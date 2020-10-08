我們無時無刻恐懼失去關係！放下敵意找回安全感與存在感

文/李雪

微博上有位網友講了自己的一次經歷：她帶著兒子乘車，鄰座是一個俄羅斯中年女人，她看小孩子可愛，伸手去捏孩子的臉和大腿。

這位媽媽說，自己當時很想把孩子抱過來，但是又伸不出手，就像心裡有個聲音在說：你不能這樣做，多不給別人面子啊！

事實上，對這位媽媽來說，她與那位俄羅斯乘客可能這輩子都不會再見面，卻因為顧忌對方的面子，而不去保護自己的孩子。

在生活中，也有很多這樣的情況，比如親戚、朋友不恰當地逗弄孩子，家長因為怕把關係搞僵而選擇默默忍受。

有的家長看不下去，最常見的處理方式，也就是故意轉移話題，乘機把孩子抱走，很少有人會直接表示「不可以這樣逗弄我的孩子」。

我們無時無刻恐懼失去關係

仔細回想自己日常生活中的細節，我們或許會發現，有種恐懼一直根植在潛意識深處，即我們幾乎無時無刻不在恐懼失去關係。

怕失去關係的恐懼，有時聽上去是出於某些現實的原因，比如對方確實跟你關係親近，他具備傷害你的能力。但更多時候則是荒唐、可笑的，正如前面講到的，對方對你來說根本不重要，甚至以後都不會再見，即便如此，我們也會無意識地擔心自己引起對方的不快，抑制不住小心翼翼地討好對方。

那麼，這種無意識恐懼的背後，是什麼劇情在操縱我們？舉一個例子，孩子張開雙臂很快樂地轉圈，旁邊有其他小朋友圍著，媽媽趕緊上前管教自己的孩子，「別亂動，注意點，不小心打到別人，怎麼辦？」這時旁邊的小朋友說：「沒關係，打不到的。」

轉圈的孩子本來很開心，結果被媽媽管教一通，變得悶悶不樂，一臉沒趣。

我想大多數人都經歷過類似的情況，父母在外人面前起勁地教訓自己，「不要打擾別人，不要惹別人不高興。」

其實，那個轉圈的孩子，就算碰到別人又如何呢？如果不被大人打擾，兩個小孩可能就彼此碰撞在一起玩了起來。小孩之間本來就很容易被快樂感染，一起玩耍。

再者，圍觀的小朋友也有自主權，他若是不願意被碰到，不願意一起玩，完全可以離得遠一些。

轉圈的孩子也是靈活的，他也會不斷地觀察學習，調整自己跟別人的距離。

害怕別人會責罰自己，所以先批評自己的孩子

父母如此急不可耐地當眾教訓孩子，並不是真心在為別人著想，而是出於自己內心的恐懼——害怕別人會責罰自己，所以先批評自己的孩子，相當於「自搧耳光」。

他們內心的想法是：你看，我都先自我懲罰了，你就不會來責怪、懲罰我了吧！

事實上，除非遇到極少數精神病態的人，一般人都不會因為小事而大動干戈。一切只是我們內心的投射，是自己把外部世界想像成一個很恐怖、很嚴苛的地方。仿佛只要稍有不慎，讓別人不高興，自己就會遭受嚴重的懲罰。

開頭案例中乘公共汽車的媽媽，遇到其他乘客侵犯自己孩子的界限時，她雖然也想把孩子抱走，但手臂好像不聽使喚一樣，無力行動，這就是陷入了敵意的投射——「對方擁有傷害我的權利，而我是無助弱小的，我沒有能力保護自己和孩子，所以只能小心翼翼地討好。」

這個想像很可能是無意識運作的，也就是說，連媽媽自己也沒意識到為什麼害怕惹別人不高興。

為什麼會陷入有敵意的投射？

我們為什麼會陷入這種投射呢？因為「對方有能力傷害我，我是不能自我保護的弱者」這種情況，我們在童年時期經常遇到。比如父母擁有傷害孩子的權力，而孩子確實無力反抗，他們只能完全仰賴父母生存。

我們很可能因為一點言行有失，不符合父母的期待，就招致嚴厲的懲罰：被無視、冷漠對待、言語攻擊，甚至遭受肢體暴力。

在這種童年裡成長起來的孩子，漸漸會形成一種認知：稍有不慎得罪別人，後果就會很嚴重。這種恐懼根植於潛意識裡，神不知鬼不覺地操縱著他們的行為舉動。

當這樣的孩子長大成人，面對外部世界時，往往會過度脆弱、敏感，活在被迫害的感覺中，想像任何人都可能報復、傷害自己。

當他們感覺可能會發生衝突的時候，哪怕理性上明知沒有真實的危險，也會下意識擔心會不會得罪別人，第一時間想到的便是懲罰自己的孩子，討好別人。

學習就事論事，簡單、直接地表達自己的需求

當我們在關係中不能捍衛自己的界限，不敢提出要求時，可以向內覺察一下：是不是在投射自己的敵意，想像對方是冷漠、嚴苛的？當我們覺察到這種敵意的投射時，就可以就事論事，簡單、直接、不帶劇情地表達自己的需求。

帶著善意，敞開心胸，相信別人是願意回應自己的，那麼，我們的善意通常也能激發對方的善意。

當然，對方可能正沉浸在自己的內心世界裡，心情不好，無法以同樣的善意回應你，那也沒關係，我們自己做到表達界限、解決問題就好。

當我們走出劇情的束縛，會發現真實的世界或許比家裡還要溫暖。沒有敵意劇情的內心，會帶給我們一個舒服、溫暖、真實的外在世界。

（本文選自李雪《創傷發生得太早：放下愛無能、自責、敵意與絕望，找回安全感與存在感》，寶瓶文化）