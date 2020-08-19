工作和婚姻很像 俗不可耐的柴米油鹽才是日常

文/黃大米









「改改改，還要改！她到底夠了沒有？她就長這樣啊，還要我修成怎樣啊！家裡是沒有鏡子嗎？」

小珍看著電腦上薇姊的照片，右手憤怒地摔滑鼠出氣。滑鼠好衰、好無辜，奧的又不是它，卻是它在受罪。

薇姊的形象照已經修了十次，她一下嫌照片中的自己太胖，一下覺得法令紋太多、衣服顏色太暗沉、看起來不夠有活力、不夠親切、不夠……不夠的東西很多，夠的東西很少。

「你再修下去，連薇姊的媽媽都認不出來了啦！」坐隔壁的小敏說著風涼話，試圖讓氣氛好一點。

「我光想到今天上班都在幫她修照片，就覺得自己好沒出息，人生都在幹鳥事！叫薇姊不要再這樣神經病了啦！」





二十分鐘過去，小珍修出了一張優雅中略帶甜美、甜美中又深具智慧，智慧中又透著親切的薇姊照片。

她在LINE上傳給薇姊時，敲打鍵盤寫出的文字不是「薇姊你去死，你就長這豬頭樣，還想修圖成林志玲嗎？」而是：「薇姊，這張有幫你修瘦瘦喔，衣服也幫你從黑色調成紅色，看起來氣色更好了呢！」愛心貼圖隨文字一起奉上。

LINE框上普天同慶的對話，背後藏著多少上班族的忍耐。





我們都以為別人的工作很光鮮亮麗、做著有意義的事情。啊！真的不是這樣啊。

工作和婚姻很像：浪漫的婚禮像曇花，只是一現，俗不可耐的柴米油鹽才是日常。





某日，和朋友聚餐，朋友笑笑地問說：「大作家，最近又寫了什麼文章啊？」

我神情頑皮，誠懇認真地說：「我都在寫〈十二星座運勢〉、〈十二生肖財運〉、〈一個動作看出你男友愛不愛你〉、〈一張圖看出你今年的桃花運在哪〉……都在寫這樣的廢文，網友愛看廢文，廢文才有流量。」





當時我在網路媒體工作，身為新聞部的主管，要負責調度記者、決定新聞方向。

聽起來很威、很專業，真實情況卻是，高大上的新聞往往沒有什麼點閱率。

「問世間點閱率為何物？直教新聞人生死相許、淚滿襟。」點閱率為王、點閱率是一切，可以騙點閱率的廢文，才能讓人保住位子、贏得長官的肯定。

上班寫廢文，我會覺得委屈嗎？其實不會耶。公司有公司的難處。老闆請你是來幫忙解決問題，不是請你來說三道四，談改革的。

朋友看過的世面更多，聽到我每天都在寫這些五四三，挺能理解的，還說了一個故事安慰我。「有一位得過國際設計獎的大師，他在演講時說，他每天不是在做什麼偉大的設計，而是在幫女明星修圖。女明星才不管他有什麼偉大的設計概念，只在乎腿要細一點、長一點，奶要大一點，皮膚要白一點。」





獲得一份工作後，你會發現在面試時談的工作內容，和後來的實際工作內容，往往差了十萬八千里。

一開始也不是差這樣遠，是漸漸地、漸漸地……可能因為同事離職，你暫時代管一下業務，沒想到公司決定不補人，這個暫管的業務就成為你的業務。

也可能是某次開會，老闆把突發奇想的專案交給深受重用的你，慢慢地一切都失控了，慢慢地偏離軌道，慢慢地，你也習慣了職場的荒唐。





許多時候我們進入一家公司，是想要學習到一些技能，羽翼漸豐時能幫公司解決問題或創新改革一些事情，好好一展長才。

漸漸地你會發現，公司要的是守成，要的是一個好的執行者。因此上班時，八成的時間，你是在對主管說「好的，沒問題」，大概只有一成到兩成的占比，你可以提出想法，做點小小改革。

改革從來不是容易的，緩慢的革新是企業比較能接受的速度。





成熟的大人面對鳥事，不是忙著憤怒與生氣，而是分析鳥事的性質、鳥事推不推得掉、日後會不會再來，以及思考因應對策。

資深的職場人點頭說好，不是真的認同這件事，而是幾經評估「說好」和「接受」可以降低處理這件事的情緒成本，不因鳥事讓自己的人生過不去。





至於要忍受鳥事到怎樣的程度，這個答案很看個人。

條件越好的人，忍受度越低，因為多的是公司搶著挖角。

條件不好的人，你更不應該花時間抱怨鳥事，應該快點把鳥事做一做，讓它卡在你身上的時間短一點，讓你有更多時間去做能增加你實力的事情。





別人的工作永遠不會讓你失望；但別人或許也正在失望他的工作，只是你不知道罷了。

沒有一個職位是沒有雜質的，純淨無汙染的鮮奶都不容易取得了，更何況是工作呢？





◎阿米托福

我們看別人的人生，都像是修圖過的，光鮮亮麗，無懈可擊。

看自己的人生，卻是原圖無碼，痛苦放大的崎嶇。

人人都有難關，關關難過，關關過。每天睡覺也會過。









（本文選自黃大米《功勞只有你記得，老闆謝過就忘了》，寶瓶文化）