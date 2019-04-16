給想要更好職涯的處方箋：轉職之前 我可以做什麼準備？

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文/林煜軒 博士／醫師

「拉力」一定要遠大於「推力」，職涯發展才能不斷向前。

我是國內唯一一位在三十五歲以前，就集滿醫療界、企業界、學術界資歷的精神科醫師，而無論是醫學中心的主治醫師、外商藥廠的學術顧問、國家級研究機構的研究人員，這幾個職位都是許多人做一輩子，做到退休的工作。因此，我轉職的心路歷程，一直是個熱門的演講題目。





離開醫院，跨足業界：讓職涯發展中的「拉力」永遠大於「推力」

我出社會後的第一份工作，就在許多人稱羨的醫院精神科擔任住院醫師。我出身保守的公教家庭，自然也順從著傳統的價值觀，把醫學中心裡要求的臨床、教學、研究做好。不過，由於我有深厚的醫學工程基礎，因此在四年的住院醫師任期內，我總計在國際期刊發表了十九篇學術論文，這是科內空前的記錄，也遠超過助理教授的平均學術產值。

我也開發一款偵測網路成癮的手機程式（App），並取得了設計App的專利。比起繼續留在醫界發展，我更想深度瞭解產業，也就是從研發、專利、臨床研究、法規到行銷。在我結束四年的精神科住院醫師訓練後，我應徵上了全球製藥業龍頭的外商公司，擔任醫藥學術顧問。

在台大醫院這個眾多「神人」聚集的國度裡，真要說我有什麼比別人先知先覺的一點，就是我在職涯的抉擇中，能更清楚地讓「拉力」來帶動自己的職涯發展。

對所有考慮轉職的朋友，我一向用現在工作把你推走的「推力」，與下一個職位吸引你的「拉力」來分析。「拉力」一定要遠大於「推力」，職涯發展才能不斷向前。

當我離開醫院，跨足業界，業界最重要的「拉力」是能讓我更瞭解產業，也使我的研究走出象牙塔，看到更多產學合作的視野。相形之下，白色巨塔裡複雜的派系鬥爭、過勞繁重的臨床工作……這些讓我想離開醫院的「推力」，就沒這麼重要了。

我的職涯當然不是一帆風順，也不是你想像中的人生勝利組。我在職場遇到讓我想離開的每一個推力，都記錄在這本書裡。這本書談到每個職場冷暴力受害者的故事，都是我親所見聞的。

我幾乎花了整本書的篇幅，記錄了每一個讓我想要離開職場的推力，這是每一道冷暴力所留下的傷痕。不過，我只用這短短的一個章節，寫下我繼續向前的「拉力」，但是這股「拉力」的力道，卻遠遠大於所有的推力。而我每次都更清楚地了解這些拉力對我生命的重要性，因為在職涯中，每一次的拉力，都能轉換成自己的實力之後，這些推力真的就顯得微不足道。





從業界回到醫院：找到自我實現

在外商公司，其實讓我大開眼界，而這本書裡所記載的各種進步思想，都是我融會在大企業的親身經歷，與精神醫學的分析所寫成的。

我當時轉換了一個與白色巨塔截然不同的工作型態，告別了每天與生老病死為伍的「紀錄片」，而開始上檔「喜劇片」裡商務人士的優渥生活。白天運籌帷幄，晚上觥籌交錯。雖然有點虛幻不實，但覺得人生的美好，莫過於此。

在企業界裡，我更看清楚知識的力量，因此，我同時攻讀博士班。在每次出國的商務旅行中，我總是把厚厚的一疊講義印出來，我在飛機上準備考試、寫論文，而我的車上也永遠放著頂尖期刊最新的Podcast廣播。沒時間看書，我就利用高科技，用聽的。

兩年的時間，我取得了陽明大學腦科學博士的學位，這創下了最快的畢業紀錄，也是台灣《大學法》規定，取得博士的最短修業年限。

二○一六年三月，我到韓國首爾出差，人工智慧的浪潮此時正從韓國首爾席捲向全世界。人工智慧圍棋程式AlphaGo以四比一懸殊的比數，擊敗人類的韓國棋王李世。

當所有人把目光聚焦在痛擊棋王的人工智慧AlphaGo時，猛然讓我驚醒的，卻是代表人類迎戰的李世。李世棋風詭譎靈動，是我非常欣賞的天才棋手。圍棋界當時有少數的異議，認為李世雖然是當代棋王，但年紀有點「老」了，如果派年輕一點的柯潔或朴廷桓，勝算會不會大一點。

我與李世同是一九八三年出生。三十三歲的李世曾經拿過十幾個世界冠軍，他代表人類智力的巔峰，向人工智慧AlphaGo出戰。三十三歲真的算是老了嗎？一股深深的恐懼向我襲來。那一晚，我望著首爾漢江的夜景，徹夜難眠。

「一代比一代更強」的章節，是我一夜失眠後仔細考證得到的結論。諾貝爾獎得主發現重大成果的年齡是三十五到四十五歲之間，賈伯斯、祖克伯創業的年齡是二十幾歲，就連需要時間淬鍊的藝術家，蕭邦鋼琴大賽近二十年的首獎得主，也都不超過三十歲。在跨國企業擔任學術顧問，我感受到了諸葛亮當年受到孫權「能賢亮」的禮遇，但我必須把握創造力與體力的巔峰時刻，找到能夠自我實現的地方。

離開醫院到業界，我看到了全世界；從業界回到醫院，我想要找到自我實現。





再次離開醫院：將「拉力」轉成「實力」，化為「動力」

我再次回到我熟悉的醫院。其實，我很喜歡臨床工作，也很喜歡教學生。因為我在研究上一直有很亮眼的成績，也隨即晉升為助理教授，所以當我再次提出離職，將轉任研究機構的時候，所有的同事都非常震驚。

這次是因為我讀到了英國統計學家費雪的故事。費雪的「雙盲隨機分派實驗法」是現在全世界臨床試驗的標準做法。我第一次知道這個嚴謹的研究方法，原來是源自一百年前的一場下午茶。

在悠閒的下午茶聚會裡，閒到沒事做的貴婦們，找了一個非常「天龍人」的話題，「這杯特別好喝的奶茶，到底是因為僕人先把紅茶加到牛奶好喝？還是把牛奶加到紅茶裡好喝？」

在一片鶯聲燕語的爭論中，統計學家費雪做了個實驗。他把貴婦們「隨機分派」成兩組，一組貴婦先喝「紅茶加到牛奶」的奶茶，之後再喝「牛奶加到紅茶」的奶茶。另一組貴婦則相反。她們都是「盲飲」，在不知道自己喝的是哪一種的狀況下，評比兩種奶茶，最後再統計結果。

這個經典的實驗方法，百年來已經成為醫學研究的主流，但造就經典的「悠閒下午茶」的精神卻失傳了。我頓時明白，我必須再次放下忙碌的臨床工作與醫學中心主治醫師的光環做為代價，在每一分充裕、有彈性的氛圍中，細細地追求自我實現。

能夠從醫院到研究機構，我明白過去職涯發展的拉力，此刻已經逐漸化為自己的實力，也成為了我不斷進步的動力。

我與醫院前後任的主管，以及現在的主管面對面，展開一次愉快的會談後決定：我到研究機構後，依然會保持在醫院的門診，以及助理教授的教職。這次轉職，我不只是追求更好的自己，也同時為醫院和研究機構加分，是個三贏的局面。





成為職場自由人

當我向直屬主管提出離開醫院的辭意時，主管想了一會兒說：「沒問題吧！你好像沒有欠什麼人。」醫院裡，傳承了日式的職場文化與教育，也如同「日式株式會社」般地階級分明，長幼有序。主管這句「你好像沒有欠什麼人」對我而言，是一句非常重要的肯定，也是一位「職場自由人」很重要的認定。

在職場的升遷路上有交情，也有交易。交情換來職位的交易，而職位的交易，又帶來更多生存所必需的交情。這些交情與交易，牢牢地綁住我們的歸屬感，也成為躲不開職場冷暴力的枷鎖，更把職涯發展的層次，侷限在交情與歸屬感，讓其中的少數人，得到了些在同溫層裡被尊重的幻覺。

轉職最大的心魔是「這個圈子這麼小，離開這裡，我還能去哪裡？」用不著別人對你勒索，想到要償還人情債的巨額高利貸，再多的職場冷暴力，也得吞下去了。而「這圈子這麼小」這原本應該讓你毫無留戀的推力，卻反而成了綁住自己，無法離開的繩索。

我反覆從人口結構改變，產業變遷的角度看待，我想強調，現在已經是個公司比員工短命的年代，追求自我實現，打造個人的品牌，成為「職場自由人」，才是遠離職場冷暴力一條真正活路。

成為職場自由人，並不是什麼崇高的理想。不過，在你還沒有成為職場自由人之前，「那些殺不死我的，會越來越強大」，而且「那些我殺不死的，還會一直讓我更火大」。





（本文選自林煜軒博士《職場冷暴力》，寶瓶文化）