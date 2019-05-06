未來的困難無法現在根除 但自信可以讓我們穿越無數黑夜

文/戈婭

我並不需要他為了滿足我而活著。

在我決定離開重慶時發了一篇公開文章，那是我第一次向外界正式公開：我要帶著自閉症的兒子去大理生活了。那真是一石激起千層浪。發送完這篇文章的當夜，因為有太多太多的信息和電話，我在凌晨三點多的時候實在挺不住了，只能把手機關掉。我身心俱疲，但內心滿滿的都是感謝。

我跟朋友說：「可見我在這座城市十幾年，攢的人品不算差。可以毫無遺憾地走了。」

然後，這一年多來，我不斷在回答相似的問題：「你怎麼能那麼有勇氣？」聽得太多，我就仔細想了想，自己到底有沒有那麼厲害。

有一個自閉症的孩子，嗯，已經是人生重創了；這還不止，還離了婚；離了婚還不止，還辭了職，沒有了穩定的收入；不僅要寫稿子、做微店來養家，白天還要帶孩子上學、做老師，夜晚還要寫書……

我在群組裡問我爸媽和我妹：「我是不是真的像他們說的那樣厲害？」

他們異口同聲：「厲害！你最厲害！！！」

我媽最瘋狂，說：「你是我的偶像！這個世界上我最佩服的女人就是你了！」

我當時只有一個感覺：完了，人人都覺得我厲害，那看來我是沒什麼希望嫁出去了……多厲害的男人才敢要我……

還有很多人問我：「怎麼看你都不怎麼愁啊？怎麼才能像你一樣做到不愁呢？」跟我特別熟的人會知道，我不是假不愁，我是真不愁。除了還是很想賺錢以外，我對未來的一切都沒有那麼愁。

為什麼不愁？很簡單，因為愁沒有用。

關鍵是，人活一輩子，總是會遇到這樣那樣的困難吧？每個人都會遇到的啊。未來的困難是不可能現在根除的，但是只要有遇到困難就去面對的自信，天塌下來也可以當被子蓋。

但是，我有沒有面對困難特別犯愁的時段呢？當然是有的。剛開始知道孩子有自閉症的時候的那些愁就不說了，把你詞典裡所有「愁」的同義詞和近義詞都翻出來講一遍，這些加起來，再乘以一萬，就是我當時的狀態。

帶著孩子來大理後，我特別愁或者說特別焦慮的時候，是我在糾結：我究竟要不要自己做老師帶孩子？對於這個，我從前一直是抗拒的，所以我去了很多的學校嘗試看他們是否能夠接收火娃。我那時堅信，自己帶孩子會讓我失去自我。

但是，自己帶孩子的好處肯定也是毋庸置疑的。

首先，這個世界上沒有人比我更理解火娃，而理解，在我看來是超越一切技術和理念的東西，沒有理解，不要談什麼「干預」，那些都是大人自以為是的干預罷了。

其次，我很清楚地知道，火娃確實沒有辦法上團體課。人際交往能力還不是最主要的問題，核心的問題是：他的聽覺發育過度，對嘈雜的人聲、細碎的噪音，甚至是風聲、小蟲子爬過的聲音都很敏感──與聲音的大小基本無關，他只是對無序的聲音比較敏感，比如聽兒歌或者古典音樂時他就會很專注、很享受，但是走在路上會時不時地看見他突然撩起衣服去堵耳朵，尤其是左耳朵（為什麼是左邊？左右兩邊的聽力會有敏感度的不同嗎？很遺憾我一直不得而知，對此有研究的讀者請一定聯絡我，謝謝）。置身於一個群體中，對他來講太難了，他的注意力隨時都會被帶走不說，而且一群人在一個小空間的那種氣場，會讓他十分焦慮，直至崩潰。在他還沒有足夠適應群體之前，適合他的教育模式，真的就是一對一，或者一對二，最多一對三，不能再多了。

還有最後一個因素是：目前我還沒有遇到一個學校真正能夠做到因材施教，直接針對每個孩子當下的能力和興趣給他做拓展。畢竟，那是一個集體。火娃的一些基本能力暫時還達不到入讀小學的程度──至少要能懂得「上課需要坐下來」這個規則吧，這樣才不會給學校添太多的麻煩。如果一個學校，既無法讓他學習到知識，又讓他焦慮，那麼，上這個學除了讓身為媽媽的我在孩子上學的日子變得比較輕鬆，在人家問起時可以裝作一切都很好地說「我的孩子在××學校讀書」以外，意義到底在哪裡呢？

融合？不，我的個人理解是，在孩子的基礎能力（比如要學會用語言去表達需求，具備基本的語言理解能力）達不到的時候，融合的環境只能讓他更自卑、更邊緣。融合，只是大人的夢幻泡影。

在左右搖擺、權衡我與他的利弊的時候，我真的是要愁死了。愁到連朋友善意地勸我：「你這樣下去會早死的，跟我們一起跑跑步吧。」我都可以直接衝人家大吼：「滾！！！」

承蒙不棄啊，在那個階段遭到我百般凌辱的各位親朋好友。

最後，我覺得這樣下去，不僅火娃每天只能瞎混日子，還會把我自己搞死。像我這樣趨利避害的現實主義者，當然是選擇只要活著，就得盡可能好好地活著，活得體面，活得舒適，活得像個人樣兒。困難放在那裡不去面對，只是因為恐懼；恐懼放在那裡不管，只會不斷加深等級。我得穿越它，至少要面對它。於是，我硬著頭皮開始帶孩子上學。這些年好歹我也算學了不少知識，用吧！想來我真是運氣超好，就在我的野台班子剛剛搭起來沒幾天，我的老師、澳大利亞著名的治療教育專家芭芭拉‧鮑德溫就來大理探望朋友，自然也就順便來參觀了教室，手把手指導我如何進行課程設置。我們還專門就火娃的問題做了長達一個半小時的個案諮詢，對如何帶領火娃的很多具體難題，我有了更清晰的方向。我們還開始籌備在大理的特殊家庭治療教育項目。兩個月之後，這個項目順利進行了第一次，芭芭拉帶領包括我和火娃在內的八個家庭，在蒼山腳下的一個民宿裡度過了四天三夜。

我的心就這樣慢慢安定了下來，我不再只把自己當作一個媽媽。在學校的時候，總有一個我跳出來審視：我這樣帶領他的邏輯到底成不成立？我的言語是不是應該變得更有質感？如何把他喜歡玩的遊戲往外再拓展一下？我教育他的最終目的到底是什麼？很奇怪的一種感覺就這樣出來了──從外殼來看，我的困難在增多，畢竟，在工作日給自己的孩子做老師，看起來是很大的時間及空間壓榨；但從內核來看，一切困難又彷彿都自然地煙消雲散了。也可能是因為對我這樣一個不管對自己還是對孩子都要求很不高的老師來說，火娃的確是個很好的學生。他容忍了我的很多失誤──比如剛開始時我總是很亂，需要用剪刀時發現並沒有剪刀，需要用膠水的時候發現並沒有膠水──他卻能在這些失誤過後，依然願意愉悅地配合我，去穿越他自己曾經恐懼的迷霧。穿越過後，他本人其實是比我更開心的。

所以，現在，「你開心，還是我開心？」變成了衡量「這個進步到底能不能算進步」的標準。如果只是我覺得很滿足而他不開心，那麼我就會告訴自己：放棄得到這個「進步」的方式，你讓他不開心了，不開心是厭倦的前奏。對於火娃，我並不需要他為了滿足我而活著。我希望不管他前進多少，甚至後退也行，總之不管他是什麼樣子，都不會覺得孤單，都會相信我永遠喜愛並且支持著他。

所以說，有些困難其實在你決定面對和接受它的那一刻，它就不存在了，你甚至不需要去做什麼事來解決。或者也可以說，有些困難，本來就是不解決也沒問題的啊。安德烈‧紀德（Andr?Gide）在《人間食糧》裡說：「我生活在妙不可言的等待中，等待隨便哪種未來。」

對現在的我來說，就是我「生活在平靜的等待中，等待隨便哪種未來」──說妙不可言太過分了，畢竟我這麼窮，而且還沒有嫁出去，怎麼能妙不可言得起來！

我這個人呢，其實比較耽於逸樂，覺得不管是對大人還是小孩來說，人生短短幾十年，又不是要活永生永世，在做到本分的努力的前提下，享受肯定是非常重要的。所以我向來奉行的是「你打我，我就跑」的人生準則，我不是一個特別會和困難抗爭的人。

比如，工作和孩子我無法兼顧，我想的不是如何發揮主觀能動性去更高效地兼顧兩者，我是直接辭職了。

比如，知道孩子上普通小學真的很困難，我就從來沒想過讓他去上普通小學，我去給他找願意收他的私立學校。

比如，試了好幾家私立小學，人家不收，或者提出的條件和態度讓我覺得不舒服，那我們就不上嘛。找人走後門？哦，我確實還認識滿多人的，然而我沒有那個習慣。找人把孩子弄進去又能怎樣呢？大人可能高興了──我的孩子有學上啦！但小孩子在一個不是從本心去接納他的環境中，可就慘了。要不，乾脆我給他造一所學校？可是，造一所學校又沒人又沒錢……那我就狠下一條心，乾脆自己給他當老師吧，不然光在家裡關起門來糾結，都可以把我自己弄死。

比如，想到學那麼多文化知識也並沒有太大用，以這個孩子的智力是不可能考大學的，那我們就乾脆慢慢來嘛。別人花一年學會的，我們花五年、十年也是沒問題的啊。特殊孩子的天花板總在那裡，我們跳得矮一點兒，跳得慢一點兒，不就可以一直有事可做？如果等他十歲了還在寫123456789，如果他覺得自己每天好忙又好棒，那我覺得也還滿好的……孩子沒壓力，我也沒壓力。

比如，想到孩子很快就會長大，沒有一個能長久支持他的環境也不對，不能老跟著我到處混日子。那我就想辦法把民宿和康復社區做起來吧。這樣，很多大人和孩子都可以一起生活、工作，最起碼他還可以在廚房幫工剝豆子賺點生活費。

只要我不死，不管給我什麼生活，我應該都是這個樣子了。就算我死了，還有他爸，還有我妹，我們都死了的話還有比現在更高級的機構啊──如果等到我們全死光了，這個國家有這麼多的家長和有志於此的人們做了這麼多年的努力，卻還沒有建立起對特殊人群應該有的福利制度和基本的信託機制，那我覺得他就一個人過吧，等著和我在另一個時空再次相逢就好了。

一切的一切，只要能跳進去，也能跳出來，都沒有什麼大不了的。我相信，做好了眼下的事情，未來自然會一步一步到來。兵來將擋，水來土掩，或者兵來我跑，水來我逃，都沒問題。我們不能跳過度過每一天的過程，從現在直接看到未來。那都是虛幻的想像，用來滿足被恐懼控制的心，或者我們需要一個看起來可以達到的目標，來說服自己「眼下的一切都值得」吧。那些小時候的理想是當科學家的人最後都當了科學家嗎？我小時候還想過開小賣部呢，結果我現在開了微店……嗯，大賣部。你看，把夢想定得低一點，總是會有更多意外的驚喜的。

如果你們看到現在，還覺得我是一個自信的人，那好吧，我是一個自信的人。那些因為不能接受，而被眼淚浸泡的漫漫長夜，的確都離我很遠很遠了。

我知道以後會面臨比現在更多的困難，比如，火娃再過幾年就要到來的青春期，自閉症孩子的青春期問題，實在太多了；比如，他長大了到底要用什麼方式生活？這些都是難題。但是，既然現在無解，那我只能相信自己，車到山前必有路。我依舊會努力地活著，但是依然不會「那麼」用力地活著。下雨我就打傘，開花我就欣賞。為每一個活潑的細節感動，用一點兒一點兒的成就感去對抗生之虛無，我覺得對年近四十歲的我來說，這就足夠了──也許對很多人來講不夠，但對我來說夠了。

爭論觀點沒有意義，安德烈‧紀德還在《人間食糧》裡說過另一句話：「須知對待生活有千姿百態，這只是其中的一種。去尋求你自己獨特的生活方式吧。」

心安即是最好。





（本文選自戈婭《不過生了一個小孩：我是戈婭，別叫我勵志媽媽》，寶瓶文化）