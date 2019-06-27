我的不正經人生觀：品味 不是用錢堆砌的！

文/黃益中（被政治耽誤的兩性網紅）

花大錢卻不懂品味，那叫土豪；有品味但不花大錢，那才是風格。

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三十年前，葉啟田的〈愛拚才會贏〉這首歌紅遍全臺灣，歌詞裡面那句「三分天注定，七分靠打拚」，用在跟女孩的交往上，完全適用。隨著網路用語的普及，「高富帥」變成一種女性理想對象的指標，如果不能兼具，那也至少擇一。

所謂「高富帥」，顧名思義，就是身材高大、富有、帥氣的男性，別說是女性嚮往的對象，就連男性也都視之為嫉妒的對象、努力的目標啊！





帥哥是先天，型男靠後天

老實講，高、富、帥裡面，真能有其一或其二，也夠你在市場上揮霍了。但是，天往往不從人願，我相信絕大多數男性，至少我本人及我的多數朋友，三者皆缺。所以我們才需要靠一生的打拚，求得男女交往市場的立足點，這也是我今天會在書裡跟大家分享的原因。

如果你真的夠富，富到小開或富二代等級，出門有超跑、回家住豪宅，那外表、口條真的都不需要。前提是，你前世有好好燒香拜佛。至於高與帥，抱歉，這也是天生、不可逆的。

但是，各位男孩，「型男」是可以後天養成的。

這個社會對女性很嚴格，對男性反而相對包容。舉個例子來說，一個B M I值嚴重超標的肥肚男，只要穿得有型、談吐幽默（最好再有點小錢），一樣可以受女孩子歡迎。但如果同樣的情況，發生在女孩身上呢？即便她善解人意、體貼大方，殘酷的是，多數男生都心知肚明：當普通朋友可以，但要交往，可能就謝謝再聯絡。

不瞞各位，我以前是很自卑的，因為身高不高，身材也瘦，臉上還常長痘痘，尤其我那天生沙啞的嗓音，每次開口，我最怕女生問你聲音怎麼那麼沙啞？（其實意思就是難聽。）以前還會掰個理由說是感冒，後來就索性自嘲是高中時吞炭造成的。其實我很羨慕有些男生天生有好聽的嗓音，就算不要求到溫暖、有磁性，至少也該「正常」吧？！但人生就是這樣，必須誠實面對自己的缺點，能改當然要改，至於身高、長相、嗓音這方面天生的遺憾，就只能靠後天努力來補足了。

「型男」，完整名稱為「都會美型男」（Metrosexual），這個詞最早出自英國記者馬克．辛普森（Mark Simpson）在一九九四年十一月十五日發表於《獨立報》的一篇文章，指的是「擁有強烈的美感觸覺，並會花大量時間、金錢在其外表及生活方式上的都市男性」。百度百科上，對型男的解釋是：「新一代魅力的男生，對個人的生活品位和當今潮流品牌認知的追求不亞於女生。型男最重要的是內在涵養，曉得生命中追求的是什麼。」或者，我乾脆用臺灣男性時尚雜誌《G Q》的定義：「有型有款，識見不凡。」

簡單來說，所謂型男，就是內外兼具：重視自己的外表，從頭到腳打理自己，包括髮型、臉部保養，到衣著穿搭，總之就是讓自己看起來乾淨、舒服。另外，還要有專業、有學識，肯吸收新知、談吐有內容。這樣的男性，自然散發出自信迷人的風采。





品味，不是用錢堆砌的

一定有酸民又會說，只看外貌就是膚淺，名車、名錶、名牌西裝還不都是錢，這樣花大錢打扮，最後還不是用錢去吸引那些拜金女？

如果你還是這樣想，那我也只能祝福你繼續躲在網路舒適圈，繼續自卑，然後繼續仇女了。

花大錢卻不懂品味，那叫土豪；有品味但不花大錢，那才是風格。

回想大一的我，那時就是一根瘦排骨，穿著自以為帥的大喇叭褲，配上合身的花襯衫，再抓一頭噴滿髮膠的刺蝟頭。每天不讀書，只想著要在B B S上跟女網友聊天，再自以為深情地「守候」心儀女孩，像個活殭屍般不思進取。更白痴的是，晚上還跟其他學長去K T V學喝酒，喝到醉，然後痛哭說為什麼她不愛我……

當時有學長勸我要看開一點，也有在看笑話的，反正現在看來就是一場鬧劇。這鬧劇一直到我甘願死心以後，才開始有了新的劇本。也還好後來有想通，現在才能寫寫我的少男成長史給男孩們。

總之，大二開始，我每天練健身，雖然當時心裡想的是，哪天如果要跟追走我心儀女孩的學長打架，至少不要輸得太難看。後來，隨著重心轉移，我開始走進熱舞社、吉他社去認識新朋友，也利用空檔，去餐廳打工、學技能。到了大三，我還發憤圖強去報名補習班，在大四那年順利考上政大的東亞研究所，總算是內外有好好修行，也奠定了我後來與異性交往（用白話來講，就是把妹）的基礎。





婚姻市場理論

關於擇偶或交往，社會學有個「婚姻市場」（Marriage Market）理論。你就把交往想成是在市場交易，這個市場裡，有買方（需求者）和賣方（供給者），而擇偶的過程，就是在一個男女同時扮演供給者與需求者的角色，而且依雙方偏好去互選、配對的環境中進行的。

以往婚姻靠媒妁之言做婚配決定，雙方家族的社經地位強調「門當戶對」。現在是自由戀愛，家族的「門當戶對」則轉化成個人條件。在這個志願性的市場裡，說穿了，就是各憑本事。擁有越多條件（包括金錢財物、社會地位、外貌身材、聰明才智、家庭背景等）的人，選擇自然越多；條件差的，就只能挑人家買剩的，或者連買都買不到。

就跟女生期待遇到「高富帥」一樣，男生也夢想能和「白富美」交往，大家都希望可以遇到條件絕好的對象。可是現實問題在於，你就是不高、不富也不帥，好高騖遠的結果，只會一事無成，最後又躲回網路仇女世界。

男孩們，先衡量自己的條件吧。一方面提升自己的各種能力，一方面也從聯誼或交友網站著手，從約會開始練習，找出適合自己的路線很重要。

每個優秀的棒球員都能找到適合自己的守備位置，關鍵在於你用不用心、努不努力罷了。





不正經碎碎念 男生耍帥有很多招，可以風流倜儻，可以玉樹臨風，只要不製造噪音就好。摩托車原廠就很帥了，拜託不要去改那吵得要死的排氣管，路人看你不是覺得你帥，是看你俗。要開跑車、自以為在演《頭文字D》也很好，拜託不要故意慢慢開在人擠人的西門町繞圈圈，也不要刻意停在信義區的夜店門口，刷存在感不要用這麼low的方式。 當然啦，還是有女生喜歡這類俗咖，雖說物以類聚，但總覺得這樣的正妹，可惜了。





（本文選自黃益中《我的不正經人生觀》，寶瓶文化）