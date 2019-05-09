《雲端的丈夫》：他優雅地躺在雲端 我卻蹲在浴室地上清洗著孩子的屁股

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文/沈信宏





我不知道我該做什麼，只能收回一個讚。

我的丈夫愛在臉書上分享家裡的事，他常常感謝我，用很多字排列出我辛苦的樣貌，自己躲在關於我的敘述後面，被繁密的筆畫切割出些微懺悔的氣味。搭配上傳我們和孩子的相片，不論偏正俯仰，每一張臉都燦笑著，常是出去玩的時候拍的。不常見面的朋友都透過這些相片見到近來的我們，他們幾乎忘記我們沒在笑的表情。當他們在真實的生活裡爭吵的時候，我們家那一張張微笑的臉始終緊貼手機螢幕，好像我們一直住在風光明媚的景致裡。

大家留言說他是一個會反省的人，優秀的丈夫。他們不只看見他形容的我，還從文字的縫隙竄進他迂迴的思路，拼湊他的形象。或許他們想像我正在他的護翼下安穩休眠，他們說我是個幸福的妻子，因為我所有辛苦的身影都被丈夫見證，他水潤的眼睛竟能將我浸泡得這麼柔軟，再小心翼翼地揉捏塑形，有如巧手廚師細心擺盤。我所有的汗水和淚水，必能被丈夫溫柔承接，我將不再有任何抱怨，因為那些都已經提前被丈夫寫下來並真摯地回應了。

我幾乎被他們說服了，我幾乎相信我有一個深知反省的好丈夫。

他最近才向大家發表，「妻子每天陪小孩又要做家事，所以累到感冒了。我會分擔更多，剝除曾經緊緊黏貼在身上的時間，讓已被重重割碎的妻子有更多時間，復原自己。」

他以前回家後的確都躺在那，手機像是一座隱形的戰壕，他躲在裡面就閃過任何在家四射爆裂的事物。我叫他幫忙顧一下孩子，或是下樓倒個垃圾，他雖然不太甘願地做了，但事後煩躁地聲明：關於家事，他想做就會做，被逼著做心裡更排斥，反而做得殘缺不全。所以孩子可能會在他的看顧下跌倒，可能遺漏一袋最臭的廚餘。最後那些等不到他主動完成的家事，被我在全家入睡時一一解決了。

現在既然他這麼寫了，感覺我被撿起來，捧在手心高高舉起，我似乎能享受到更多高處的光芒與清新空氣，可以毫無顧忌地指派他，讓我能早點停止運轉，好好休息。

我叫他幫孩子換已經沾滿屎尿的尿布，正在玩手機的他沒有回應，然後我又回廚房準備晚餐，過了十分鐘，孩子張胯跑來廚房，叫我換尿布，因為在保母家已紅了屁股，所以更不舒服。我問丈夫，他眼神沒有一絲挪動，「換尿布而已，不急吧，我等下再弄。」

我看見我放在桌邊充電的手機突然亮起，那是我曾按讚他貼文的後續通知，就是那則分擔家事的貼文。我記得他配一張在公園滑梯和孩子的自拍，底下的留言紛紛想像我在某處安逸歇息。

我手機裡的通知顯示他的最新回應，「應該的！」

我不知道我該做什麼，只能收回一個讚，但他的頁面仍被許多回應撐高，不斷有新的讚輕盈如飛鳥飄過，讓他能優雅地躺在雲端。我卻蹲在浴室地上清洗著孩子的屁股，火爐上滾著快沸騰的魚湯，抽油煙機呼呼作響，鼻涕吸不住一直流掛在臉上，水不斷從蓮蓬頭噴出來，我也被水柱沖碎流進排水孔，和他為我精心捏造的文字一起，隱密地滑落到地底腐臭的池沼中。





（本文選自沈信宏《雲端的丈夫》，寶瓶文化）