《擁抱脆弱》穀雨——成年孤兒

孩子的母親，卻也依然是母親的孩子。 人有「真正長大」的時候嗎？ 即使成了父母，但是，情感上的不安與依賴真能徹底消失嗎？…… 不會消失吧！父母也不會真的消失，即便離世了，也是孩子內心深處一份思念與寄託的力量。 這樣的脆弱就已夠堅強了，而這些不小心長大了的「孩子」，永遠在學習成為更堅強的父母── 就像每一場濕潤的雨都是溫柔的灌溉，讓我們的孩子長大了一些，自己也更堅強了一些。









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文/郭彥麟（精神科醫師）

人哪有真正長大的時候？她無法也不願意為了長大，而放棄所有的依賴。

下了高速公路，已不見高樓，兒時的寬闊天空又回到眼前，只是變得灰濛濛許多。

路拓寬了，以前抓螃蟹的溝流都被埋到柏油底下，印象中的那幾棵芒果樹和楊桃樹也都被剷去了，根，早已不在這片土地上。

農地上蓋了許多鐵皮屋，有著煙囪、抽風扇和通風管，鐵灰色的風就如工廠吐出一口口的菸，染暗了這片她曾經奔跑的土地。

只剩下少少幾片嫩綠的田像孤兒一般被遺留下來，而輕輕一陣嗆鼻的風，就能將記憶與一切連根拔起。下次回來時，還會剩幾片田呢？

車子很快便駛近了鎮中心，兒時鎮裡最高的就是廟，迷了路往廟埕跑準沒錯，總會在那裡遇見認識的人帶你回家。但現在，廟看起來沒那麼高了，而遠遠便可見鎮上最高的已不是廟。

最高的是那座靈骨塔，遠遠地躲在鎮的最後頭，站在潮濕的山邊，守著山，同時也被山守著。





「要彎進去嗎？」駕駛座的先生問，車子稍稍緩了下來。

她看了看褪色的街道，輕聲說：「不用了，要下雨了。」

於是車子加速，像逃離似地通過那個她曾經如此熟悉的路口。

屋子還在，但「家」沒了，每次回去，愈靠近都覺得愈遙遠，記憶裡的一切都在後退，永遠抵達不了。





還記得以前每年回來時，都會不小心錯過這個路口，儘管母親在電話裡再三提醒說三角窗的店面又改開了什麼店，但她總是找不到，一定得開到小學門口才確定又過了頭。

調頭回來，遠遠就看見母親在巷口不耐煩地招手。

「我不是有跟你講？怎麼又開過頭？」

「每年都不一樣，哪有辦法！」

「風水不好啦！開什麼就倒什麼，我們也是不習慣。」

「以前書店不是開很久？我記得生意很好啊！」

孩子們放學後總愛擠在書店裡，摸摸封膜的新漫畫，用不多的零用錢買小玩具、零嘴，不然就是打藏在後頭的遊戲檯子。錢花光了繼續閒晃，反正固定有幾個錢花不完的會一直坐在檯前，破不了關時就會掏錢出來買新漫畫，嚷著要大家去旁邊看，別來煩他。

後來爸爸媽媽們索性都到書店接小孩，反正在這裡逗留總比電動間好。

「蓋了靈骨塔之後，風水就不好了……」母親掩著嘴說，彷彿會被無形的什麼聽見似地。

「拜託，你信這個？」她露出不屑的表情。

「好啦！免講這個，飯要冷啊！」母親轉身疾步鑽進巷裡。

「媽，上車啊！」先生探頭出車窗叫喚。

「免啦！短短而已，不要浪費時間。」

先生刻意放慢了車速，才能跟著母親老邁的步伐在蜿蜒細巷裡緩緩前進。

回憶裡，母親的身影快不起來，但也慢不下來。





過不久，找不到回家巷口的人變成了父親。

那晚，父親巡田後一夜未歸，隔日清晨被靈骨塔管理員發現時，他一臉驚惶地瑟縮在土地公泥像旁，嘴裡喃喃喊著：「要被人收去了，收去了。」

之後，父親再也找不到回家的路。

那時她剛生完大女兒，跟先生商量後，請了育嬰假，搬回娘家，母親幫她照顧小孩，而她幫母親照顧新生的「老小孩」。

她帶著父親到大醫院檢查，光亮潔淨的儀器將父親殘破的身軀與靈魂一一曝露出來：糖尿病、高血壓、肺氣腫及心臟衰竭，還有坑坑疤疤的腦──像被暴雨蹂躪過後的田地，黑水氾濫。醫生說父親得了失智症，腦袋像貧瘠的土地，再也長不出東西……

而家裡的田也真的荒廢了。





父親退化得好快，比女兒長大的速度還快。沒多久，女兒眼裡的靈魂已比父親的清澈飽滿，話也說得比父親明白伶俐。

母親聽不懂什麼是失智症，四處求神問卜，拿了私房錢幫靈骨塔旁的土地公貼上金鞋、金枴，拜求祂把收去的還來，如果不夠，之後還可以慢慢還。當然，這不歸土地公管的。

「唉！真正是收去了了。」眼見丈夫如泥像般一天天地空洞、乾裂，母親不甘心地搖頭嘆氣。

為了那些金箔，她拿著從醫院印出來的影像跟母親大吵一架。「看到無，攏破空了，是要補什麼？你錢被騙了了，以後是要吃什麼？我看你頭殼也破空了！」

「無錢你不願意養我是嗎？我看養你也無用，好加在你老北頭殼裝空空，聽無卡免傷心！」母親氣得眼淚直流。

「唉，我不是這個意思，我是煩惱──」

「免替我煩惱，再怎樣，我還有你爸一世人留下來的一塊田，就算東西種不活，還可以埋死人！」那時母親眼裡的悲傷，幾乎可以讓所有活著的東西都瞬間死去，包括愛與希望。





到了塔前，車子開始慢了下來。

每次來到這兒總有種異常寧靜的感覺，像是哀傷被稀釋、再稀釋，直到能夠呼吸、說話、安詳微笑的濃度──愈淡，愈好。淡淡地思念，淡淡地遺忘，想要統統都放開，卻又像不捨地留下那最後一點珍貴氣味似地，飄在緩慢流動的空氣中，久久不散。

排在等待進入停車場的車陣中，雨淡淡地落了下來。香爐的火已燃，煙竄不高就被風吹散，混入潮濕的空氣中，再飄落，車窗上細細地灑上了塵埃似的灰。雨不大，只是糾纏，每年回來幾乎都是如此。





她和先生牽著兩個女兒快步走進塔裡，開始分頭焚香，擺放祭品。

她閉上眼帶著女兒念：「保佑我們一家人身體健康，每天都有開心的事情。」

「爸爸抱我！」

先生抱起三歲的小女兒，抓著她的手一起把香插進爐裡。小女兒合起麻糬似的小掌，又認真閉上眼拜了拜。

五歲的大女兒抬頭問：「為什麼不能說不要有不開心的事情？」

「那樣太貪心囉，神明會忙不過來啊！」她低頭看著大女兒，好奇這小小腦袋是如何轉動的。

「那神明也沒有很厲害嘛！」大女兒毫無忌諱地說。

假如母親還在，一定會斥喝女兒別黑白講吧。人對神只能謙卑地求，一點都不能貪。「如果可以事事順心，何必求神。」她想起母親安慰人時，似乎常常這樣說。

不知道這句話是否安慰得了母親自己呢？

「神明已經比我們厲害很多了。你看，祂要照顧這麼多人，我跟爸爸只要照顧你們兩個就好。」

她牽起女兒的手，在煙霧繚繞的人縫間找尋電梯。

「而且我已經長大了，不用照顧那麼多了。」女兒故意放開手，熟門熟路地往前走去。

她回頭看先生，翻了白眼，然後小心地跟在女兒後頭，竟也真的走到了電梯口。

「你還記得阿公、阿嬤住幾樓嗎？」

「五樓啊！你去年還跟他們說我明年就五歲了。」大女兒搶先按了電梯，一臉理所當然的模樣。

五年了啊，轉眼五年間的變化，哪有什麼是理所當然的。

上了五樓，大女兒又是第一個飛奔而出，但這回她在迷宮似的行列間轉了好幾圈，還是找不著阿公、阿嬤的住所，不甘願地嘟起嘴，停了下來。

「都長一樣！」她皺著小臉抱怨。

「所以還是別亂跑，要跟著媽媽啊！」雖然來了幾次，她還是得小心在幾無差異的櫃位間憑印象與號碼辨識，才能找到正確的路。





小時候，鎮的四周都是田，一望無際地延伸到她奔跑不到的盡頭，田埂小路是一座透明的迷宮，她抬頭便可看見鎮上最高的廟，卻總是愈繞愈遠。

父親的田離水泥路很遠，她每次都得讓母親帶著才能從迷宮裡轉出圈來。一路上，她只管緊抓母親的手，好奇地探看周圍的稻草人又穿上什麼「新衣」，反正她記不住路，不如安心地藏在母親身後，欣賞一路的風景。

那時，她覺得世界很大，母親的手很大，父親的田也很大。現在，世界就縮在一櫃櫃小小的方格裡，女兒的手很小，而從塔這兒望過去，父親的田也小得像一顆被遺落的綠豆。

她看見轉角書店的老老闆的塔位，某種熟悉的安定感終於落回心底。大女兒乖乖抓著她的手，跟著她拐彎，盡頭傍窗的位置就是阿公、阿嬤的新家了。





塔剛建成時，謠言不斷，老人家的忌諱多，怕火燒，怕高處風大吹散魂魄，怕離地斷根，子孫流離，因而塔空蕩蕩的，幾乎沒人願意住宿。後來鎮長端出補助，還邀請大廟到塔裡辦法會，才開始有買不起墓地的人住進寄物櫃般的集合住宅。

但母親還是認定，父親的魂魄是被邪門的靈骨塔收走的。

「現在不能隨便在田裡蓋墓了。」她不斷勸說母親。

「我不管，人埋在地下是鬼看得到喔？我們自己知道別講就好！」母親說得心虛，但嘴上硬是不放軟。





大女兒一歲多時，父親就走了。

母親哭了一夜，早早還是替大家煮了一桌稀飯、醬菜。

「就照你的意思，書店老闆跟我講，他老爸也是住在塔裡，他陪我去看過，算清幽舒適。我選好位了，偎窗邊，看出去就可以看到你老爸的田，下雨天也看得很清楚。」母親在大家面前，對著她平靜地說，然後就轉身返回房裡。

她低頭喝了一口粥，一股熱氣嚥進胸口，換她落下淚來。





父親過世後，荒廢的田又熱鬧了起來，但母親在她喜愛的果菜花草間，身影仍顯得孤寂。

「這樣卡麥無聊。」母親要說的，或許是比較不會孤單。

過了父親的對年後，她問母親要不要搬來一起住？「這樣卡麥無聊，田可以租給別人。」

母親沉默了半晌，看著她的肚子說：「有身了喔？」

她驚訝又心虛地反問：「你怎麼知道？」

「講你也不會信，我田裡的木瓜樹結果了。」

她搖搖頭不信。「你是看我變胖吧？」

「不信也要信，我有你的時候，也是夢到不生的木瓜欉結果啊！」母親此刻眼裡彷若有神，看穿生死的神。

「那……你搬來好嗎？」她還是纏著母親問。

其實發現懷孕後，她一直很焦慮，大女兒週歲前幾乎都是母親照顧的，這次她仍是完全的新手，如果沒有母親幫忙，她不知道能不能撐下去。

這時她才領悟，自己還沒有成為「像母親那樣」的母親，她還不夠堅強、不夠獨立，看這世界不夠透澈，也不夠無所畏懼。她仍是依賴著母親的女兒，緊抓住母親的手，深怕在生與死交會的迂迴路上迷了路。

「做老母啊，就卡巴結欸！恁老爸走啊，也算放我自由啊！你來這可以，但我不可能搬離開厝，田留在這，我就留在這。」

母親嘴上說的自由一點都不自由，同樣成為母親後，她徹底明白了這種感受。只是母親看破了，她卻仍在掙扎。

即使她還是脆弱的，也得學會堅強。人哪有真正長大的時候？她無法也不願意為了長大，而放棄所有的依賴。她是孩子的母親，也是母親的孩子啊！





但母親終究是不會一直存在的。

小女兒快出生前，母親在田裡倒下了。她挺著大肚子，望著田裡那些來不及採收的瓜果，就差一點點，一點點，命運從此將生死斷開。她不禁在心中自責地想：母親是不是真的累了，連小孫女也無力見了？

生與死，人永遠是不自由、沒得選擇的，而母親也終於自由了吧。





失去母親後，其實她也累了。靈堂、納骨塔、田與老厝、產房、月子中心、婆家、公司……她不停地奔波，總害怕腳步慢了或遲了，又會失去什麼。

她說不清那種疲憊感，生活明明慢慢地安頓下來，孩子長大了，她的哀傷漸淡，但她卻像失去土壤般留不住雨水，日漸枯乾。一顆心宛如懸空，開不出花也結不出果，無法支撐生命的重量。





隔年祭拜完，妹妹與她到田裡散步時突然說：「姊，你知道嗎？其實我們現在也算是孤兒了。」她看著雜草叢生的田，才恍然大悟那種無所依靠、給不出力量的感覺是什麼。

塔遙遠地矗立，注視著所有事物，卻又彷彿無視一切。田裡的木瓜樹還在，但再也沒結果了。

「誰最後不是變成孤兒呢？」她記得自己當初是這樣平靜地回答妹妹，但好幾年了，她的心還是沒平靜下來。那麼，母親又是如何面對這個問題呢？怎樣才能卡巴結欸？才能如泥土底下的岩盤那般堅強？





先生爬上了矮梯，用借來的鑰匙旋開小門。黃玉與淡玫瑰色的骨灰罈上是父親與母親幾無表情的照片。

照片比記憶中的父母年輕許多，與光滑的玉石一同停留在歲月的某一刻──但那一刻已死去，被命運挖掘、敲鑿與琢磨，然後光滑而面無表情地死去。

「來，我們請阿公、阿嬤保佑我們。」她低頭對兩個女兒說。

「那是誰的阿嬤？」小女兒一邊合十，一邊問。

「那是媽媽的阿嬤。」大女兒搶著答。

「先安靜，這麼吵，阿公和阿嬤聽不清楚。來，對阿公、阿嬤說，我們已經五歲和三歲囉，請阿公跟阿嬤在天上要繼續保佑我們乖乖吃飯，乖乖睡覺，乖乖長大。」





祭拜完後，小女兒急著問：「阿嬤睡在這裡，那要怎麼陪你睡覺？」

她摸摸小女兒的頭，說：「媽媽已經長大囉，所以不用阿嬤陪，都自己睡覺了。」

「我也是。」大女兒好強地插話進來。

「你以後也要睡在這裡嗎？」小女兒專注的眼睛裡似乎飄來了烏雲。

「我不知道，這裡客滿了，媽媽應該會睡在別的地方喔。」她感受到小女兒的不安，彎下身輕輕地說。

「我不要長大，我要媽媽一直陪我睡！」小女兒突然哽咽，傷心地哭了起來。

她抱起小女兒，安慰著說：「媽媽會陪你啊！可是如果大家都不長大，那大家就一直都是小貝比，就沒有爸爸媽媽了啊！」

「我不要，我有媽媽就好！」小女兒哭得更傷心，像一場雷雨落在她心頭上。

「那我也不要長大！」長大的大女兒也跟著放棄長大，噙著眼淚黏上她的腰際。

哭泣像遊戲，也像一場比賽，而身為母親的她是被孩子的眼淚追捕的獵物，她不能逃，只能擁抱著她們，然後被分食殆盡。

她無助地看著先生，那一瞬間，她也想哭喊：我也不要長大！

只是，如今她已成了孤兒，再怎麼哭鬧耍賴，也沒人會理會了。

「還有爸爸啊，分一些給爸爸好嗎？」先生張開雙臂，試著伸出援手。

「不要，不要！」小姊妹哭得毫不講理，頭在媽媽的懷裡埋得更深。

塔外的雨突然綿密了起來。

終究，潮濕侵入了一切，她的身體像落入水裡被拖著下沉，淚水淹了上來，眼裡變得模糊多雨。這是身為母親的眼淚，還是身為女兒的眼淚呢？

她別過臉，偷偷地快速拭去淚水，然後撐起一個堅強的微笑，繼續面對多雨的日子。不知哪來的力氣，她抱起一雙女兒，將她們拉離水面。

因孩子而脆弱，也因孩子而堅強，或許，母親也總是在暗處偷偷拭去淚水吧？





小姊妹不哭了，但世界濕透了。她走近窗口，望向遠處的田，有一丁點的翠綠穿過層層雨絲，模糊地透了過來，但是不管再遠，她彷彿都能看見。

「你們看，遠遠的那邊有個地方綠綠的，就是阿公的田喔！」

「哪裡哪裡？我看不見？」小女兒伸長了脖子。

「在那裡啊！只有那邊是綠色的喔！」

「我看到了，好小好小喔！」大女兒皺起鼻子說。

「可是媽媽小時候覺得很大喔！」

「比我們家還大嗎？」小女兒問。

「還大喔！大到我都找不到阿公藏在哪裡呢。」

「那是媽媽眼睛不好吧！」大女兒不以為然地說。

她笑而不答，緊緊擁著孩子。小姊妹似乎沒那麼重了，她們看著窗外，小眼睛好奇地在陌生的土地上游動。天空的雨變得溫柔，細細地灌溉土地，儘管只剩一丁點綠，它也輕輕擦拭著。

母親離世後，她和妹妹將田租給書店老闆的兒子，他父親是鎮上少數不種田的人，而現在他卻成了鎮上罕有的耕作者。

看起來，今年的收成會不錯呢。





回程路上，雨水像難以告別似地持續下著……下在她身後，也在前頭。她離家了，亦是返家。

廣播中傳來主持人雨絲般的輕柔聲音，「今天是清明節，許多人可能正在往掃墓的路上，或是已經掃完墓了呢？人家說清明時節雨紛紛，今天果然又是個雨天啊！幸好今天雨不大，增加了思念的氣氛，又不會把大家掃墓的行程打亂。話說，大家知道清明除了是節日外，也是個節氣嗎？現代務農的人少了，對節氣也不熟悉了，像我自己知道的大概就只有清明、立夏、夏至和冬至而已。考考大家，在清明跟立夏之間，還有個很特別的節氣，大家知道是什麼嗎？」





「穀雨。」她看著一朵朵開在玻璃上的細碎雨花，不假思索地回答。

開車的先生驚訝地轉頭看了她一眼。





「穀雨，稻穀的穀，下雨的雨，這是夾在清明與立夏之間，春天的最後一個節氣喔。以前的諺語說：『穀雨始，萬物生。』穀雨時若有充沛的雨水，田裡的秧苗就能順利地長大，辛苦插秧的農夫也就安心許多了。」





小時候如果出門遇到下雨，她多抱怨幾句，就會被母親叨唸：「咱種田的靠天吃飯，雨水是天公伯疼惜，賞的，要感恩，不是嫌麻煩。田無雨水吃，你也無飯吃！」

如今，穀雨這天若沒下雨，她反而會焦慮起來。

「我昨天上網google還發現，原來穀雨是台灣的母親節啊！台灣有句俗諺：『穀雨補老母，立夏補老爸。』屏東內埔則有個習俗，在穀雨這天，女兒會帶豬腳麵線回家探望母親，是不是很特別呢？」

「你家有這個習俗？」先生疑惑地問。

「有啊，不過我媽都說我帶回去的豬腳麵線沒她煮的好吃，叫我不用特別回去了。」她微笑著說。

「媽媽就是這樣。」

「是啊！媽媽就是這樣。」

車子在高速公路上奔馳，她轉頭看後座的孩子，看她們滿足地沉沉睡著。

「把廣播關掉吧。」她輕聲對先生說。

「嗯。」





雨安靜地下著，孩子安靜地長大，有時她也會望向天空，想像雨水是從天上的父母那兒落下的信息，無論多麼遙遠，都會抵達──阿公和阿嬤在天公伯那裡，一起疼惜我們喔！

雨生百穀，絲絲縷縷皆是愛與希望。









是要先成為孤兒，才能成為堅強的母親？ 還是當了母親之後，必能成為堅強的孤兒呢？ 或許，從來沒有什麼是真正堅強的，岩石會風化成泥土，山會流淚成河。生命其實是在柔軟裡頭誕生的，儘管脆弱，卻足以抵禦死亡。









（本文選自郭彥麟精神科醫師《擁抱脆弱：心的缺口，就是愛的入口》，寶瓶文化）