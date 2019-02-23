如何應對自己的公婆或岳父母：五種典型的有毒姻親類型

分享 facebook 文/蘇珊・佛沃（Susan Forward, Ph. D.）&唐娜・費瑟（Donna Frazier）





殘酷的真相：有毒姻親的行為





接下來我們會仔細剖析的有毒姻親行為，深入探討他們常用的手段、方法及背後的動機。就我多年的經驗來看，大部分的人都認為研究對方的行為舉止根本沒用，所以不願意退一步審視，以客觀的角度重新思考，理由不外乎是「我沒得選擇」、「我就是沒辦法跟他們切割」、「我總不能請人把他們幹掉吧」、「反正我們沒辦法改變別人」，所以何必花心思呢？很多人就是抱著這樣的態度，從來沒有真正檢視有毒姻親的行為及其對自己和伴侶所造成的影響，導致自身的情緒反應不斷累積、越來越強烈，最後被沉重的絕望感壓垮；更糟的是，有些人甚至還會發展出固定的回應，以致在無意間稱了對方的意，變相鼓勵他們的行為模式，形成一而再、再而三的負面迴圈。

五種典型的有毒姻親類型包含：

◎挑剔型 會因為你的想法、偏好、信念系統、價值觀或處事方式跟他們不一樣，就認定你能力不足，或是有性格上的缺陷。此外，那些愛找人背黑鍋的姻親也屬於挑剔型——不管你或你的伴侶出了什麼問題，都是你的錯。 ◎吞噬型 把你的結婚證書當成賣身契，要你在「簽下去」之後拋棄自我，全心全意投入、經營家庭生活，跟他們保持密切的關係。 ◎控制型 認為他們的孩子（也就是你的伴侶）沒有能力應付生活中的大小事，還是由他們來做比較好，因此時常親自介入干涉。控制型姻親不僅要求絕對服從，而且還會依照你取悅他們的程度給予有條件的愛。 ◎脫序型 幾乎或完全不控制自己的癮頭、婚姻衝突與財務問題，經常製造混亂把你的伴侶捲進去，甚至影響到你的原生家庭。 ◎排擠型 刻意採取激烈、殘酷且往往帶有虐待性質的手段傷害所謂的「外人」，同時積極挑撥離間，讓你和伴侶之間產生心結，企圖破壞你們的婚姻關係。





這五種分類之間並沒有明確的界線，很多有毒姻親同時具備好幾種類型的特徵，例如有些時候很挑剔，有時又無孔不入、全面滲透你的生活，不過從他們跟你和你伴侶之間的交往關係來看，大多都可以歸納在某一個特定類型，而這些類型常見的行為模式就是我們要討論的重點。透過深入分析與真實案例的輔助，你會更了解各種有毒姻親，知道該如何應對自己的公婆或岳父母，進而看清事實，朝改變邁進。





一個巴掌拍不響





姻親問題之所以特別難纏，是因為這些癥結來自複雜的三方體系，也就是你、伴侶與伴侶父母之間的三角關係。

假如你的伴侶擁有一群善良、快樂又充滿包容心的家人，自然不會出現什麼姻親問題；要是對方真的恐怖至極，但先生或太太願意為你挺身而出，重視你的幸福大於自身父母的喜好，那你成功處理衝突、化解分歧的機率也很大。現在就讓我們用事實來打破姻親迷思，將焦點轉向有毒姻親關係中另外兩個關鍵角色：你和你的伴侶。





（本文選自蘇珊・佛沃, 唐娜・費瑟《有毒姻親》，寶瓶文化）