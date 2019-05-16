《天黑的日子你是爐火》— 與傲嬌共進晚餐

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文/羅毓嘉





他說他沒有要跟我結婚，然後要我儘管去給別人爭取婚姻平權。

他總是來台北找我吃晚餐。

即使是長週末，情人的週末也抵不過三、四頓晚餐，我們見面時刻又多數是在落日之後，他問，要不要先哪兒喝一杯。或者他說，要從機場帶瓶紅酒嗎？每當他選擇用餐地點，吃來吃去總是那幾家。無論港島，台北，或者世界其他城市。爐端燒總是銅鑼灣澳門逸園中心那家，麻辣鍋往信義路去，台菜呢，則更不脫是永康街的選擇了。少許有時他也偏好美式餐廳，法國菜，義大利餐。

荷里活道上酒吧的 Happy Hour 時段，不需要說話伸出手指比「一」，便有杯白酒再端上桌。

近幾年來金融市場動盪非常，六年多下來，島與島的歷史，也是。可他是那種過分穩定的人，穩定到讓人安心──去到任何地方每間餐廳的跑堂的結帳的全都認得他，認得我，有位店長見到他便喊，啊很會喝的又來了。我們就笑。說還好，還好而已。酒席間整晚充斥了愉悅的空氣。

白天我們的email轉來又轉去，講國際匯市怎麼走，講股市，講退休金。他說台北真慘呢，在上引水產聽說餐飲學校畢業人起薪不過兩萬三到兩萬五。他說，台北該怎麼辦。當我抱怨工作憂煩他說，他媽的你不要每天吵著要辭職，辭職我沒有要養你。又說，可是我也不會讓你餓死，怎麼可能？說完這話他再夾起塊肉吃了，拿起酒杯便喝。他說，你不要喝那麼急你趕著去死。有人講，台北的經濟爛得要倒，半座東區的店面從去年冬天招到現在沒租出去，他便大聲說，所以我要常來台北吃飯才行。

又轉過臉來面著我，冷冷直起下巴說，是我要吃的，不是你。

他有他的品味，吃過了，認可了，便不斷去。點些招牌的料理，問我吃夠了嗎，又給我問來餐廳最趁手的甜品。點一杯波特酒。

這習慣，或許也像他，像他的戀情。

他不斷飛來台北。也不知道他認定的是這座城市還是我。

有些時候他講幾個藉口，說是幾個香港友人央了他一起飛來台北，然後命我按照他的規劃訂了幾間餐廳的桌子然後他說，你要一起來吃。他的霸道也是溫柔，乘著國泰航空來劃開海峽上的空氣，他或許不是行在水面上的人子，卻讓一顆心如摩西分開了海水。在我的新書發表會上，他說，其實我不是羅毓嘉的甚麼人，我是每次跟他吃晚餐付錢的那個人。他們聽他說話聽他絕不標準的國語，他們發出歡快的笑聲。可他從未承認，甚至不願談及了愛，我說我們要結婚嗎？他說，他媽的你在做夢。夢是我們共有的譫妄但他問我吃飽沒有，在燒肉店他問我要不要吃茶泡飯。在日本料理店他問還要不要幾貫壽司。要不要拉麵。要不要雪糕。

他說他沒有要跟我結婚，然後要我儘管去給別人爭取婚姻平權。

我常想自己在跟全世界最厲害的傲嬌戀愛。

或許很好，讓我的生活只剩下工作，酒精，一頭熊，還有他能給我的一切甜美。

他抱怨年底了還有假要休還有未完的航空哩程要換，冷不防又說好啦我來台北吃飯。你要一起來。那幾夜，他照例要我去同他一齊吃麻辣鍋吃日式燒肉。他說，他媽的我要點一塊A10牛排。他說你上次喝得很醉，今天不准喝了。我醜著張臉，說喝一點點嘛。他說，好啦，准了。跑堂的才給我遞上一只高腳杯。

晚餐總是要吃完的深夜他說，好啦，下個月我們在香港機場見呵──還沒意會過來他說他已排好了倫敦旅行的每一頓晚餐。像他總是擔憂我餓著了一樣，最重要的總是晚餐。戀愛也沒有其他，兩個人面對面坐著吃飯喝酒，又或者是在香港街市問幾條鮮魚，炒幾道野菜，燉牛肉，滷雞翼，那就是生活的全部了。他喃喃說，好啦，聖誕節不來了，十二月中從歐洲回來又要讓錢包休息一下。再次回見面，反正他一月七號會在台北的，我佯裝著不知情，問說幹嘛你一月七號要來台北？他瞪大眼睛看我，說你他媽的不是八號生日嗎，當他看進我靈魂我醉得發熱。

六年多下來世界改變很多沒有改變的是他。有些餐廳新開，一些永遠打烊了，有些易主了，更多的是同樣兩個人不斷造訪，讓相同的人服務著。

像我跟他的戀情沒什麼改變，冷的還是冷的熱的還是熱的，他總是來台北找我吃晚餐。朋友問說，某熊有沒有說過他愛你？我歪著頭說，相愛的兩個人沒說過幾次我愛你。我說，有時候我想要殺了客戶殺了同事，他吹鬍子瞪眼睛說，你不要當 drama queen，你要每天成為一個更好的人。他說自己也想殺了公司CEO，那都是工作的一部分。關於生活他從未安慰我，因為他本身就是安慰。

但那有甚麼？我回答朋友。只要他始終都會記得來台北找我吃晚餐。無論世界如何改變，總會有一張桌子留給我們，讓天黑的日子某個人始終坐在那裡，彼此斟酒，再用筷子指著盤底虱目魚肚的最後一塊魚肚油說，欸你吃啊。

你吃啊。我夠了。他說。而那天深夜在忠孝敦化路口道別時，他噘起嘴，我便在依然鬧熱的人潮當中吻他。感覺每個人都注視我們，或許沒有，接著他滿意地說好啦，下次見呵。

或許他要說的，是「這樣就夠了」。畢竟我每次都是跟一個傲嬌共桌，吃著幾年下來我們的每一頓晚餐。

這樣就夠了。









（本文選自羅毓嘉《天黑的日子你是爐火》，寶瓶文化）