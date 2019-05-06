身為母親迎接生命是愛 告別生命是更痛的愛

分享 facebook

文/郭彥麟精神科醫師

已然愛了，即使受傷、流淚，也不因而收回，因而後悔的愛。





「我幾乎認定自己強壯極了，已能抵禦種種傷心與冷漠，幾乎刀槍不入。現在才知道，那是因為沒有孩子而自己仍是個孩子的緣故。」──李欣倫，《以我為器》





決定需要勇氣，那是一種承擔，是一種選擇面對苦痛的決定。

面對未知生命的取捨，沒人能替你決定，更沒人能夠因此責難你的決定，無論如何選擇，那都是負責的決定。

那樣的愛與痛是私密而孤單的。懷孕，是一種孤單的體驗，生命已然發生，卻仍像僅存於想像裡，但愛已存在，痛也如此真實。

愛很難，放手的愛更難。





超音波室的色調是粉紅色的，以粉紅色的塑膠、泡棉與合板裝潢，儘管如此，在冰冷的空調中依然顯得單調而疏離。

不至於令人感到壓迫，但是疏離，像是粉紅唇色上的淡淡微笑，有禮地邀請你，但無意貼近，與你留下太多連結。這只是一個空間，粉紅色的氣泡貼滿豐腴紅嫩的嬰兒笑臉，試著告訴你：這裡歡迎嬰兒與母親，你可以像在家一樣放輕鬆一些，迎接那即將到來，有著同樣豐腴紅嫩笑臉的孩子。

但終究，不是家。這只是一間檢查室，你懷著未知而來，而所有檢查都隱含著噩耗的可能，即使只有千分之一、千萬分之一……微小到難以想像，你依舊無法安睡。





桃紅色衣服的護理師領她進房間，她躺上床，緩緩挪動沉重的肚子，先生拉上了圍簾，與她一同待在小小的空間裡，她享有短暫的沉靜和最後一口私密的呼吸。

婦產科醫師以高昂的音調喚了她的名，接著拉開圍簾，推著超音波儀器進來。

「媽媽會不會有點冷？這件毛毯給你。來，我們把肚子露出來，忍耐一下，這有點冰冰涼涼的喔！」

她掀起上衣，微微拉低褲頭露出隆起的肚子，那是屬於她卻又不完全屬於她的身體，而暫時，將交付給醫師。

「有感覺到胎動嗎？」醫師邊問，邊在袒露的腹丘擠上冰涼的透明凝膠。

「嗯……還沒有欸。」她帶著困惑的罪惡感回答，彷彿她沒有仔細聆聽這正在她體內醞釀的祕密。

「嗯，現在應該還感覺不到，一、兩個月後就會比較明顯了喔！」醫師在探頭上抹了凝膠，切暗燈，轉頭按著一些微微發光的按鈕。

她短暫獲得安慰，卻又掉入另一種懸空的不安：在她這薄薄的肚皮底下，身體裡竟有一個離她如此遙遠的祕密，看不見也摸不著，只有沉沉的重量。而久久探訪一次的醫師彷彿比她更熟悉這個祕密。

「好，讓我們來看看你躲在哪裡啊？」黑色的螢幕，乳白色的機器，冰冷的房間與冰涼的探頭，就像一場寧靜但令人不安的宇宙旅行，沿著日漸伸展彎曲的弧線無聲地滑動。

她的腹內有個宇宙，而醫師是飛船駕駛，領著她，進入她自己全然陌生的身體裡：從第一次產檢開始，看著光點在黑暗中浮現、閃爍，像銀河流動，星雲匯集。螢幕如一扇太空艙舷窗，她從小小的縫隙窺探，尋找那浩瀚的黑暗中，渺小又巨大的生命。先是那神祕發光的種子，然後是序曲般的搏動，胚胎成形，蜷曲的身體和模糊的臉在無重力的搖籃裡半夢半醒。

我們已抵達新生的星系，等待你為之命名，為之旋轉，為之等待。

李欣倫在描寫她成為母親後種種的散文集《以我為器》中，引用美國女性主義政治哲學家艾莉斯．馬利雍．楊（Iris Marion Young）對於懷孕的比喻：「就好像新生命是從另一個星球飛來，而她坐在窗邊的搖椅上，有時將窗簾拉到一邊，看看太空船是否即將到來。」簡媜在著作《紅嬰仔》中亦將胚胎的成長比喻為小行星的旅程。

偶然但非巧合，不同世代的母親作家皆用了「宇宙」的隱喻，才足以容下生命那巨大的謎。

世上最讓人感到奧祕而不可測的，或許正是生命、死亡與宇宙吧。而生與死其實是同一件事，只是穿越宇宙時，不同階段的旅程而已。





冰涼的探頭像探測船在星球表面滑動，所有目光都聚攏在螢幕裡流動的光點。

雖然不是第一次看到，但還是令她感到神奇而震撼，那些星點串成的曲線竟與無數網路上的超音波相同，與無數別人的孩子相同。醫師還沒開口說明，她便看見了：那是嘴、鼻子與眼窩，緊緊相連著綿延到額頭的海灣，然後順著和緩的坡，翻越了小巧的頭顱，抵達後山堅強的背脊，撐起了一整片森林。

其實還是不同，這是她獨有的孩子，可以在他身上看見自己和先生的影子。分不清是想像還是真實，但她就是看得見。

「嗯嗯，在睡覺啊。媽媽你看，這是頭……鼻子，亮亮的這是鼻骨，看得出來喔？」

「嗯嗯。」她微微點頭。

「現在他躺著喔，這邊是脖子，來你看，黑黑的這一層叫『透明帶』，我們量一下……嗯，有點厚喔……」

黑暗中發生了無聲的爆炸，她瞪大眼睛看，怎樣叫「有點厚」？她像大多數的母親一樣認真地做了功課，將所有似懂非懂的名詞與數字硬塞入腦裡。她知道這次的產檢就是要測量頸部透明帶……十一週到十三週，然後幾天？正常的厚度是一．五公釐到二．五公釐，平躺的姿勢……染色體、染色體……二十一？是「唐氏症」？……

紛雜的信息在她腦中混亂進出，最後停滯在「唐氏症」這三個字上。

「有多厚？要不要再量一次？是不是量錯了？」

空氣彷彿凝滯了一秒。「媽媽別擔心，我會仔細再量一次喔！」

探測船繼續在星球表面移動，醫師熟練地操作，按鍵發出聲響，鎖住畫面，放大再放大，游標被拖曳著拉長，像一根針插入黑暗。

她迷路了，認不出畫面是停在哪兒，想像中的孩子消失了……到底有多厚？那該死的黑暗到底有多厚？

最後醫生說：「嗯……二．七公釐，真的比較厚一些喔。」





得知懷孕後，她懷著喜悅和不安與先生安排了一次小旅行。

「第一次家庭旅行。」她摸著自己尚未隆起的下腹，笑著對先生說。

適逢冬春交際，生命正甦醒。他們在微雨裡沿著田野邊緣前進，曾走過的風景，如今變得如此鮮麗，她彷彿透過一雙新生的眼睛在觀看世界，目眩神迷。

她吐了好幾回，自己像土壤被新芽掀開，生命的力量徹底接管了她的身體，敏感、脆弱、野蠻又豐富遼闊。氣味、色彩和聲響都化為生命的痕跡與呼喚，她忍不住被蟲鳥、小獸、新葉與花苞吸引，然後不明所以地被濃郁的情緒填滿，流下淚來。

兩人來到一片梨園，潔白的梨花開滿了視野，像枝頭未融的雪。她未曾想像過梨花是如此美麗。果園主人告訴他們，梨花開的季節恰巧多雨，如果雨將蕊上的授粉沖落，樹便結不出果；有些果農將花期提早以閃避雨季，果實多了，卻粗劣而不甜美。

「接受大自然的安排，才能領受大自然的恩賜。」主人像信仰什麼般說著。

「如果是女生，我們就叫她小梨花。男生，就叫小梨子吧！」她告訴先生。先生替她撐著傘，微笑點頭。

雨溫柔又殘酷地下著，生命也堅強而脆弱地承接。農場主人的話反覆浮現在她腦中。

生命一向從未知中誕生，然後繼續往未知前去，而此刻說定了小名，就彷彿生命已授粉著果，具體成形。她撫肚輕輕喚著，在心中緊緊抓牢了臍帶，想像愛已能被聽見。

「小梨，要乖乖長大喔！」

這趟未知的旅行將能安然完成……

是吧？





兩週後，唐氏症篩檢報告出來了，1/190。醫師建議再兩週等羊水充足，做羊膜穿刺。

1/190？多麼詭異的數字，一個東西該如何切成一百九十份？那是多，還是少？

「一定要做嗎？」已等了兩週，還要再等兩週，然後再兩週才能知道結果，她痛恨這令自己無能為力的等待。

「通常大於1/270就是高風險，我們會強烈建議，這樣媽媽也比較能安心……」

「為什麼你們不能把報告改成百分之多少？1/190，這是什麼奇怪的數字！」

聽到「安心」兩個字，她突然被刺痛而惱怒，腦中一團混亂，分不清1/190和1/270誰比較大，何來安心！

從那趟旅行回來，她得了場小感冒。

「這和感冒無關啊！何況根本就還沒確定。」先生想幫她整理腦中的秩序。

「如果是呢？」未知是沒有秩序的，無論是1/190、1/270或1/1000，她肚裡唯一的孩子就是那完整而無法分割的「一」。「如果是，要生下來嗎？」

「先等結果再說吧……」先生貼著她，不再說話。

那次產檢之後，她不再喚孩子的小名，她想保持疏離，就像面對毫無感情的陌生人。

那就只是一個曾意外相遇然後分離的物體，跟一窩未能孵化的蛋一樣，甚至是賣場冷凍櫃裡那一盒盒分辨不出差異的蛋，那些都尚未成為生命，而自己也尚未成為母親──她得一再地這樣告訴自己。

她害怕任何殘留的親暱，都會讓她無法告別，一旦成為母親，她就有了孩子，而失去的哀傷將永遠停留在她體內。





「放輕鬆，像打針一樣而已喔！」在冰涼的檢查室，醫師的聲音又像從宇宙傳來。

其實她一點都不緊張，哀傷反而大過了一切。宇宙裡，蜿蜒的輪廓隱隱浮現出天真的臉，沉浸在寧靜、祥和的羊水裡。如果她也能如此一無所知，該有多好？

「多久可以知道？」其實她曉得，但還是問了。

「大概兩個星期，如果早點有結果，我們會盡快通知你。」醫師的眼裡閃爍著祝福。可惜未知的宇宙太大，而那祝福的光芒太小。

在等待的過程中，她感受到了胎動，難以言述卻又如此真實，她忍不住流著淚回應：「小梨，你睡醒啦？」

感情怎能偽裝？即使她可以與世界保持距離，否認外在的一切，但要如何跟自己體內的世界保持距離呢？那是她正孵育著的祕密，沒有人能竊取，也沒有人能幫忙保管。全世界都可以假裝這生命未曾存在過，唯有她不能，她是唯一聆聽且回應的人，她不能。

她只能等待。

簡媜做了羊膜穿刺，等待報告中的她說：「那二十一天的我，如無辜者被押入黑牢。」

李欣倫也做了羊膜穿刺，「不痛，但眼淚竟無聲滑落。」她為此寫了許多字，不得不寫，一筆一畫皆真實而赤裸，深刻疼痛著，彷彿如此，她才不會遺忘曾經的路，又或者她才能繼續前進。「就算報告結果正常，也不代表孩子百分百正常。這是什麼意思？我反覆思索這如神諭般的話。」她寫道。

「我想把他生下來，即使……」她告訴先生。

「你確定嗎？」先生看著她閃避的眼神。

「我確定。」她答得很快但很輕。

先生深嘆了一口氣。「那……我們何必做羊膜穿刺？」

「是我，不是我們。」她說。

先生愣了一下。「我知道，那你何必──」

「知道了，可以提早做準備。」她搶著回答，其實她發現先生在悄悄蒐集唐寶寶的資料，她想打破沉默訴說、呼救，想要確定自己不是孤單一人。

「我也很捨不得，只是這樣會很辛苦。」

「我知道，可是……」她流下淚來。她不懂，先生到底是靠近她，還是在遠離她。

「只要你確定就好。」先生依然溫柔地看著她的眼睛說。

「我不確定啊！我怎麼可能確定？為什麼我得做這麼殘忍的決定？為什麼？你不能替我決定嗎？醫生不行嗎？為什麼沒有人可以替我決定！」她崩潰地哭泣，腹裡的胎動也劇烈得宛如掙扎。

醫師不是神，母親也不是神，在未知的命運面前，我們只能選擇，無法決定。

此刻，她想像著厄運，又渴望奇蹟，於是種種科學與數字都失去了理性，醫師只是白袍巫師，而檢驗猶如占卜，無論她多麼虔誠都擲不出聖笅，擺脫不了絕望。

她被生命與母親的十字架壓垮，像所有無法對抗命運的女人一樣：墮胎、流產、送養孩子……背負著自私無愛的罪名，獨自承受著矛盾的哀傷。

彷彿她們不配，擁有那種哀傷。





她無法再平靜地等待，哀傷地來到了診間。

「我不想這麼難過，但一想到我有這種念頭，又覺得自己好自私。」她哭著說。

「如果真的自私，你就不會這麼矛盾和痛苦了。而且還不知道結果，不是嗎？」我說。

「但我已經有了那樣的想法啊！醫師，你知道嗎？這陣子我都不敢吃，我很怕寶寶長太大，那到時候我的悲傷就會更大……」她說不清自己的想法，但感受是如此強烈。

小小的死亡就可以假裝不是生命，小小的告別就能夠隱藏哀傷，若是小小的孩子，痛也就可以小小的吧……

心理學大師羅洛．梅（Rollo May）在《愛與意志》中，談到了類似的議題。「避孕技術所導致的另一個個人責任難題，是來自人們擁有了選擇是否要生小孩的自由。……這個罪惡感從一開始決定要生小孩的當下，就已經緊緊尾隨著我們。因為現在，生小孩這件事再也不是神的旨意，而是我們自己的決定。」

自由與責任，選擇與承擔，生與死。

「無論如何，悲傷是一定的，而且你已經以母親的方式在悲傷了，這不就是愛嗎？你用了最大的勇氣替他做了決定，這是負責，而不是自私。你明白現實及生命的殘酷，愛的美麗、疲憊與堅韌，你也明白愛不能戰勝一切，只能包容。苦痛依舊存在，只是愛讓它變得柔軟一些。不要懷疑自己的愛，任何決定都是因愛而做的，你想像著孩子的痛苦，承受他的痛苦，你已經在奉獻母愛了。身為母親，迎接是愛，告別是更艱難的愛。」她的眼淚裡充滿了愛，我讀著那些愛，一點一滴地讀給她聽。

李欣倫也有同樣的迷惘，她寫道：「究竟是在檢測胎兒還是測試我自己？測試我對異常生命的包容。」

沒有答案，只有愛。





電影《24週》中的母親，在脫口秀舞台上是個自信、耀眼的堅強女性，她挺著肚子，以堅定的眼神及語言向觀眾宣告她懷孕了，且將繼續留在舞台上。

但在面對醫師的宣告時，她徬徨、黯淡又脆弱──唐氏症，然後是先天性心臟病，智慧與血液都會在她的孩子小小的軀體裡迷路，然後消失……她無法抗議或反駁什麼，她的語言不再有魅力能主導一切，沒有劇本，也沒有幽默的機智，只有不斷的疑問、猶豫、憤怒與沉默，然後再提出疑問：是留下寶寶，被命運選擇？還是道別，選擇命運？沒有人可以回答她，腹中的孩子也是。

最終她做了選擇，孤身前往人工流產的醫院。

在醫院準備住院時，桌上擺了一小瓶綻放的白花，瓶裡的水幾乎乾涸，她沒多想，專注地為它填注了水。在即將告別一個生命時，仍掛念著另一個生命，那是自然而然的，母親以液體餵養生命。而白花，與梨花一樣無辜、柔嫩而潔白。

這只是極安靜而短暫的片段，卻是我心中最難忘的「刺點」。如李欣倫在《以我為器》中引用的：「所謂刺點，巴特說：刺痛我者。」

那哀傷與不捨將生命的殘酷徹底掀開，我們只能卑微地守護一朵花，卻無能去承受一個孩子的苦痛。捨棄一個生命前，不忘照料另一個生命，是補償，或是天性？彷彿舔舐著自己的罪惡感以祈求原諒，在生命之前坦誠地懺悔。

但，這不就是愛嗎？百般折磨著，自私而勇敢，告別所愛，亦愛我們所告別的。這是愛嗎？沒有答案，我們只能自己回答：是的，是愛。





幾個月後，她和先生一同帶著小蛋糕與背帶裡的小娃兒一起來到診間。她仍憔悴，但眼神是喜悅的。娃兒戴著綴上白花的毛帽，圓滾滾的眼睛好奇地張望，一點逗弄就能換得甜美的笑盛開在那白嫩的臉龐上。

「這是……梨花？」我問。

「是啊！後來檢查正常，我都白哭了。」她笑著說。

「就像農場主人說的那樣吧！」我突然想起了那句話。

「是啊！只是我永遠猜不到上天要做怎樣的安排啊！」

「別懷疑自己的愛就好，無論是什麼選擇。」

她微笑點頭。「這是蜂蜜梨子蛋糕，跟你分享我們的喜悅。」

「喔！謝謝，這也是大自然的恩賜啊！」

這時梨花突然哭了起來，圓滾滾的眼睛裡也是圓滾滾的眼淚，臉龐滲出了紅暈。是傷心嗎？這傷心卻讓我們感染了生命嚎啕的喜悅。

梨花帶雨，潮濕的生命充滿力量地掙扎著，準備盛開。

我們不能決定，但可以選擇──選擇愛，選擇寬容自己，選擇原諒所有那些並非出於惡意的傷害，選擇坦承我們在現實裡的脆弱，選擇承擔，選擇疼痛地告別；選擇為無法選擇的孩子，做出抉擇；選擇成為願意勇敢抉擇的父母。

縱使痛又無助，但還有愛。





這世上有所謂的「百分之百」嗎？百分之百的愛，百分之百的付出與陪伴，百分之百的幸福與平安？ 不會有差錯或遺漏嗎？沒有偶然與意外，或者殘忍的玩笑？或已註定的那些失落與遺憾？ 誰能保證我們的期待不會落空，希望不會化為烏有，不求回報的愛不會荒謬地石沉大海，彷彿不曾存在？ 要有多大的勇氣、多麼強韌的心與寬容的愛，才足以承受世界的殘酷捉弄，面對毫無預兆地隨時闖入生命的狂風暴雨，將你所盼、所愛，毫不留情地奪走。 或許這就是愛吧，卑微又驕傲的愛。 已然愛了，即使受傷、流淚，也不因而收回，因而後悔的愛。









（本文選自郭彥麟精神科醫師《擁抱脆弱：心的缺口，就是愛的入口》，寶瓶文化）