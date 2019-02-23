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等超久！5566的他終於來了 卻驚爆第五椎弓斷裂

《遠處的拉莫》專文推薦：灰燼的祕密——胡遷／胡波隨想

2019-02-23 15:32寶瓶文化

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文/吳繼文


他孑然前往，率先抵達。他再不會被消解掉，他再不給你們、我們和這個世界，任何一絲消解他的機會。——章宇，《大象席地而坐》主演



諸神的遊戲

無可避免的，《大裂》（小說）和《大象席地而坐》（電影）將在胡遷／胡波所有作品中發揮「既視」作用；至少對我是如此。

在《大裂》中，和大學生之間那些無來由的戾氣與廢樣所帶來的、持續的緊繃或虛脫，那個丟失洋鎬的男人是令人印象深刻的明顯對比。大學生從暗偷變成明取，一下是洋鎬一下是鐵鏟，男人只是默默接受這一切。

有一天他對其中一個學生說：「世界會愈來愈壞，這一點無法控制，比如一列火車衝入懸崖，也是從頭到尾按順序掉落，這趟火車就是兩百年時光。」然後讓他轉告其他同學，如果有一天他們把偷的東西還回來，世界「也沒有什麼會因此變好」。

《大裂》的最後，「我」當著那男人和他小孩的面坦承偷竊。


　　「我偷了你的洋鎬。」我說。

　　小男孩和男人看著我。

　　「我給你們跳支舞吧。」我說。


然後「我」伸開雙臂。是什麼樣的舞呢？我不禁想起俄羅斯導演維克多·科薩科夫斯基 （Victor Kossakovsky） 一九九三年的紀錄片《貝洛夫兄妹》（Belovy），務實而放棄真愛與夢想的勤勞寡婦安娜，和犬儒浪漫、每天喝得醉醺醺的懶散哥哥米哈伊爾一起住在農場小木屋，除了無盡的孤獨與塵勞，安娜還要每天忍受哥哥的言語暴力。片子最後，在黑暗包圍下，米哈伊爾從桌上醉倒地板，安娜看了起先是大笑，然後變成苦笑，接著哭了。她脫下鞋子，伸開雙臂，赤足用力蹬著地板，開始繞著窄仄的客廳，歌哭、旋舞，「冬天冷嗎？親愛的，你在這裡快樂嗎？」彷彿自轉星球。

如果有神，也許神就是一個酗酒常習者，聽任一列列人類命運的火車衝入永劫回歸的懸崖。或者祂跟你玩；你覺得痛，但祂並不知道你這叫痛。就像貓的遊戲。


遠景與特寫

電影版《大象席地而坐》那些悠緩的長鏡頭，畫面常見幾個主要角色充滿細節的近景特寫，以及他們周遭環境的焦外散景，和胡波心儀的匈牙利導演貝拉·塔爾（Tarr Béla）《撒旦探戈》（Sátántangó）開頭或《鯨魚馬戲團》（Werckmeister harmóniák）結尾的全景式畫面很不一樣。一方面他讓你凝視裸陳你眼前這些幾乎無表情的臉或是疲憊的背影，但又教你無法忽視那些失焦的光影、隱約的畫外音。

康斯坦丁·史坦尼斯拉夫斯基（Constantin Stanislavsky）知名的表演方法論之一，要演員注意到角色的「遠景」（perspective），對這個角色從頭到尾（即使是在情節之外）的情緒狀態，演員都能清楚掌握，唯有如此才能控制演出的節奏和感情的發展，讓起伏收放都合理且具說服力。這樣的「遠景」說，當然與光學無關。胡波是以特寫加遠景來完成他的全息圖像；或者說他讓彼此成為遠景：神與人、角色與命運、作者與讀者。

永恆將意義肢解，並篩為齏粉，而時間殘暴，不留活口。他於是用自己的方式，啟動所有想像的機制，以文字中的細節、影像中的特寫，嚴密編織一個全息的仿真世界，由於風格統一，美學上完全可以成立，以至於「所有發生過的事情都是不可更改的，每一個瞬間也都是不可複製的」（〈遠處的拉莫：警報〉），所以理當也不能濃縮、剪接割裂。


遠方的象／神

滿洲里動物園裡面的象，洞穴深處的黃金，在遠處看著你此外什麼也不做的「你的神」拉莫。冰冷的大地，不毛的荒野，無光的洞窟，大霧瀰漫的高速路，自裂縫竄出的人形獸，啟示錄的四騎士／焚化廠與號角／警報聲。要嘛你在主旋律中衝浪暈眩，要嘛你就成為無比清醒的病人，突然看清了自身以及同時代人過去（已掏空）、現在（棄守中）與未來（被度外）的命運。

你凝視著物化甚至石化的一切：只能是寵物的小孩，快速折舊工具的青壯年，變成展示品或大型垃圾的老人，以及環踞其上分食肉桶的爺們，隨之而來那種帶著自苦、自責的無力感，還有「無數冰錐般的漣漪，切割著你所有的時光，由此使你回憶起所有破碎的事物」（〈遠處的拉莫：警報〉）。

文化觀察家羅曼·柯茲納里奇（Roman Krznaric）認為，如果不能將未來世代放入視野、顧及他們的福祉，猶如視未來為無主之地（terra nullius），等於在殖民未來。但過去已矣，現在混沌失序，唯來者可追。或許這是胡遷最後看到的螢蟲般微光：「此刻，在某個港口，一艘帆船起航，上面會坐著對事情充滿期待的人，也許會有一個孩子。」（〈看吶，一艘船〉）

儘管永不重複的時間、時間中獨一無二的細節，說不定可以豁免我們於消解，但前往拉莫的路上沒有慈悲。我們用先人的屍體，換來繼續前行的「料塊兒」，終將抵達沒有意外更無奇蹟的冥府之門（〈遠處的拉莫：邊界〉），讓我們似乎明白了什麼，並想起遠方大象的嗷叫，或者說胡遷／胡波決絕但溫柔的眼光。

就像，常聽得有人以開悟為修行的最大目標，彷彿開悟之後就無事可做了一樣，率先抵達的胡遷／胡波以完全燃燒之姿提醒我們，成就你幸福、帶給你終極自由的，不會是盆滿缽滿的黃金或神蹟，因為只要你還活著，就得活在支離破滅的當代處境，不再輕信，沒有解方，此時何妨一作白骨觀（memento mori）。

也許，這就是胡遷／胡波最後的「灰燼的祕密」。



（本文選自胡遷《遠處的拉莫》，寶瓶文化）

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