面對霸凌 我們都需要被討厭的勇氣

文/林婷嫻（中央研究院研之有物編輯）

青少年霸凌行為層出不窮的關鍵，在於長期以來被大人忽略的，存於青少年之間的錯綜複雜「友誼網絡」特性。

「地位競爭」不只在後宮，青少年也要求生存

在《後宮甄嬛傳》電視劇中，後宮妃嬪分成不同派別，透過彼此合作或離間，爭奪更適合生存的地位。過程中發生各種「霸凌、欺壓」的情事，看得觀眾咬牙切齒，當主角透過與關鍵人物合作結盟而翻身時，觀眾往往也跟著感到大快人心。這種在友誼網絡中，透過各種合縱、連橫的策略，進行地位鬥爭的情況，是否很眼熟？現實生活中，地位鬥爭不只發生在成人的職場，也普遍存在於青少年的校園生活裡。

大人總認為青少年的霸凌行為，只是小孩子之間不懂事的打鬧，卻忽略了「友誼網絡」和「地位競爭」是青少年在轉大人的成長過程中，相輔相成的兩個核心元素。





要讓所有人都喜歡自己，難如登天

吳齊殷和他的研究團隊與位於臺灣北部、中部、南部與東部的國、高中合作，透過問卷、訪談、視訊紀錄等方式，持續觀察四十九個不同班級，共計一千零七十七名國、高中生，追蹤分析各班同學於求學三年期間的友誼網絡動態變化。

根據該調查，得到一個壞消息和一個好消息。壞消息是，班上一定會有討厭你的同學；好消息是，班上也一定會有把你當朋友的同學。而被霸凌者需要的是，有更多人願意鼓起「被討厭的勇氣」，和他站在同一陣線。

圖1-數字透露的班級生存之道：要和受歡迎的人成為朋友，並和大多數人一起討厭某個同學，才容易在友誼網絡中取得地位。這也是霸凌會發生的原因之一。 （資料來源│吳齊殷提供 圖說設計│林婷嫻、張語辰） 分享 facebook

如圖1，追蹤調查的結果顯示，在一個班級中，平均會有兩名同學不喜歡你，例如不想共同用餐、分組或者遊玩。然而，另一方面，平均會有三名同學把你當成朋友，樂於一起讀書、一起玩。

就算是自己喜歡來往的朋友，他平均也會受到另一名同學討厭；而自己不喜歡往來的同學，平均則會被另外九名同學討厭。九這個數字遠大於一，反映出一個現象：青少年喜歡和受歡迎的人做朋友，儘管有一名同學討厭他，卻不會威脅到自己在班級友誼網絡中的地位。但需選擇和大多數的同學站在同一立場，排斥不受歡迎的同學、一起討厭他，否則就會與九位同學為敵，自己可能也會被掃到颱風尾，成為被霸凌的對象。

這個攸關生存的選邊站考量，可以解釋為何同學會對班級中的霸凌行為「視而不見」或「成為共犯」——因為自己也得「設法」存活下去，沒人敢貿然揮霍被討厭的勇氣。

上述是一千零七十七名國、高中生的平均數據，以觀察全局來了解青少年交友的心態。接著把鏡頭拉近，以一個班級的友誼網絡為例，觀察同學們互動與霸凌生成的結構。





當「競爭地位」成為需求，霸凌就是手段

圖2-每個編號代表一名國中生，整體交織成愛恨並存的完整友誼網絡。 （資料來源│吳齊殷提供 圖說重製│林婷嫻、張語辰） 分享 facebook

如圖2，班級的友誼網絡中，每個編號代表一名國中生，藍色箭頭表示「認為對方是朋友」，紅色箭頭表示「不喜歡對方」。圖中1、6、21學，可視為班級網絡中的關鍵人物：

‧1號同學受到有些同學喜歡，有些同學不喜歡，但不會成為被霸凌的對象，因為若被欺負的話，有朋友會挺他。

‧6號同學是班上的眾矢之的，易成為被霸凌的對象；同學們都表示不喜歡他，就算被欺負也沒有朋友支持他。

‧21號同學是班上的邊緣人，沒有人願意與他來往，像被當成空氣般，屬另類的無形霸凌。





如果你是這個班級的師長，得知班上存在著這種友誼網絡，發現號同學和號同學容易成為霸凌的對象，你會採取什麼行動？

研究結果發現，在班級中擁有愈多朋友，被同學排斥、霸凌的機率愈低，但平常需要投入較多心力在同儕關係的經營上。若被一個團體排擠，但有另一個團體可以接納自己，被排斥、霸凌的機率也會降低，因為有人和自己站在同一陣線。

「出外靠朋友」這種古人琢磨出來的日常生活智慧，可不是說說而已。被霸凌的同學通常有兩種情形，一是眾矢之的，二是邊緣人，而這兩者皆需要有朋友願意站出來撐腰。

大多數老師和家長都以為青少年是單純欺負對方，所以阻止霸凌的方式，多透過以暴制暴來懲罰對同學動粗的青少年，或藉柔性勸說來呼籲班上同學不要對霸凌視而不見，像是空降一雙老天的手到班級中，試圖撥亂反正。但這麼做，卻忽略了青少年霸凌行為背後的社會化意義：在班級中爭奪更好的「社會地位」。

若以有形的角色來理解，舉《哆啦A夢》中同班的胖虎、小夫和大雄來比喻：胖虎為了爭奪大雄手中玩具的控制權，會毫不留情地對大雄揮出拳頭——這是一種鞏固自己地位的霸凌行為。而小夫為了避免和胖虎的友好網絡斷裂，導致自己也淪為被霸凌者，只能選擇和胖虎站在同一陣線，一起追著大雄打，助長霸凌行為。





流動的友誼網絡中，尋求最佳戰略位置

國、高中階段的青少年，扣除有限的在家時間，一整天幾乎都在班級中度過。青少年並非只有課業需要煩惱，因為班級就是一個重要的社交場合，需要時時留意和朋友的互動，忙著維繫人際關係，也要觀察其他朋友之間的連結。若因怠惰而疏遠朋友，自己的位子就會被另一人取代。

友誼網絡並非靜止不動，而是會隨著時間、事件變化，例如高中一年級升二年級分班後，班級的友誼網絡就會重新整理一次。另外，《韓非子》說道：「縱者，合眾弱以攻一強也；橫者，事一強以攻眾弱也。」在青少年的友誼網絡中，也存在著如同戰國中後期諸侯之間的競合關係，因此這個觀點可能是理解與掌握「霸凌行為」的首要切入點。若現存阻止霸凌的方式無效，師長們可參考「合縱連橫」的戰術，觀察班上同學如何來往，協助被霸凌的同學建立有利友誼網絡的「戰略位置」。

舉例來說，為什麼有些體型較圓的同學會被討厭，有些則會被同學喜歡？我們可以觀察其身邊朋友在班級的友誼網絡中的地位：原本因為體型像小熊維尼而被欺負的同學，可能因為參加了班上的讀書會，進而跟班上受歡迎的同學成為朋友。霸凌者為了不得罪受歡迎的同學，避免受歡迎的同學跟他的朋友們一起排斥自己，使得自己地位下降，也會選擇不再霸凌那名原先被欺負的同學，甚至和他維持友好關係。

被霸凌者需要的，就是這種對自己情勢有利的朋友網絡位置。而師長可以幫忙的，便是找到關鍵角色，調整班上失衡的友誼網絡。





霸凌者、旁觀者與被霸凌者，都需要被討厭的勇氣

以班級的友誼網絡模式來看，霸凌者需要的是相信自己在班級中的地位，承認一定會有人喜歡自己，也會有人討厭自己，無須透過霸凌手段來踩著別人往上爬。

旁觀者可以做的是，在不涉及危險的情況下，鼓起勇氣，讓被霸凌者知道他不是友誼網絡中的一座孤島。而被霸凌者，請相信友誼網絡是可能變動的，眼前的狀況並非永恆，請勇敢求援，不要放棄希望。

這份長期深入臺灣各地國、高中，觀察並追蹤青少年學生成長歷程所得到的研究結果，並非要讓我們迅速找到一個解決霸凌現象的對策，而是提醒每個人從友誼網絡中的不同立場去思考、了解同學們彼此的愛恨情仇，並理解同學們不敢貿然阻止的自保之道。而這些都是面對霸凌現象時，容易被忽略或被誤解的獨到社會學知識。





⊙從社會學觀察青少年霸凌現象 身為臺灣青少年研究與犯罪學的翹楚，中研院社會學研究所吳齊殷研究員以社會學的角度觀察，發現青少年霸凌行為層出不窮的關鍵，在於長期以來被大人忽略的，存於青少年之間的錯綜複雜「友誼網絡」特性。 不同成長背景、能力與價值觀的青少年，會逐漸自成一群，或因遭排擠而落單。而彼此為了在「班級」這個宛如社會縮影的縮小版社會中競爭「社會地位」，「霸凌」行為其實正是模仿大人踩著別人往上爬的社會化行為。





（本文出自《研之有物──穿越古今！中研院的25堂人文公開課》，寶瓶文化）