去磨平，而我越是想去抵抗、爭論，就好像是在這痕跡上加深烙印，讓自己反而更陷入被劃傷的痛苦中。不如保留自己的力氣，在勉強撐起笑容，感謝對方關心之餘，悄悄地把孩子這塊大石移走，不再讓人有機會劃下屬於他的無心刻印。

當媽媽的，真的要不時為自己、為孩子，劃下那道心理的情緒界限。如果我開始能夠不將這些風涼話，作為對自己的批評與指責，那麼，我就能為孩子保留更多的心力，專心地呵護他長大就好。

最傷媽媽心的是，貶損與否定的比較

媽媽要試著自己堅強已經很不容易了，有時還要接收來自他人的比較與評價。

「人家的媽媽都九點就可以讓孩子上床睡覺……」

「你怎麼都不跟媽媽玩？跟阿嬤比較好玩，對不對？」

「是不是媽媽在家都沒讓你吃飽，這裡的飯，比較好吃吼？」

讓媽媽一秒跳腳的話很多，但往往最容易踩到地雷，炸得媽媽還要花很多時間修復、療傷的，就是這種帶著貶損與否定的比較。

要說別人家的孩子養得不錯，也就算了，好像非得踩著自己，才能彰顯他人的好，而讓許多媽媽一下子又被推進無底洞。無論怎麼努力，好像只要再拿其他的第一名出來比較，就永遠沒有翻身的一天。

作為媽媽這個身分被批評得敏感、跳腳，似乎更勝過於直接對自己的人身攻擊。以我自己為例，我發現我反而可以接受自己被說動作慢、情緒化，但怎麼可以意有所指的說我是不夠格的媽媽、不稱職的母親。

我疲憊地與孩子一起大哭

我還記得有一次，半夜兩點左右，孩子輾轉難眠。不知是睡前奶喝多了脹氣，又或者是天氣炎熱，風扇直吹，讓孩子有點小感冒。總之，一陣猛咳後，孩子居然吐了滿床都是。

我手忙腳亂地抓著哭鬧的孩子洗完澡、吹完頭髮，居然也已凌晨三點多了。而當要重新哄孩子睡覺的時候，自己連日來半夜陪伴過敏兒抓癢擦藥、濕毛巾冰敷的疲憊以及心累，全都一湧而上。抽抽噎噎的，我竟就跟著孩子一塊在床邊哇哇大哭。

忙著幫一家子清理床墊、手洗被單的先生見狀，居然沒好氣地丟下一句：「也太誇張了吧，這樣就哭？那些先生在外地工作，得自己一打一的媽媽，怎麼辦？」

當下的我，一聽到這些話，立刻抓狂。

在當下的情緒上，我們兩人互相指著對方鼻子罵了些什麼，我已經無從回憶起。幸好當時有一個哇哇大哭的孩子，把我們兩人拉回現實。

我們一個人回頭安撫孩子，另一個人則認命地去把該洗、該晒的東西處理完。

透過這樣的「停火」機制，在孩子昏昏沉沉睡過去後，我的腦袋反而清楚了起來。我細細地思索剛剛到底發生了什麼事，為什麼會讓自己的理智線瞬間斷裂，還讓爆炸的情緒到處噴發。

我可以理解我先生半夜也被驚醒，忙著「解決問題」，就讓他精疲力盡了，而當他看著我的情緒潰堤，他感到不解，但他更希望我作為一個大人，就要顧好自己、別扯後腿。當下我們兩人的身心狀態都很脆弱，自然撞擊不出什麼正面能量的火花。

媽媽是一種無時無刻都會被評價的角色與工作？！

「這樣就哭，那些自己帶小孩的媽媽，怎麼辦？」這句話一出來，重重敲擊的，就不只是我自己的情緒問題了，而是「你這樣怎麼當媽媽」、「別的媽媽更苦，也都自己撐過來」的責備與否定。

為母一定就要強嗎？那些一打一的媽媽怎麼辦？當然沒有怎麼辦呀，大家都會難過、憤怒、失望與沮喪。難道我在最親密的伴侶前，還要假裝堅強。我當然也會希望可以被體諒好幾晚難以入眠的辛苦，不然還能怎麼樣呢？

你看，媽媽就是一種無時無刻都會被評價的角色與工作呀，難怪網路上還有廣告用揶揄的面試方式，告訴社會大眾，這份二十四小時高道德要求、高工作標準，卻沒有薪水的工作，才沒有人要做。

提醒自己，我們無須從比較的優劣中來認定自己

面對他人有意、無意的比較，我建議，最好的方式是提醒自己，我們無須從比較的優劣中來認定自己，甚至感到自我挫敗與自我懷疑。

只有我最清楚我與孩子的關係有多踏實、緊密，因此我會告訴自己：「這些比較，也許是對方用來建立自己的價值的，但我的好與不好，不需為人所道。它已真切存在我與孩子心中。」

而在伴侶關係中，明明冷靜下來，可以看到在育兒的挫折中，兩人都渴望被體諒、被看見自己的努力，也都渴望受傷的心情也能被照顧，並一起攜手解決問題，但是強迫對方趕快站起來的方式，我們卻總習慣用「比較」的方式來攻擊、指責對方。

其實，比起用力地帶刺索討，找到關係中的「停火機制」，來讓自己沉澱、冷靜，反而格外重要。

當我越穩定時，自我的價值也越不易因關係的脆弱而動搖，彼此才有機會跨越育兒的困難，為對方的付出給出肯定，也一同為了孩子繼續奮鬥、掙扎前進。

（本文選自陳彥琪《你實在太累了，不是不會當媽媽》，寶瓶文化）