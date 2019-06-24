既然這麼高成本地活著 就更不能辜負自己啊！

文/李愛玲





我們唯一擁有的只有現在。我們唯一能做的只有建設好這些現在，將它攢成更好的未來。

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朋友最近搬了家，公立幼兒園就在樓下，卻插不進班，其他幼兒園又離得遠，老人接送很不方便，四下託人幫忙。

那個幼兒園出了名的嚴苛難入，我輾轉託人幫他聯絡，最終還是辦不成。

無奈把這消息告知他，人家沒說什麼，我自己先滿心沮喪起來。

這份情緒，不只是未能幫上忙的內疚，更多的是，它勾出我多年來，身為一個異鄉人的落寞和無奈。

朋友和我一樣，也是半路來到青島，一家老小舉家搬遷，只為支持他創業。

如今公司發展很好，也成為別人眼中「混得很不錯」的那一類，月入高薪，年終拿分紅，披星戴月地拚命，終於購房購車落戶口，在這個城市安了家。

可只有我們這樣的人知道，安了家，並不等於扎下根。

和所有那些看上去在大城市混得不錯的漂族們一樣，真正困難當前，依然很難為孩子解決一個入園名額。

這便是，擁有了遠離七姑八舅催生老二的自由、擁有了憑一己之力在他鄉站穩腳跟的榮耀背後，難言的代價與辛酸。





工作第一年的秋天，父母從老家來看我。一是，他們很不放心我與陌生人合租的房子。二是，他們很想看一眼我上班的公司，哪怕只是看看辦公大樓外觀，也是心安。

他們在公司附近的海邊等我下班，然後我帶他們去一個小飯館吃飯：兩籠灌湯包，幾個小菜，每人一碗粥。花的錢不多，可這是我人生的里程碑──我終於用自己的工資，真正請他們吃了一頓飯。

他們住了兩天便回去了。走後爸爸發了一條簡訊，告訴我被子底下放了一點錢。他還是看出了我的窘迫。

我當然不會告訴他：我繳完房租是如何靠借錢度日的。同事請客我怕還不起人情是如何找藉口不去的。平日是如何謹小慎微不敢生病不敢得罪房東的。以及，半夜應酬回來是如何厚著臉皮請男同事將我送上漆黑樓道的。

那一年，我夜夜下班後都去碼頭看班輪鳴笛起航。

暮色中，大船緩緩駛離，大貨車開出堆場，裝卸工人粗獷談笑著，準備歸家。

別人都有家可回，我沒有。

有時會有陌生男人來搭訕，我緊張得趕緊離開，一路一走一回頭，生怕被尾隨。

那些小心翼翼、畏首畏尾的日子過了很久。

沒錢是一方面，膽小是一方面，更多的，是一個年輕女子在他鄉赤手空拳闖入社會叢林，四顧茫然的無助。

彼時，老公尚是我的異地戀男友，他有時會坐四個小時的長途車來看我，傍晚到公司樓下接我下班。

我見到他，從來不會說一句甜嗲的「我想你了」，更多的是「我通過試用期考核了」、「今天開會經理又表揚我了」的興奮。

對我來說，被主管認可，遠比被男人深愛更重要。

因為失去他，我尚能存活。

而失去工作，我將在此無地立足。





多年之後，每當回想起那段往事，太多感慨與喟嘆交織，五味雜陳。

那是我人生的重大財富。它讓我嘗過孤注一擲、非此不可的滋味。它逼著我從多愁多感的林黛玉，長成強悍潑辣的王熙鳳。

從此我知道有些苦，我為養活自己必須要嚥下去。從此我懂得有些路，我並無資格睥睨，唯有咬緊牙關走下去。

我的狠勁，我的決絕，都在那個時期野蠻生長開來。

那年初做ＨＲ（人力資源），我第一次面臨辭退試用期不合格的員工。那是我親自招來的一個外地應屆畢業的女孩。與她面談前夜，我自己先哭了一晚。我代入感太強，悲傷難抑：想著這一夜之後，她將再次成為斷梗漂萍，被推向不可知的命運，想著她是否要重新被擠向人才市場洶湧的人流，想著她是否會因突然沒了收入來源被房東趕走，想著她是否無法找到更好的工作只能打包行李離開這座城市……

我把我對自己的擔憂焦慮，都投射到了她身上。

後來幾年，幾經磨礪日漸圓熟，我學會了面對應聘者侃侃而談，面對淘汰者不動聲色。

不是冷血了，而是明白了，我們每個人，都要接受這世間競爭規則，無可逃遁也無人代替，那是每個人必須要經受的坎坷必須要蹚的河。

何止是競爭的淘汰和辭退的無情，還要面對日後無以計數的壓力焦慮擔憂挫敗，風塵僕僕地翻滾著折騰著苦苦奮鬥著，快樂閾值只會愈來愈高，可這個過程還是會讓人那麼受益。

為了留在這裡，會逼著自己長出羽毛生出翅膀，成為自己的Super man。為了跑贏對手，會在格子裡間裡孤軍奮戰，刀光劍影，誓不低頭。為拿出一個方案，為解決一個需求，為搞定一個Bug，硬是不認輸，決戰於巔。

最終，我愛上那種張力，那種韌勁，那種緊張感，那種能對自己下狠手的過癮和痛快。自此，擁有一份槍林彈雨咬緊牙關之後，終能立身篤定的自持。





今年春節過後，公司一個實習半年的女孩辭職。她很努力也很有潛質，但家人堅持要求回老家。原因不外乎兩點：一、買不上房子；二、找不著對象。

很簡單，卻無比現實。我能理解她的妥協。

這世間，這塵世，怕與痛、愁與憂，困頓與焦慮，無奈與畏懼，每一天都在每個人身上上演。

離開的不是逃兵。留下的也不是英雄。那只是每個人甘苦自知的選擇。每一種選擇背後，都意味著告別與適應，都意味著代價與承擔。

我們唯一擁有的只有現在。

我們唯一能做的唯有建設好這些現在，將它攢成最好的未來。

那夜讀到一段文字：

因為在一個城市缺乏根脈，所以漂族們往往更孤獨。他們缺乏從小便認識的朋友、哥兒們，好一點的能有幾個大學同學，差一點的就只有工作認識的利益之交，更因為沒有七大姑八大姨等重要的親緣關係，那些看上去混得不錯的漂族們，也很難為家鄉父老謀得一張在大醫院的床位，或者為沒有當地戶口的孩子尋一個不錯的學校。也正因為這樣的漂泊感，讓他們比任何人都努力，透過個人奮鬥去獲得本地人才有的資源，也正是因為這樣，才讓他和他們漂泊的城市充滿榮光。

淚流滿面。

那些一往無前，那些破釜沉舟，那些暗夜裡刻骨的絕望，那些被嘲笑過的倔強，也許都是我們心中另一種英雄主義。

正是因為經受磨難和歷練，我們才更有勇氣，站在自我獨立的選擇裡，讓荊棘開出花。我們才更加珍視，每一次小步的前進每一份細碎的所得，鋪陳成人生林林總總的小確幸。

昨天翻看日曆，驀然發現，九月九日這一天，距離我當年背起行李異地求學、真正成為一個異鄉人的那一刻，整整過去了十九年。我全部的青春，我所有的努力，都完好地、無悔地留在了這十九年間。

它如此寶貴，從未浪費。

此刻，三十七歲的我，在經歷過離群索居的低谷絕望之後，在體會過踽踽獨行的無助挫敗之後，在感受過獨在異鄉為異客的惶然悽楚之後，走在人流如織的街頭，穿過鱗次櫛比的高樓，對著那片天海，對自己說：「既然這麼高成本地活著，便更不能辜負了自己啊。」





（本文選自李愛玲《此生聚散，你要敢愛敢當》，寶瓶文化）