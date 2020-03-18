面對疫情：十二個保健原則 保護家人遠離傳染病！

文/費德里克．薩德曼醫師 （Dr. Frédéric Saldmann）

若想長期減少受感染的可能，當然要有良好的衛生習慣，而這得從日常生活開始培養。

保護家人遠離傳染病──日常保健的健康處方

「感染」是我們都每天用得到的普通詞彙，代表某種由細菌組成的生物體入侵（來源各有不同，如細菌、病毒和黴菌等），並可能會引發疾病，因此這些物質又叫做「病原」。

感染，有可能是外源性（由環境帶來細菌）、內源性（自身產生病菌）或院內感染（病患住院發生感染），也可能是伺機性（健康的人體發生感染，但因為抵抗力佳，而沒有引發疾病）。

記住，感染經常發生在免疫力弱的人身上。以戰爭來比喻就是當你被敵人攻擊時，若你的碉堡未嚴加防護，可能很快會遭敵人入侵。

這一章的內容並非要淡化傳染病的嚴重性，而是希望盡可能地提供關於預防傳染病的建議，有助於強化健康。一旦身體有了良好的防護，我們自然更能夠好好抵抗疾病。





日常衛生習慣，這樣剛剛好

讓孩子使用太多抗生素或者太講究環境乾不乾淨，或許是現代過敏人數急速增加的原因。難不成，我們生活的這個「超級衛生」的世界，反而助長了自體免疫疾病、發炎性疾病與傳染病的發展？





十二個保健原則：人人都要有的基本態度 若想長期減少受感染的可能，當然要有良好的衛生習慣，而這得從日常生活開始培養。 遺憾的是，儘管我以前就強調過這種基本態度有多麼重要，大家仍然忽略了。這些保健常識非常有用，但一般學校或醫學系幾乎都沒在教，也沒能傳承給下一代。例如以下這幾點： 1.洗手：吃東西前要洗手，上完廁所也要洗手，可減少兩成的呼吸道與消化道感染。 2.沖馬桶：沖馬桶前，先蓋上馬桶蓋，以免因噴霧效應而將飛濺起的病菌吸入肺部。 3.換枕頭和洗床單：固定更換枕頭很重要，因為在兩年之後，枕頭的重量有百分之十是塵蟎屍體或塵蟎排泄物。同時，建議每星期至少要洗一次床單。 4.清洗冰箱：每個月固定清洗冰箱兩次，以免微生物滋生，例如可怕的李斯特菌（這種細菌會在溫度攝氏四度的潮濕環境中生長）。 5.生食：想生吃的魚肉要放進冷凍庫，驅除海獸胃線蟲，這種寄生蟲可能造成腸穿孔。 6.食物保存：要知道，某些食物是無法保存的，像是生肉、魚肉或新鮮美乃滋。 7.洗碗海綿和抹布：注意，用來清洗的物品，也有可能成為可怕的污垢傳播媒介。洗碗海綿若沒有固定以漂白水清洗並晾乾，可能會成為細菌的溫床。抹布也要盡量以六十度的溫熱水勤加清洗，而且別在抹布仍潮濕時使用。 8.浴巾：就算是一家人，也別共用浴巾，因為在用浴巾擦拭身體時，細菌也同時附在浴巾上了。在使用浴巾之前，要確認浴巾是乾燥的，若是潮濕的話，就當機立斷把它丟進洗衣籃吧！事實上，潮濕的浴巾正是細菌滋生的大溫床。在二十四小時當中，細菌有相當充足的時間繁殖。結果是，一洗完澡，你的身體就可能成了細菌的殖民地──特別是皮膚的皺褶處，而容易造成後續的紅疹與感染。若是用沐浴手套，只要用過就得清洗，不然在你第二次使用時，它就成了你把污垢抹在身上的工具。 9.換牙刷：牙刷要固定更換，尤其是在感冒或咽峽炎痊癒之後，以避免二度傳染與沒完沒了的感染問題。若想節省牙刷用量，建議可以用一般的洗碗精清洗，根據科學研究，這種方法可以讓牙刷上的細菌完全消失。畢竟，我們每天都會洗碗盤，為何不洗牙刷呢？ 10.碗盤：餐後未立即清洗的碗盤，可以用加入了少量漂白水的清水沖洗，防止伺機在廚房繁殖的細菌入侵。 11.洗碗機：家裡有洗碗機的話，別忘了以海綿和漂白水擦洗機器的塑膠墊圈，因為墊圈上頭經常會發霉。 12.日常物品：同樣地，記得要固定清洗日常使用的小物品，像是電視遙控器、床頭燈開關、手機、眼鏡、手錶背面等。我想，當你知道有百分之九十二的手機外殼布滿了細菌，其中更有百分之十六是糞便細菌，想必你不可能不洗了吧！總之，別把手機借人，免得和別人交換了細菌，或許你的手機通話費也可以因此降低。





法國良醫的健康真心話 洗手可以消除不安 洗手是一種象徵行為，具有心理層面的意義。美國的史派克．李教授詢問了會刻意洗手的民眾後，得出這個結論：洗手的動作，可以讓人避免情緒不安、懷疑及產生負面想法。 在我看來，洗手，是預防自己感染疾病，同時避免傳染給他人的有效方法。我想，若我們能同時清除細菌與腦中的負面想法，那麼我們又多了一個理由，提醒自己記得這個日常的衛生行為。





洗澡：從上洗到下，才能洗乾淨

洗澡時，必須從上洗到下，才能把身體洗乾淨。理由很簡單，因為最好從乾淨的身體部位開始，在最髒的部位結束，避免藉由香皂將腳和臀部的細菌帶到臉上。依照水流的流向來看，這個順序正符合邏輯。

至於最私密的細節部分，只要擦屁股時，從肛門往後擦，而非從臀部往陰部來回擦拭，就可以避免將肛門周邊的細菌帶至陰部，以防陰道炎發生。這個建議聽起來很合理吧？可惜還是有人做不到。





做個聰明的客人：把杯子轉方向喝

假如你坐在一家衛生條件堪慮的咖啡館裡，還親眼看見服務生洗杯子時，只是將杯子過個水隨便沖沖，你會覺得噁心是正常的，因為有些疾病正是透過簡單的接觸而傳播。我可不建議你使用患有唇皰疹或腸胃炎的客人剛用過的杯子。

若你有疑慮，只要一個簡單的動作便能降低傳染風險，就是將原本習慣朝右邊的杯子把手，轉向左邊。由於大多數人都是右手拿杯子，所以只要把杯子轉個方向，你就可以從沒有人以嘴碰觸過的杯緣喝咖啡了。





（本文選自費德里克．薩德曼《不吃藥，激活身體的自癒力：法國良醫給世人的健康祕方》，寶瓶文化）