灰色地帶的境外聘僱漁工 剝削漁工成就台灣遠洋漁業

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漁工的境外聘僱一直處於灰色地帶，同時也是政府為剝削敞開的大門。





境內和境外聘僱有著天壤之別，境內漁工至少能受到《勞基法》保護，若是遇到問題，可以打一九五五向勞工局申訴；境外漁工卻不受到任何台灣法律的保護。事實上，他們處於一個「三不管」地帶，台灣政府和移工母國政府都不管，即便想管，在茫茫大海上也沒辦法管。因為這樣，在海上遇到任何問題都求助無門。





境內漁工的引入法源是《就業服務法》，由勞動部管理，而境外漁工引入的法源是《漁船船主在國外僱用外籍船員作業應行遵守及注意事項》（後文簡稱《注意事項》），由農委會漁業署管理。《注意事項》裡提到，引入境外漁工是「因船員缺乏，致難以維持作業時，依本注意事項規定在國外僱用外籍船員補充之」，弔詭的是，台灣有全世界規模最大的遠洋漁船艦隊，船數達一千五百多艘，這還不包括掛其他國家國旗的「權宜船」（註：船主因成本考量或其他需求，向其他國家登記註冊，並懸掛該註冊國國旗之船舶。），遠洋漁業產值四百多億，居全球前三位。如此龐大的海上工廠，卻因缺乏船員而難以維持作業，這又回到了到底是「缺工」，還是「缺乏廉價勞動力」的問題。





二○○一年十二月，中國大陸因為台灣漁船上的勞動環境惡劣、薪資低廉、剝削嚴重，全面暫停對台輸入漁工，廉價又好用的東南亞漁工便逐漸成為支撐台灣遠洋漁業的工具。





《注意事項》第四點：「漁船船主或仲介業者與外籍船員簽訂僱用契約者；其契約應載明下列事項：（一）契約期限。（二）費用項目及其金額。（三）船員之送返事項。（四）違約之損害賠償事項。（五）投保商業保險種類及金額。（六）雙方約定應遵守事項。（七）其他權利義務事項。」





從這裡可以看出，境外聘僱的漁工不像境內漁工，有最低薪資的保障，他們的薪資多少、如何給付，全由雇主決定。很多漁工往往連合約都沒時間看便上了船，做白工的也大有人在。雖然為了因應歐盟在二○一五年對台灣漁業過度捕撈發出黃牌警告，政府於二○一七年規定境外漁工的薪資每月不得低於美金四百五十元，但實際上並沒有人力、預算和查察機制去落實。





《注意事項》第五點：「漁船船主僱用之外籍船員，應符合下列資格：（一）年滿十六歲。（二）持有外籍船員所屬國家（地區）所核發之有效旅行身分證件，但因漁業合作在他國專屬經濟海域作業者，得以船員證為身分證明文件。（三）曾受僱於台灣地區漁船船主，於受僱期間無違法行為或打架、怠工、無故離船、無法工作等不良紀錄者。（四）持有外籍船員所屬國家所核發之有效無犯罪紀錄證明文件。」





也就是說，要成為境外漁工沒有任何門檻，只要有旅行身分證和船員證就可以了，而印尼仲介是這些文件的造假高手，很多漁工毫無捕魚經驗就上了遠洋漁船。





一上船就要面對高強度的工作，船上的工作型態又非常人可以想像，加上語言和文化不同、海上勞動環境惡劣、作業時間長（有很多漁工，作業期間每天只有兩小時的睡覺時間）、台籍幹部和漁工之間的收入和階級差異巨大，若又以打罵的方式管教漁工，高壓之下，甚至是海上喋血案都很容易發生。





行政管理方面，船主只需在外籍船員在國外港口受僱上船後的十五日內，向漁業署登記即可。截至二○一六年底，官方的統計數字是約一萬六千名境外漁工，但真實數字遠不只這些。漁工一旦在境外上了台灣漁船，根本沒有人可以追蹤到他的動向，船主也可以完全不向漁業署登記。假設一名漁工從印尼上船，船長用完這個人，就把他放在緬甸某個港口，或者在海上轉讓給其他漁船，漁業署或台灣的任何機構根本無法查察，那誰來保障這些漁工的權益？





在海上，即便死了一個外籍漁工，也不是什麼大不了的事情。漁工如果「失足落海」或「因病過世」，更是沒有人會為這條生命負責。Supriyanto的案子就是最好的例證。（註：二○一五年八月，印尼漁工Supriyanto疑因在台灣的遠洋漁船上受虐而死於海上。）





在勞動力輸出的過程中，最窮的人往往做漁工，因為做漁工要支付的首筆仲介費較其他行業便宜。而更窮的人，就只能做境外漁工，因為他們不需要負擔任何成本，只要今天說好願意上船，明天就可以上船，仲介會幫忙弄好文件，收取少量費用，但其他事情一概不予負責。





漁工在船上如果遇到薪水沒發、被仲介騙，甚至被打罵、虐待、失去生命，這些勞工根本無法被保護到。因此T I W A曾試圖提出廢除境外聘僱制度，希望避免這樣的悲劇再度發生。然而，T I W A在走訪印尼勞團時，卻遭到反對，原因是若斷了這條路，那印尼最窮的人就更沒有機會了。





最窮的人沒有選擇，只有拿命來賭。而這條命，也許遠沒有漁獲值錢。









（本文選自姜雯《奴工島：一名蘇州女生在台的東南亞移工觀察筆記》，寶瓶文化）