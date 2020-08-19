文/格十三





當媽之後，每年總有那麼幾個月是非正常情緒時間，寒假和暑假。 尤其是每年漫長的暑假，是考驗女人心理健康狀況的重要時期。能正常而健康地撐到開學前的媽媽，都不是凡人。開學前，總有一些媽媽，正處在人生低谷──此刻正適合放空自己，叼一根Sobranie，來一杯威士忌，遙望燈火闌珊，思考人生的意義，想想作業做完了嗎？ 真是一場肉與靈的較量啊。 最近每天一睜開眼，尚在迷離狀態的我就想三件事：

我是誰？我在哪兒？開學了嗎？

一想到還沒開學，心亂如麻。





每次娃放暑假，都是對為娘的考驗，長達兩個月、六十天、一千四百四十個小時、八萬六千四百分鐘的人生片段，大概是我一年中承受最多靈魂拷問的階段。每個暑假，我總是過得恍恍惚惚恍恍惚惚恍恍惚惚。

因為我們這些老母，思維發達，心思縝密，和爸爸是很不一樣的。我們都明白，暑假絕不是字面意思。





對爸爸來說：暑假＝暑假。

對為娘來說：暑假＝報暑假班＋報夏令營＋安排旅行＋必須安排人照看娃＋盯著暑假作業＋盯著玩手機和iPad的時間＋盯著看電視的內容＋冥思苦想一日三餐＋扮演陪讀人員＋扮演運動教練＋扮演救生員＋扮演勤奮好學的家長給娃做表率＋陪吃喝玩樂促進感情＋保持適當距離防互相厭倦……





首先，由於長期帶娃四處遊蕩吃喝玩樂，我已經胖了三公斤，接下來還要經歷我們倆雙重「收心」階段。想想減肥與等開學並駕齊驅，真是毫無懸念地磨人。

最重要的是，各種歡樂無比的事情，可能都會因為「作業」這把懸在頭上的刀，而不能獲得真正的歡樂。

作業就真那麼重要嗎？

被（你們關注的）十三姊夫講起來，「作業有什麼啦，不做就不做了，放假就是玩，開學再開始用功啊。」

說笑啊，大兄弟，要不你開學後跟老師講這些道理去吧，老師不但不批評你，還上奏校長，「我們這有一位特立獨行、思想意識前衛、忠於自我、不隨波逐流，快樂成長的好學生家長，要不要表揚他？」

你以為你是《延禧攻略》的魏瓔珞啊，主角光環這麼重。

作業還是要做的，我來給你講這個道理。

對我們老母親來說，「作業」絕不只是字面意思。作業這件事代表著一個分水嶺，是家庭教育的直觀展現：





不做作業＝缺乏自律＋不識大局＋態度不端＋爸爸不負責任。

作業按時完成＝為娘教育得好。





有什麼辦法？我也很無奈啊。母親的偉大正是在於能理解字面意思背後的人生哲理。





對爸爸來說：開學＝開學。

對為娘來說：開學＝檢查作業＋聯絡老師＋家長溝通＋打聽行情＋反覆給娃洗腦＋不斷提醒自己離升學擇校又近了一步＋躊躇過往展望未來感嘆歲月蹉跎……





如果說一年中有一個月是老母親們的焦慮敏感集中爆發期，那一定就是八月。





對爸爸來說：八月＝八月。

對為娘來說：八月＝反思荒淫無度的七月＋手忙腳亂地迎接九月＋著急補作業＋推掉無數約會＋天天掰著手指頭算日子＋嘮嘮叨叨……





一部分人，八月的朋友圈裡依然揮霍著夏末的餘溫，打扮自己，吃冰淇淋，遊山玩水，無憂無慮。而老母親們的朋友圈將逐漸彌漫一些陰鬱的氣息。

預計在接下來的一段日子，將出現趕作業大潮，一大批小學生或將作業本落在了飛機上，不料空姐給寄了回來……

時間啊，對母親來說是不夠用的。





對爸爸來說：半個月＝半個月。

對為娘來說：半個月＝去掉雙休日只剩十天＋再懈怠兩三天就剩一週了＋原本兩個月的暑假現在濃縮到一週來亡羊補牢＋刺激不刺激？





放暑假前，我做了一百多種精密的構思。

有句話說得好，神童不可怕，就怕神童放暑假。人家神童暑假都做了什麼？我做了一系列調查，發現他們都出去旅遊了。這可把我樂壞了。神童們都不拚了，我們也不用那麼緊張兮兮的，等等再說吧。





對爸爸來說：等等再說＝等等再說。

對為娘來說：等等再說＝

七月第一週──才剛放假，先放鬆放鬆再想想要不要報個什麼班。

七月第二週──大熱的天，就在家歇歇再想想要不要報個什麼班。

七月第三週──想想要不要報個什麼班。

七月第四週──想想要不要報個什麼班。

八月第一週──玩了這麼久是時候報個班了。

八月第二週──現在真的是時候報個班了。

八月第三週──都快開學了也別報什麼班了。

八月第四週──還報什麼班啊，浪費錢。





然而可氣的是，一開學，你會發現那些你以為出去旅行了兩個月的神童們，其實已經上了四十多天的能力提升班……

原來，別人媽口中的「旅行」也不都是字面意思啊。





對爸爸來說：旅行＝旅行。

對我來說：旅行＝準備新衣服＋準備新口紅＋做攻略＋找飯店＋收拾哆啦Ａ夢的口袋……

對別的媽來說：旅行＝出去玩了四五天＋回來猛學一個半月……





而我最初的理想，是娃在暑假裡不分晝夜地學習，馬不停蹄，突飛猛進，一飛沖天，一下子把所有人甩開七條馬路，突然變成無法超越的超級學霸啊！

現實真的太骨感了。

這不能怪我，暑假真不是一個教育孩子的好時機。尤其是碰上我這種集感性、理性、分裂性於一體的媽。

因為暑假裡太容易思考人生，這一思考可就壞了大事，沒了原則。

某天吼完娃：你怎麼就這麼沒自覺，就知道玩遊戲看閒書，blah blah blah……他一聲不吭地坐下，開始做作業。樓下小朋友不識時務地鶯歌燕舞，捉知了，撈蝌蚪。我當時看著這位埋頭苦學的少年，桌上鋪得滿滿的算術題、作文本、字帖、英語書……我就開始思考了。





對別人來說：野玩＝野玩。

對為娘來說：野玩＝衝破牢籠＋放飛自我＋享受童年＋真正體會生活＋身心健康＋不會成為書呆子＋省錢。





老母的情感世界是玻璃的。人生啊，童年啊，是多麼短暫啊。在他小時候，我對他的願望是無憂無慮，快樂健康，以他自己喜歡的方式長大，當時以為這是多麼簡單的訴求，現在才懂原來那是最難實現的願望。如今這大好光陰，別人的孩子都在玩耍，自己的娃卻伏在書桌上，綁於案頭！算了！等會兒再做，還是去玩玩吧。

就因為這樣一次又一次不倫不類的冥想，學習的暑假變成了野玩的暑假＋混日子的暑假＋也不知道到底做了啥事的暑假。

我回顧了一下暑假的荒廢史，總結出一個定律：婦女懶，則娃懶。

懶是一個特殊的存在，是老母親世界裡唯一的希望之光。





對爸爸來說：懶＝不勞動＋不出門＋不運動＋不帶娃＋懈怠於妝容＋縱容於形態＋不理正事＋得過且過。

對為娘來說：懶＝懶。









◎十三說

我們小時候，每年最喜歡的時間就是暑假，當時我們小，不懂事，現在才終於體會到當年我們的爸媽是咬牙切齒了多少年啊！

現在自己當媽了，終於覺得暑假這件事太折磨家長了。尤其是當孩子的暑假安排全都落在媽媽身上時，總是希望國家能取消寒暑假，還父母一片自由的天空。

然而，現實是改變不了的，能改變的只有我們自己。後來我又想了想，暑假固然漫長難熬，卻也給了我們一個調整狀態和放鬆休息的機會。可惜很多媽媽沒抓住這個機會，暑假裡仍然給孩子安排了密密麻麻的學習任務，自己也是神經緊繃，沒有放鬆的時刻。而我，每年暑假都安排旅行和吃喝玩樂。要知道，跟孩子出去晒黑、野遊、吃垃圾食品的過程中，孩子會放鬆警惕，跟我們聊很多在上學期間不會說的心事，這是一個很好的瞭解他們內心的過程，能發現在孩子成長過程裡你很難主動發現的小祕密。

所以，我一直主張暑假還是應該把緊繃的弦鬆一下，這是一個調節親子關係、促進和諧的大好機會，好好培養一下感情，畢竟一開學，親子關係又會緊張起來。









（本文選自格十三《了不起的中年婦女》，寶瓶文化）