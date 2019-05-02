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政治素人沒包袱 郭董：若當總統要組「勝利者聯盟」

親師之間最怕聽見的話──彼此伸出橄欖枝 攜手陪伴孩子

2019-05-02 16:18寶瓶文化

文/王意中 臨床心理師

當第一線老師對情緒行為障礙學生更有了解，家長也同時提供應有的支持與合作，這時受惠最大的會是我們的孩子──有特殊需求而需要協助的孩子。


在校園服務過程中，我留意到，老師的某些反應往往會讓聽者（家長）感到無奈，並且害怕聽到那些話。


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●這些是家長害怕聽到的話：

1.我怎麼可能有那麼多時間？

2.這是資源班老師的事！

3.我們班上學生那麼多！

4.這樣對其他學生不公平！

5.他應該要去看醫生！

6.他這種情況應該要吃藥！

7.你們不能這樣教孩子！

8.我沒有辦法！

9.他應該要去讀特教班！

這些話的背後，多少在傳遞一個訊息：雖然你們不斷告訴我，這孩子有多少的特教需求要受到幫助，但我只想告訴你們：「我的時間、心力和能力就是這樣，別期待我增加額外的負擔或工作量。」

這些話，也讓我擔憂眼前的老師面對教室裡的特殊需求學生，特別是情緒行為障礙孩子，可能無所作為，不想有任何改變。

同樣的情況，對於老師來講，有時家長的回應也讓自己在教學上，感到使不上力。縱使自己想對眼前的特殊孩子提供協助，但是，當遇到不是很積極的家長，也只能眼睜睜地看著孩子的狀況停擺，問題愈來愈惡化。


●這些是老師害怕聽到的話：

1.這是你們老師要做的事情！

2.我很忙，隨便你怎麼處理！

3.我管不動他了！

4.我沒辦法！

5.你不用跟我說這些！

6.老師，我覺得這是你帶班的問題！

7.他在家裡沒有這些問題！

8.以前的老師也沒有反映過！

9.安親班老師說我的孩子在那邊很好！

10.醫生說我的孩子沒問題！

11.都是○○○同學影響我的孩子！

12.我想這是你個人的情緒問題！

13.老師，你結婚了嗎？

14.老師，你有小孩嗎？

15.老師，我看你應該剛從學校畢業吧！

16.老師，你教書幾年了？

17.我們本來想要給○○○老師帶的！

這些內容反映了家長在教養上，存在的無力、無奈、無所謂或無所作為。然而，面對眼前孩子的問題，並非只是單方面由學校老師或相關輔導、特教系統付出，就能應付的。

特別是當關係最切身的家長缺乏改變的意願與動機，來協助自己的孩子，這對於老師們來說，真的是情何以堪。


【意中心理師說情障：親師溝通】

在許多特教研習場合裡，我總是強調，希望相關老師與家長能夠更進一步地了解，眼前特殊需求的孩子到底是怎麼一回事。慢慢地，透過認識與了解，而拉近親、師、生之間的關係。

必須很現實地說，當班上有情緒行為障礙的孩子，對於老師、學生以及家長來講，都是一種極大的挑戰。

我一直很佩服第一線的班級老師，在課堂上，除了進行教學之外，還得面對情緒行為障礙的孩子對於課堂教學、節奏和秩序，可能造成中斷。

我深信，當第一線老師對情緒行為障礙學生更有了解，家長也同時提供應有的支持與合作，這時受惠最大的會是我們的孩子──有特殊需求而需要協助的孩子。


【情緒行為障礙的輔導與教養祕訣】

●殘酷的教學現實

我們能夠幫上什麼忙？

許多老師面對情緒行為障礙的孩子，往往顯得不知所措，不知道自己能夠對這些孩子幫上什麼忙。甚至於認為自己的專業沒有辦法處理情緒行為障礙的孩子，因此對孩子在教室裡的行為問題，往往自認為束手無策。

特別是情障孩子的異質性，使得第一線老師面對這些孩子的時候，顯得捉襟見肘，往往受困於對這些孩子身心特質的陌生，造成在互動以及應對上，互踩地雷。

課堂上，當這些衝突產生的時候，立即受影響的就是老師的教學。因此，當老師的教學被中斷，除了老師立即感受到時間的壓迫感，和教學現場的掌握受到威脅之外，不知道該如何是好的壓力，以及班級裡其他學生的反應、同學們與特殊學生之間的衝突等，都使得第一線的老師不知道該如何因應。

●消極因應的無形代價

殘酷的衝突狀況，讓老師浮現一種消極的態度，索性不去解決眼前的問題，或者直接順從孩子的一些情緒行為反應。

比如：「孩子不上課，那我就不去要求他，反正課業成績低落，是孩子必須承擔的，或者是家長要煩惱的。遇到孩子在課堂上咆哮，不理會我，總之我就繼續上我的課，他要咆哮，那就是他的事情了。」

或者：「要是孩子動不動就離開教室，我繼續上我的課，失去受教育權益是他的事情。只要在安全範圍內，孩子還在學校裡，我們做老師的就不用去操心。」

或是這麼想：「孩子在教室裡不說話，我可沒那麼多耐心慢慢等，頂多就是上課時不問他，既然他不想說，我也不強迫他，彼此就找到一個相處的平衡點，我不需要給自己徒增麻煩。在課堂上，我沒有那麼多時間去等待他開口回應。」

對於孩子來講，老師的不理解形成一股壓力。在教室裡，他需要去面對別人如何解讀自己的情緒行為狀態；而當與同學之間的互動出現疏離、衝突，他不知道該如何是好的情況下，最後很容易拒絕到學校上課。

對於同學來說，教室裡像有一顆不定時炸彈，不知道眼前這個同學什麼時候會突然歇斯底里或發脾氣，在這種情況下，索性大家就採取一種自我保護的狀態，維持遠距離，免得自己遭殃。

至於家長，由於孩子在教室裡的學習停擺或出現情緒行為問題，而不時受到老師的電話召喚，面對這種情況，家長也不知道該如何是好。

這很容易導致親、師、生之間的衝突，一波、一波又一波地發生。如此，反而讓老師的班級經營更加陷入困境，親、師、生陷入三輸的局面。

●開啟親、師、生溝通的良性對話

在親師溝通上，由於各自的角色、立場，以及所面對的情境不盡相同，因此，在對話過程中會激盪出各種不同的意見衝突，這點很自然。

親師溝通的目的，不外乎是以孩子享有合理的受教權益、讓班級經營與教學順利進行為最優先考量，親師彼此取得最大的合作、默契與共識。

在這裡，我想說的是，若一個老師有意願去了解孩子的身心特質，那真的是很難能可貴的事。

甚至如果老師願意針對自己的教學方式，做一些調整或改變，孩子和家長都會感謝你。


（本文出自王意中《陪伴孩子的情緒行為障礙》，寶瓶文化）

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寶瓶文化成立於2001年，以最旺盛的企圖心在出版市場出發，「把事情做大」是寶瓶創社的信念。十多年來，寶瓶用心深耕優質的華文創作作品，醞釀文學的夢想，堅持作夢的權利，尤其在自己的這片土地上。我們堅信，編輯最重要的工作是發掘好的創作人才， 是看到那些蠢蠢欲動正待琢磨的創作靈魂，把機會製造出來，讓新人可以伸手探出去----探觸那原以為觸及不到的未知美麗的境地。
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