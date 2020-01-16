沒有員工表演的尾牙 是幸福企業的指標

文/林煜軒（博士、醫師）

尾牙是一面照妖鏡，照出主管和公司的勞動意識。

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「酒杯舉高高，明年業績衝最高；酒杯拿低低，明年賺錢賺很多！」主持人高喊著俗又有力的台語順口溜開場。尾牙開始了，台下百分之九十五的員工們兩個月來的辛苦排練，也要結束了。

這一年來，少了〈江南Style〉、〈姐姐〉、〈小蘋果〉這些尾牙必跳的神曲，籌辦尾牙的同事們更需要絞盡腦汁選曲、編舞，不像幾年前只要跟著影片，還可以隨便敷衍過去。

就在大家翹首議論今年打頭陣的到底是男扮女裝，還是裸露到多清涼的美女會上台表演時，幾位身材壯碩的同事打扮成「粉紅豬佩佩」一家小豬，就在「可愛的佩佩，大家的好朋友……」主題曲旋律中進場。主題曲接近尾聲時，扮成小豬的同事們疊起了羅漢，讓唯一扮成「人」的小胖經理站在他們頭上，祝大家「豬事大吉」，但是要注意「非洲豬瘟」，所以演起了行動劇，把扮成小豬的所有人踢下台，以宣示防範非洲豬瘟的決心。

抽獎時間，行銷處的新人小琪抽到三萬元現金的大獎。想不到董事長當場抽考小琪，要求她背出行銷規範的SOP。小琪背不出來，三萬元當場飛了。小琪看到台下臉色鐵青的行銷處長，心想這下可要吃不完兜著走。三萬塊沒領到，還算小事，讓整個行銷處丟臉，事情可大條了！

處長在台下急得要大家趕緊把SOP、企業文化、核心價值，用各種方式做成小抄，趕快背熟，以免等一下如果抽中大獎卻背不出來很丟臉。頓時，全場同事們飯也吃不下了，而被念到名字，抽到大獎的，反而還更緊張。

另一組財務部的同事們剛表演下台，想說總算解脫，要好好來大吃一頓時，卻看到桌上一道清淡的「塔香絲瓜」，大家都皺了一下眉頭。想想算了，吃養生的也不錯。沒想到，接下來上桌的是「絲瓜蛤蜊」，緊接著是「蛤蜊薑絲湯」。阿宏忍不住抱怨：「該不會是在玩菜單接龍吧？」「那我猜下一道是『薑絲大腸』」，「再來是『大腸麵線』」……大夥兒苦中作樂起來。





一、反主為客的尾牙

「景氣這麼差，董事長還肯花這麼多錢辦尾牙，我們真的要知足了，而且像小胖這麼喜歡表演，每年都有一個他的舞台，也很不錯呀！」不知哪個白目同事講這番話，大家一聽，紛紛翻了白眼。

尾牙真正的「傳統」，是老闆作東，以豐盛的一餐，感謝員工一年來的辛勞。宴席間的表演，當然也會增添歡樂的氣氛。但曾幾何時，「傳統」上應該享受招待的員工們，卻紛紛反客為主，利用下班時間挖空心思、加班排演，在尾牙時表演，以娛樂老闆們。

像這家集團的所有員工，還要全體團練歡呼長官的口號，而當逐桌敬酒時，因為集團太大，董事長乾脆坐在高爾夫球車裡，巡視全場，就像希特勒校閱部隊一樣。許多合作廠商的高層老總們，像是納粹陣營的友邦元首，一起享受好幾頓反主為客的豐盛款待。

更讓人不爽的是，從上傳到臉書的大合照裡，這些「友邦元首」就像跑趴一樣，品頭論足地評論哪一家公司的年輕人表演比較有創意，哪間集團喊口號特別宏亮，響徹雲霄。原來不只貴婦喜歡跑趴，歲末年終時，還多了「跑趴老頭」啊！剛剛和小胖一起扮粉紅豬的同事，一邊滑著手機，一邊看著自己剛剛犧牲色相的表演被拍照、打卡上傳，竟然還有人留言：「不錯喔！去年男扮女裝，今年人也不用當了，直接當畜牲。」

小胖經理也留言了：「如果連豬都敢反串了，還有什麼事可以難倒我們的。越丟臉的表演，顯示我們的工作彈性越大，越受客戶的愛戴。業務處～讚啦！」





二、當尾牙成為職場外的另一個角力競技場

當尾牙由基層員工負責這件事，徹底被合理化之後，像小琪領獎還要背出SOP，只能算是基本款了，更多部門尾牙表演活動時的水準、動用的資源，就常常成為公司內部的另一個角力競技場。業績做輸就算了，連尾牙表演也輸人，主管在公司可就別想翻身了。

這幾年尾牙的發展，已經畸形到演變成一部討好主管祕訣的教戰守則。我還看過連拱老闆加碼尾牙獎金，都還要懂得揣摩老闆有沒有心理準備，因為如果老闆私下掏腰包，或是半強迫地被起鬨，那麼，尾牙主持人就要小心會黑掉。

尾牙本來就是老闆要宴請員工，怎麼反而顛倒過來，員工要扮成粉紅豬，被拍照、上傳，卻不需要心理準備，也不用管他們是不是被強迫，但老闆加碼獎金就得小心揣摩。如果這不是奴才，什麼才是奴才？





三、強制娛樂，讓人更賭爛

我曾經聽過一位在公務機關的大老，反對簡化尾牙表演的謬論：「我們不是辦『尾牙』，我們是吃『春酒』，春酒的性質是一場『同樂會』，而且我們可不像外面唯利是圖的賺錢公司，是個溫馨的大家庭。大家都是一家人，表演個幾分鐘，自娛娛人，也很不錯呀！」

這位睜眼說瞎話的大老口中的「同樂會」，都是新進員工負責表演。年資五年以上的，就有豁免權，還可以當貴賓，看菜鳥們「綵衣娛親」就好，所以尾牙是做為檢測職場冷暴力最好的快篩試劑。而這個單位都可以把大家應該一起參與的「同樂會」，讓菜鳥一肩扛起了，那麼，我們不難想像在平常執行任務時，主管卸責、壓榨的態度，將會是多麼醜陋。

很多朋友問起我在外商企業的經驗。為什麼外商公司在辦凝聚「團隊砃陑薯」（team building）活動的時候，大家都可以玩得盡興、愉快，而且效果又好，因為這些team building的遊戲，若換在他們公司，不知道是大家覺得太幼稚，還是無聊、老套，員工們總是興趣缺缺，一臉不耐煩的樣子。

答案很簡單，因為外商公司的team building一定是辦在上班日，不會用到假日或下班時間。大家可以暫停一天的業務，哪有不開心的道理。強摘的果子不會甜，再怎麼有趣的活動或聚餐，若占用了你的下班時間，卻說是要「同樂會」，以及培養團隊感情，這只會讓你更賭爛吧。





四、勞動意識的照妖鏡

吃尾牙算上班嗎？當然是！尾牙都辦在晚上，不然就是在週末，這都是員工的下班時間，所以參加尾牙絕對是一種變相的加班。我曾任職的外商公司，尾牙雖然都在週末，但是參加的員工，都有幾千元的「參加獎」，而這是給員工的最基本的時間成本。

何況在歲末年終，會計部要關帳，各個部門有一堆專案要結案，基層員工們卻還要費盡心思，每天上班時抽空選曲、編舞，下班後再至少加班一小時以上來排練，就算同事再有才華，再怎麼喜歡表演，尾牙表演也絕對是個沉重的負擔。難怪最近有個營造業的朋友跟我說：「我明年一定要找個可以幫我們部門搞定尾牙表演的員工！」

實際上勞動部已經認定，下班時間，全體員工都要參加的尾牙，依法，老闆應該發加班費，就算廣大的上班族不敢向老闆爭取，但你如果是懂得精算成本的主管，應該算得出來吧。

政府都規定吃尾牙要付加班費了，現在勞動意識抬頭，如果員工要求為了尾牙表演，而練習了好幾個月的加班費算下來，公司到底該支付多少錢。而舞台表演本來就是一種昂貴的高度專業，同事們為了戲劇效果，在舞台上犧牲的形象，更是難以用價格來衡量。

尾牙是一面照妖鏡，照出主管和公司的勞動意識。





五、真正的尾牙，該這麼做





1.尾牙表演：

尾牙的初衷是老闆為感謝員工所設下的宴席。尾牙的客人是員工，主人是老闆，老闆當然應該要「以客為尊」才對。

如果你是服務業，那麼，尾牙更是老闆招待員工，以身作則的好機會。如果老闆連員工都招待、服務不好，這家公司對外的服務，一定也只是做做表面功夫罷了。

我把尾牙表演分成五個等級，你可以用這個等級來幫老闆的服務態度打分數。如果你是老闆，這幾個等級也供你參考，看看你提供了哪個等級的服務。





（1）好好抽獎，吃頓飯，省錢省力省表演 ★★★★★

不用解釋了，這是最理想的尾牙，五顆星。





（2）主管親自演出 ★★★★

尾牙是老闆宴請員工的場合。如果要看表演，當然是要主管們親自表演，最有誠意。

如果想節省開銷，那就召集公司的所有主管，一起為全體員工先做一次示範演出吧。這不但能樹立今後表演的水準，也不會影響同仁們的工作效率。

而且當老闆、主管的，平常在言語上對基層員工一定多有得罪，這時裝瘋賣傻，娛樂下屬，也不妨藉著這個難得的機會賠罪一下，保證大家都開心。





（3）禮聘商業表演 ★★★

不想自己犧牲形象，又想要熱鬧看表演，當然要交給專業的來！





（4）重金懸賞員工的家人表演 ★★

如果老闆心疼大把鈔票要花在商演，但又叫不動主管下來表演，那麼，重金懸賞員工的家人才藝表演，也是個折衷的好做法。

有些員工的小孩參加樂團、街舞，或是有學魔術，而剛好魔術比賽前需要有個舞台來練練膽，那這機會剛好。但即使不是找專業的商演，也請記得，表演本身就是一項昂貴的高度專業，一定要準備一個不失禮數的紅包。

得罪下屬不要緊，千萬別讓員工的家人，在這次的表演中，看清你是個貪小便宜的慣老闆。





（5）只要員工表演，就是最差的一星 ★

有的稍微良心發現的老闆為了省事，心想包個小紅包，以打發上台表演的員工。其實不管給員工多少錢，台上幾分鐘，台下練習所付出的時間、心力，絕對都會讓大家認為這個紅包不符合行情。既然很難精算時間成本，乾脆就不要叫員工表演。

如果你還是想維持現狀辦尾牙，也請別再講尾牙可以「增加團隊向心力」、「展現才華的機會」這些讓人越聽越火大的幹話了。





2.尾牙獎品：

我從來就記不得哪一年看到什麼精采的尾牙表演，但我到現在都還記得，哪一年抽到了幾萬元的大獎。可見尾牙的重點，其實就在獎品。





（1）獎品用現金最實在

每年尾牙，我都會看到有女性主管把用不著的化妝品，不知是血拼買來，還是夜市買到的仿冒名牌包，當作禮物捐出。如果你打算這麼做，請千萬不要具名。

在你的眼中，員工雖然卑微，但並非無知，送這樣沒誠意的禮物，絕對會讓你惡名昭彰。

腳踏車、平板電腦雖然是好東西，但你可以看看每年尾牙後，二手拍賣為什麼這麼熱絡，因為大部分抽到的大獎，都不是大家的需求，所以，還是現金或禮券最實在。





（2）早鳥紅包

尾牙不僅要表演，還有一籮筐的爛事，更糟糕的是，長官不知又要致詞到什麼時候，才讓我們開動，所以尾牙越來越像婚禮，大家總是把到場時間直接延後一小時以上再進場。

為了挽救這個頹勢，以前我們公司非常有誠意的推出「早鳥紅包」，如果員工提前半小時以上到的，當場就可以抽幾百元的小紅包。這個誘因雖然不起眼，但卻讓我感到相當窩心。

如果剛好老闆或福委會今年有心要改變尾牙的風氣，這一定能讓大家感受到誠意十足。

取消畫蛇添足的幾分鐘員工尾牙表演，不僅能減輕同事們不必要的壓力，更是一種真正凝聚部門向心力，讓員工有感的關懷文化。

希望今年的尾牙，我們都能回到那淳樸年代的優良「傳統」：不再為了上台緊張，也不必為了加班排演而煩惱，能夠安心作客，享受老闆為了感謝我們一年辛勞而擺下的豐盛宴席。

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（本文選自林煜軒博士《職場冷暴力》，寶瓶文化）