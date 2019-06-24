大齡女子的搶時間之道

文/黃益中（被政治耽誤的兩性網紅）





記得幫自己留一條後路，女生的時間比男生珍貴多了。

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女人啊 我們都曾經期待 能嫁個好丈夫 愛得一塌糊塗 也不要一個人做主 想像未來可以手牽著手的路 相信緣分的人 好像就不會那麼辛苦 親愛的 我們誰不曾盼望 有一份好歸宿 能夠直到永遠 幸福啊不會被攔阻 總有一天可以被所有人羨慕 真愛也許 只是遲到一步 ──〈大齡女子〉，彭佳慧





「大齡女子」是什麼？

臺灣知名歌手彭佳慧曾在二○一六年的金曲獎上，以《大齡女子》專輯勇奪最佳國語女歌手，助她成功得獎的〈大齡女子〉同名單曲也獲得最佳單曲製作人獎，彭佳慧用自己曾經經歷的一段，搭配溫暖而富有感情的嗓音，詮釋出許多單身女子的心聲。

所謂「大齡女子」，意思就是超過三十歲，甚至三十五歲的單身女性。這些還沒結婚，或是被認為比較難結婚的女性，一般來說完全能自力更生，而且經濟能力屬於中產階級以上甚至更好，不過這用詞多少含有貶義，甚至有一點歧視的味道。東亞地區受到過去儒家文化的影響過深，重男輕女的現象直到今天都還普遍存在。相較於韓國、日本，臺灣已經算是比較重視性別平等的社會了，可是對於超過適婚年紀的單身女性，許多人仍然會將看不見的框架加諸於上，好像這些女性做錯了什麼事般。

更早以前，還有一部家喻戶曉的偶像劇《敗犬女王》，直接稱年過三十、事業有成的單身女主角為「敗犬」，也引發許多共鳴。「敗犬」的說法來自於日本作家酒井順子，她在《敗犬的遠吠》一書中提到：「美麗又能幹的女人，只要過了三十歲還是單身而且沒有子嗣，就是一隻敗犬。」作者在書中以「負け犬」（翻成中文即「敗犬」）自嘲，認為自己好像是喪家之犬一樣，遭人排擠。





時間不等人

先澄清一點，我沒有要鼓吹女性一定要結婚，我也不認為不結婚有什麼好令人在意；把自己的生活過好才是重點，如果為了結婚而結婚，那往往才是災難的開始。只是，若你真的有心想找一個穩定交往的伴侶，又擔心老是遇到只想玩玩的渣男，我倒是有些經驗可以分享。

我相信每個人都有自己的夢幻對象，這也反映出男女在擇偶上的不同想法。

1111人力銀行曾經做過調查，女性上班族最想交往的男性職業排名，以高收入、高地位的「醫師」拔得頭籌，其次則是「金融／財務管理師」，第三名為「工程師」，第四名是「軍警／消防人員」，第五名則是「建築／室內設計師」。而六至十名依序為「廚師」、「律師」、「美髮／美容／整體造型師」、「機師」及「廣告行銷企劃」。女性選擇的主要原因在於「經濟條件穩定」、「專業性高」及「生活有情趣」。

女孩子在學生時代的交往，不用想到將來要組成家庭，也不用顧慮經濟條件，很單純，就是有帥哥最好。沒有外貌的則可以時間換取空間，每天黏來黏去、溫馨接送情，反正就是單純談戀愛。

但是隨著年紀漸長，男女在婚姻市場的條件慢慢反轉，以前青春無敵的少女慢慢在外形這塊失去優勢，換得的是更多的內涵與社會歷練。偏偏多數男生不喜歡這套，當年的嫩小弟如今事業開始有成，就像人力銀行調查的，「經濟條件」成了他擇偶的最大利器。

「婚姻斜坡」（Marriage Gradient）就是在探討這個現象。女性本能上傾向嫁給社會地位較自己高的男性，甚至是學歷、收入、身高皆高的三高男；男性則傾向娶社會地位較自己低的女性。在女性教育程度提高及經濟資源增加的情況下，男性會去找較年輕，甚至選擇跨國婚姻，去娶相對落後國家的女性，於是造成適婚年齡的未婚者中，女性較男性多的斜坡。

同樣是離過婚，甚至有小孩，男性要談下一段戀愛，跟女性相比較不會受到影響，基本上只要經濟條件夠好，男性即使到了四、五十歲，依然一尾活龍。這種「婚姻斜坡」在東亞國家特別嚴重，西方男性對於離婚女性比較不會另眼看待，他們更注重愛的直覺，東方男性則多少會考慮到社會的刻板印象、異樣眼光，反而忽略了愛情的本質。





永遠要幫自己留後路

把握時間很重要。我一直都鼓勵女學生趁年輕多交朋友、多談戀愛，除了累積「被騙」的經驗值，也能多布線幫自己留下將來發展的機會。

有些男生，年輕時剛認識也許你覺得他一般般，但人是會改變的，誰知道過個幾年會不會進化成一個好的對象？所以，請不要因為你現在的男友要你刪掉手機通訊錄裡的異性好友就乖乖照做，會這樣要求你的男生有著大男人思維，這種男生你也遲早會跟他吵架分開。

記得幫自己留一條後路，女生的時間比男生珍貴多了。





不正經碎碎念 我們都聽過一句成語：「女為悅己者容。」教育部辭典的解釋是：女人為喜歡的人裝扮自己。這種說法把女性當成是男人的從屬，彷彿女人的美是為了男人而存在，不只過時而且愚昧。愛美是人的天性，把自己打理好，是對自己負責，也是為了讓自己活得開心。 不管是整型或微整型，只要不危害到健康，都值得被讚美。但也要提醒女性朋友，天然的還是比較好，整型千萬不要過當，我看過幾個「塑膠臉」的例子，好好的女孩最後走火入魔，花錢事小，整張臉整成《蝙蝠俠》電影裡的Joker小丑，一個人活在驚悚電影的世界還不自知，我看了實在很心疼。





（本文選自黃益中《我的不正經人生觀》，寶瓶文化）