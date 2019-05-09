親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MUZIK閱聽古典樂
聯合文學
亞洲藝術新聞
CANS藝術新聞
PAR表演藝術
寶瓶文化

李宗盛報喜認再婚！張清芳驚曝他「情愛很多的男人」

真棄保還是輸不起？ 丁守中案的攻防與合理性

《雲端的丈夫》：他優雅地躺在雲端 我卻蹲在浴室地上清洗著孩子的屁股

2019-05-09 13:15寶瓶文化

分享

文/沈信宏


我不知道我該做什麼，只能收回一個讚。

我的丈夫愛在臉書上分享家裡的事，他常常感謝我，用很多字排列出我辛苦的樣貌，自己躲在關於我的敘述後面，被繁密的筆畫切割出些微懺悔的氣味。搭配上傳我們和孩子的相片，不論偏正俯仰，每一張臉都燦笑著，常是出去玩的時候拍的。不常見面的朋友都透過這些相片見到近來的我們，他們幾乎忘記我們沒在笑的表情。當他們在真實的生活裡爭吵的時候，我們家那一張張微笑的臉始終緊貼手機螢幕，好像我們一直住在風光明媚的景致裡。

大家留言說他是一個會反省的人，優秀的丈夫。他們不只看見他形容的我，還從文字的縫隙竄進他迂迴的思路，拼湊他的形象。或許他們想像我正在他的護翼下安穩休眠，他們說我是個幸福的妻子，因為我所有辛苦的身影都被丈夫見證，他水潤的眼睛竟能將我浸泡得這麼柔軟，再小心翼翼地揉捏塑形，有如巧手廚師細心擺盤。我所有的汗水和淚水，必能被丈夫溫柔承接，我將不再有任何抱怨，因為那些都已經提前被丈夫寫下來並真摯地回應了。

我幾乎被他們說服了，我幾乎相信我有一個深知反省的好丈夫。

他最近才向大家發表，「妻子每天陪小孩又要做家事，所以累到感冒了。我會分擔更多，剝除曾經緊緊黏貼在身上的時間，讓已被重重割碎的妻子有更多時間，復原自己。」

他以前回家後的確都躺在那，手機像是一座隱形的戰壕，他躲在裡面就閃過任何在家四射爆裂的事物。我叫他幫忙顧一下孩子，或是下樓倒個垃圾，他雖然不太甘願地做了，但事後煩躁地聲明：關於家事，他想做就會做，被逼著做心裡更排斥，反而做得殘缺不全。所以孩子可能會在他的看顧下跌倒，可能遺漏一袋最臭的廚餘。最後那些等不到他主動完成的家事，被我在全家入睡時一一解決了。

現在既然他這麼寫了，感覺我被撿起來，捧在手心高高舉起，我似乎能享受到更多高處的光芒與清新空氣，可以毫無顧忌地指派他，讓我能早點停止運轉，好好休息。

我叫他幫孩子換已經沾滿屎尿的尿布，正在玩手機的他沒有回應，然後我又回廚房準備晚餐，過了十分鐘，孩子張胯跑來廚房，叫我換尿布，因為在保母家已紅了屁股，所以更不舒服。我問丈夫，他眼神沒有一絲挪動，「換尿布而已，不急吧，我等下再弄。」

我看見我放在桌邊充電的手機突然亮起，那是我曾按讚他貼文的後續通知，就是那則分擔家事的貼文。我記得他配一張在公園滑梯和孩子的自拍，底下的留言紛紛想像我在某處安逸歇息。

我手機裡的通知顯示他的最新回應，「應該的！」

我不知道我該做什麼，只能收回一個讚，但他的頁面仍被許多回應撐高，不斷有新的讚輕盈如飛鳥飄過，讓他能優雅地躺在雲端。我卻蹲在浴室地上清洗著孩子的屁股，火爐上滾著快沸騰的魚湯，抽油煙機呼呼作響，鼻涕吸不住一直流掛在臉上，水不斷從蓮蓬頭噴出來，我也被水柱沖碎流進排水孔，和他為我精心捏造的文字一起，隱密地滑落到地底腐臭的池沼中。


（本文選自沈信宏《雲端的丈夫》，寶瓶文化）

分享

寶瓶文化

寶瓶文化成立於2001年，以最旺盛的企圖心在出版市場出發，「把事情做大」是寶瓶創社的信念。十多年來，寶瓶用心深耕優質的華文創作作品，醞釀文學的夢想，堅持作夢的權利，尤其在自己的這片土地上。我們堅信，編輯最重要的工作是發掘好的創作人才， 是看到那些蠢蠢欲動正待琢磨的創作靈魂，把機會製造出來，讓新人可以伸手探出去----探觸那原以為觸及不到的未知美麗的境地。
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

未來的困難無法現在根除 但自信可以讓我們穿越無數黑夜

2019-05-06 09:32

身為母親迎接生命是愛 告別生命是更痛的愛

2019-05-06 09:28

親師之間最怕聽見的話──彼此伸出橄欖枝 攜手陪伴孩子

2019-05-02 16:18

面對霸凌 我們都需要被討厭的勇氣

2019-05-02 08:45

《雲端的丈夫》：他懂職場媽媽嗎？他知道職場媽媽連睡眠都是戰場嗎？

2019-04-19 15:48

給想要更好職涯的處方箋：轉職之前 我可以做什麼準備？

2019-04-16 08:48

因死而生：兒子堅持爸爸為生命戰到最後一刻

2019-04-16 08:46

千萬別叫我勵志媽媽

2019-03-29 11:00

《擁抱脆弱》穀雨——成年孤兒

2019-03-28 15:25

如何應對自己的公婆或岳父母：五種典型的有毒姻親類型

2019-02-23 15:32

小談靈魂

2019-02-23 15:32

那個未來 是誰想要的？

2019-02-23 15:32

《遠處的拉莫》專文推薦：灰燼的祕密——胡遷／胡波隨想

2019-02-23 15:32

《擁抱脆弱》：玫瑰 ──揮不去的自責

2019-01-29 13:47

我最愛的人 傷害我最深：女兒在臉書上罵媽媽？

2019-01-29 09:26

《我那溫泉鄉的那卡西媽媽》：自殺 居然讓我獲得重生

2019-01-23 09:11

永別了！我的母親我的恨

2019-01-21 09:06

《擁抱脆弱》：冰淇淋 ──你沒有對不起誰

2019-01-21 09:06

他是處女座 我是獅子座 我們不合啦……

2019-01-21 09:06

人老了就剩這麼口氣了 怎麼罵幾句傭人還不行了？

2019-01-21 09:06

結了婚 老公、老婆有什麼權利和義務？

2019-01-19 13:07

《夾縫中的女人》：妻兒的「主要世界」與祕密的「第二世界」

2019-01-19 12:42

《墟行者》：人類對於參與他人的私生活一向很有興趣

2019-01-19 11:15

《墟行者》是夜空炸開的故事

2018-12-21 08:46

爸爸的遺囑不留財產給女兒 女兒真的一毛錢也拿不到？

2018-12-21 08:46

十萬元的右手

2018-12-21 08:46

一位強迫型人格主管與他的死亡筆記本

2018-12-21 08:46

你好，我是接體員：走什麼走？你不先走等等誰來關門？！

2018-12-21 08:46

《惡俗小說》之課後私人講座

2018-12-21 08:46

修補生命的洞：重新調整你與「家」的關係

2018-12-20 16:16

你熟悉這些經常掛在大人們嘴邊的話嗎？

2018-11-23 13:21

第三者的未來 何去何從？

2018-11-23 13:21

日常裡 無法變通的亞斯 ──鬆動固著想法 增加彈性

2018-11-15 09:08

新手媽媽如何從公婆手中 拿回育兒主導權？

2018-11-15 09:08

一時說不出名字 是失智、失語 還是舌尖現象？

2018-11-15 09:08
看更多

熱門文章

總統選戰首富也開戰 蔡衍明槓郭台銘

2019-05-02 09:46

郭台銘私人神祕金庫到底有多深？

2019-05-02 13:07

那一天 郭董重新評價了韓總...

2019-05-02 13:08

「一年多配」新制 存股族3好2壞

2019-05-02 13:03

昔日鴻海、英業達爭搶 現股價剩不到3元 太陽能業虧千億啟示

2019-05-03 10:14

百分百填息王 今年除權息必看 3大攻略賺透透

2019-05-03 10:49

尹衍樑最大的投資 最艱困的一役

2019-05-02 13:05

股神認錯買進這家公司股票 巴菲特：當初沒買是笨蛋！

2019-05-03 16:51

「非韓不投」的死忠鐵粉到底是哪些人？

2019-05-02 09:46

漫威從破產到11年霸業 沒有這位漫畫迷總裁就沒有《復仇者聯盟》

2019-05-03 10:19

談政策空洞頻跳針 藍營怕韓國瑜大選辯論出糗

2019-05-08 16:14

3坪修改室靠縫鈕釦、換拉鍊年收500萬 壯漢老闆如何收服貴婦名媛？

2019-05-08 13:50

盤腿坐比翹腳更傷腰？

2019-05-06 09:16

最好別把兩岸搞到開戰那一天

2019-05-03 09:24

海外華人看郭台銘參選總統

2019-05-06 09:09

台灣人的統一焦慮

2019-05-03 09:26

謝金河：小心川普揮大刀！

2019-05-09 13:19

兩千大企業調查／蘋果不甜了！鴻海稅後純益創五年新低

2019-05-07 13:22

謝金河：季報調整效應來了！

2019-05-02 12:50

專訪已接到2020大選案的網軍操盤手：確實有人做共產黨生意

2019-04-30 14:04

上班族如何錢滾錢？她靠低薪價值選股 4年本金暴增兩倍

2019-05-07 11:40

買房子房貸怎麼選？小心3大貸款陷阱 恐讓你荷包大失血

2019-05-02 13:33

缺乏女性荷爾蒙 小心更年期提早！

2019-05-06 09:18

日本勞動力缺口大 台青吹起漂日風

2019-05-03 09:20

台灣誰理？從兩份美國民調說起

2019-05-03 09:23

韓國瑜硬是要到「被動」參選 吳敦義為他量身訂做提名辦法

2019-05-02 09:47

低本益比、高殖利率好股杰力

2019-05-09 12:14

日月光投控 5G業務2020起飛

2019-05-02 11:59

世界唯一室內水上市場的百貨 就在泰國曼谷

2019-05-02 12:37

《大象席地而坐》揭露中國10大社會病態

2019-05-06 09:09

朱立倫質疑小英稅改濟富 但真正受惠的是薪資族

2019-05-06 08:37

報稅季節又來到 誰搬走了我們的奶酪？

2019-05-03 09:22

絕美秘境四季美如畫 千年神木「森」呼吸

2019-05-07 09:25

小七、全家和全聯挾擊下 美廉社憑什麼創造百億元營收？

2019-05-02 15:12

英派兩邊駁火 左打賴神 右批黨中央、卓榮泰、羅文嘉

2019-05-08 16:14

全球資金恐大風吹 美股 油價 金價漲跌全看美元

2019-05-03 10:49

股民報稅1、2、3 怎麼節稅？買哪些除權息？

2019-04-29 08:53

寶雅步步進逼 28歲小老闆如何領軍小北百貨抗敵

2019-05-09 12:42

租約將到期、房東擬漲2成租金 信義威秀會搬家嗎？

2019-05-02 15:15

年紀輕輕初入政壇 黃捷堅持：做自己喜歡的事很充實！

2019-05-08 11:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top