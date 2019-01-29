《擁抱脆弱》：玫瑰 ──揮不去的自責

分享 facebook 文/郭彥麟精神科醫師









她相信他們都是出自善意，但她很難不被他們說的話刺傷，在她耳裡，每句建議都像訂正，都像是直指著她的「缺乏」。





犧牲不是愛，陪伴與連結才是。 乳房是工具，還是身體？母親是容器，還是自己？哺乳，喚醒了「給予」與「保有」的矛盾，而吸吮就像是被渴求的滿足與被要求的罪惡感之間疼痛的拉扯。 被渴求，母親在疲憊裡感到了安慰與滿足。但伴隨的被要求，則是壓在胸前的罪惡感。 乳房只是愛的開始，並不是全部。真正擁有乳房的，是你。決定如何愛孩子的，也是你，但你得先能信任並珍愛自己。 那是母親的乳房，而不是孩子的乳房。 自主，是從乳房至身體，乃至生命與自我的肯定。 你愛你的孩子，你也會希望他，學會珍惜、肯定並保有自己。









幾個月來的喜悅、期待與沉重的疲憊，終於在劇烈的疼痛後暫時解脫，她幾乎馬上遺忘那過程中種種的疼痛：突來的擰絞，近似沉沒的下墜，無止境地撐開，然後是一直延伸到胸口的撕裂。

虛脫的瞬間，她失去了任何可能的優雅，頭髮凌亂，汗浸濕身體，尖叫後的聲音沙啞，空氣中混雜著碘酒與腥味。歇斯底里的哀傷與愛在她身上來回對抗，反覆地挖掘，終於將她徹底掏空──





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她聽見了哭聲，與想像的不同，卻又如此熟悉。那是她賜予的，但她卻來不及思考便已然臣服，毫不在意地袒露胸部，毫不在意此刻自己是以何種模樣與孩子見面。

布巾裹著的，是一顆潮濕、溫暖而油膩的果實──護理師把寶寶安放在她的乳房上，她戴上眼鏡，在霧氣裡看著寶寶閉眼尋找，護理師以手指逗引著她的嘴張開，然後含下她發脹的乳頭。

一股新的疼痛，毫無防備地襲來！

她再度落下眼淚，因那太快又被喚醒的痛，也因為真實。

這一刻，她徹底明白自己成了「母親」。痛楚來自外在，來自於一個獨立的生命，她再也無法逃避，所有曾想像的喜悅與哀傷都化為真實，自此依附在她身上，拚命地吸吮。

而所有的愛也是，正趴伏在她的乳房之上，有著如此確切的重量。

她皺起眉，忍不住呻吟。

「放輕鬆，她還在適應這個世界，她需要一些時間來認識你。」

寶寶睜開了眼睛，她看著對自己乳頭施加痛楚的這孩子，吸吮得如此貪婪，也如此無辜。

那她自己呢？這世界又願意給她多少時間來認識這個孩子呢？

她好疲倦。整個孕期如此漫長，但此刻卻又來得太快。

她對身旁拿著手機錄影的先生投以求助的眼神。

「讓她休息一下吧。」先生開口說，代替她將那些彷彿軟弱又充滿罪惡感的要求說出來。她連請求都不敢，何況是要求。

護理師將孩子抱離她的乳房，她感覺到乳頭的拉扯。胸前少了一坨重量，她深吸了一口氣，疲憊地閉上眼睛，不知怎地，眼角又流下淚來。

恍惚間，她聽見護理師問先生：「你們有帶自己的奶粉來嗎？」

沒有，她只將自己帶來，她以為自己就能給予孩子一切。

只是現在，她已經無力回應什麼了。





孩子被送往了嬰兒室，她也在半睡半醒間被推回了病房。

丈夫攙扶著她從推床移到病床上時，踩地的瞬間，她感到一陣輕飄飄的暈眩，這才發現身上竟少了這麼多重量，像是遺失了什麼一樣。

躺上床，終於，她沉沉地睡著了。





在醫院的那幾天，哺乳的過程像是一開始就錯拍的舞步，她的乳房總無法回應孩子的哭號，乳汁不能如圓滑的旋律流動在她與孩子之間，不是拉扯，便是碰撞，充滿挫折的她也只能以眼淚回應。

因此，她開始退縮，不斷延遲母嬰同室的時間。有時是真的疲倦，有時則是感到害怕。

「如果相處的時間太少，之後回家可能會更辛苦喔。」醫生訪視的時候，委婉地說。

朋友來訪時，也總是在搜尋著寶寶的身影。

「我那時候也是一樣，一邊哭，一邊跟我兒子打仗。」

「對啊，真是一場噩夢！不過值得啦，後面會愈餵愈順的。」房裡都是成為母親的女孩，朋友自在地掀起上衣哺餵起第三個孩子。

「實在是很佩服你欸，生孩子跟大便一樣，餵奶像開水龍頭一樣。」另一個朋友調侃著。

母親們笑成一團，她也輕輕陪著笑。

她知道笑聲裡試圖的支持，但這時候，她卻渴望著有更多獨處的時間，來消化不斷湧入她生命的這一切：孩子、乳汁、愛，與身為母親的愧疚。





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最後一晚，懷著愧疚的她覺得自己好像該多做些什麼，於是在丈夫獨自出發去嬰兒室接寶寶後，她撐起身子，坐在床緣，猶豫了一會兒，慢慢跨出了病房。

有人說，生產不是病。那這還算是病房嗎？但此刻她覺得，或許自己真的是病了。

走不快，焦慮與哀傷拖著步伐，但她沒有停下來，她該去迎接她的孩子，看看孩子孤單面對的是一個什麼樣的地方。她想主動靠近一些，彌補自己這個做母親一直被動地逃避，而虧欠孩子的時間與距離。





快走到門口時，電動門唰的一聲開啟，一個男人推著嬰兒準備出來，她瞥見先生就在門後與護理師說話，便往旁靠著牆等待。

「呃……你們的小朋友是預期外的嗎？」護理師有些遲疑地問。

先生愣了一下，接著帶著一貫溫和的微笑，堅定地說：「喔，沒有喔，這是我們期待很久的孩子！」

門緩緩地關上，又唰一聲打了開來。先生推著寶寶出來，看見她時嚇了一跳。「你沒迷路啊？」

她靠過去，傾身看了看熟睡中的孩子，然後牽起先生的手。「哪有媽媽找不到自己孩子的。」

其實，她的心剛剛碎了，不過又被先生緊緊地握住了。





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是的，雖然焦慮，但對於孩子的一切，她還是滿懷期待。懷孕、生產、哺乳……這些唯有母親能擁有的感受。

她閱讀了大量關於哺乳的資訊，熟知母乳的各種優點，也明白那將是一項艱鉅的任務。因此，她知道大家的出發點都是好的，說的都是對的。

是她自己錯了。

當初她並沒有真正明白，未從那些彷彿產品說明似的衛教資料、輕輕帶過的部落格分享文章，或是朋友誇張鼓吹的表情裡，看出背後的真相。

她沒有真的明白，那不只是艱鉅的任務，更暗藏了種種複雜的濃烈情緒：痛苦、哀傷、愛、罪惡、歉疚、驕傲、剝奪、滿足……就像飽脹的乳房底下，密布的乳腺與乳汁。

哺乳，不僅僅是營養的知識與哺餵的技巧，更是情感與生命的傳遞，於是關乎連結、占有與犧牲。

而這，還只是一生糾纏的開端而已。





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回家後，雖然日子還是曲折，但總算是能緩緩前進。

在那不斷喚起她罪惡感的啼哭間，她用配方奶與奶瓶換取喘息的片刻。而孩子依偎在她乳房上安靜吸吮的祥和時光，也總神奇地給了她滿足及力量，彷彿被餵養的是她，依靠著的是她。

然而，生命仍有如戰爭，和平時光似一首歌般短暫，她依然不是自己理想中的母親。日子裡，她內心的矛盾絲毫未減，反而累積得更多，淚水也似乎總比乳水來得豐沛。

就如同波蘭醫師雅努什．柯札克（Janusz Korczak）在《如何愛孩子──波蘭兒童人權之父的教育札記》中所寫的：「這是兩種願望、兩種需要、兩個互相摩擦的自我之間的衝突。……母親受苦，孩子出生；母親想要在生產後休息，孩子要求母親餵食；母親想睡覺，孩子渴望母親一直照顧他……」

因此，每當感到挫折、疲憊時，深藏的那個念頭又會浮現出來──掙扎了幾個月，她還是決定回到職場。

她深知人情的脆弱，只要空隙存在，耳語與暗塵便會偷偷地積起，久了，便來不及清理。

復職那天，上司寫了卡片給她。





同樣身為母親，我很感謝你願意回來。





她看著這行字，不知怎地，瞬間被淚水淹沒。





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她的理想是親餵到孩子六個月大，雖然現實逼得她向配方奶投降，但她仍帶著擠奶器上班，努力用一點一滴的乳汁換取時間。

然而最後，半夜的高燒還是讓她提早放棄了。她因畏寒也因啜泣而顫抖著，身邊的先生醒來，摸了摸她發燙的額頭說：「早上我陪你去看病吧！」

「沒關係，我自己去就好，這樣你還要請假。」

「反正我也很久沒請假了，我也需要休息一下。」

「對不起……」

丈夫沒說什麼，只是睡眼惺忪地微微一笑，起身倒了杯水，拿退燒藥給她。





毫無意外地，是該死的乳腺炎。腫脹疼痛的乳房像硬邦邦的水泥，發燙的石頭，但對她而言，那更是刺痛了她的巨大絕望與排拒，如同阻塞的航道，她被自己的乳房背叛，與孩子最親密的連結被截斷了，日漸乾涸。

雖然旁人總說這是必經的試煉，自己也忐忑做著心理準備，但那挫敗感還是超乎想像，徹底擊潰了她。誰知道柔軟的乳房竟可變為鐵石般的惡魔，彷彿不再為她所有，反過來噬咬她。

「夠了！走到這裡，已經夠了。沒人能逼迫自己一直待在絕望裡的……」她吞下消炎藥，在發燙的意識裡告訴自己。

然而，罪惡感並沒有放過她。





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她想起當初不知在哪看到的畫，風格強烈的墨西哥女畫家芙烈達．卡蘿（Frida Kahlo）的〈我的奶媽與我〉（My Nurse and I）。畫中，芙烈達化身為一個小女孩，躺在戴著石頭面具而顯不出表情的女人懷裡，張口接著女人左乳泌出的乳汁。左乳裡的乳腺與乳管刻意地清楚描繪出來，宛如解剖，又像是冰冷的機械構造圖。

芙烈達曾透露母親生下姊姊十一個月後便生下她，因此無法為她哺乳，而將她交給一名陌生的奶媽。也有人說，其實她的母親是陷在產後憂鬱裡頭。

當初，那幅畫作便讓她感到哀傷，因為缺席的母親、失去臉孔的面具，以及那赤裸裸、滴著淚的乳腺，也因那有著長不大的身體、眼神疏離的小小芙烈達。

如今，她更可以清楚地感受到那乳房裡頭的疼痛，與被控訴的哀傷。





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辦公室裡有許多年紀相近的母親，停餵母乳的她像是提早投降的傷兵，關心與流言蜚語紛紛在耳邊響起。每當她因為孩子生病而請假，就更加提心吊膽，想像著四處將投來責備與譏笑的眼神。





「真的不餵了嗎？好可惜，之前那麼辛苦。」

「可以多補充一些益生菌，聽說這牌子不錯，試試看吧！」





她相信這些都是出自善意，但被罪惡感擄獲的她，很難不被這些話語刺傷。在她耳裡，那些「建議」都像訂正，而「補充」聽起來都像是她的「缺乏」。

母親，必須是一個完美的角色，沒有乳汁彷彿不是真正的母親，就成了被獵殺的女巫。

所幸，還有先生與母親的體諒與支持。先生總說自己小時候也沒喝母乳，母親則開玩笑地說：「其實我也沒餵你多久，就當是外婆我欠她的吧！」





確確實實決定不再哺乳的那天，她在自己的左胸上刺了一朵小小的玫瑰。





不久後，她參加同事的喜宴，玫瑰在小禮服的低領邊緣若隱若現。大家好奇地探問起來，有人覺得可愛，也有人稱讚性感。

一位同事看似無心地說：「咦？我以為你很怕痛欸！」

她愣了一下，笑著回：「呵呵，這個忍一下就好了。」

但被喚醒的歉疚與悲傷，並不只是一下下而已。





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「我以為我很會忍耐了，但似乎還是不夠……為什麼？為什麼我不能決定我該不該繼續餵奶？為什麼我不能決定該如何愛我的孩子？」在診間裡，她的憤怒聽起來只剩下無助。「我還是沒辦法忍住不責怪自己。或許，我真的就只是個不夠勇敢又自私的媽媽。」

「如果真的是這樣，或許你就不會這麼自責了。」我看著眼前陷在矛盾的哀傷裡的她說。

那痛，不正是來自於犧牲與存活之間的拉扯？不正是當自我進入父母的角色後，因本能與被強求的愛，而面臨的匱乏與恐懼嗎？

那痛，是真真切切屬於一位母親的。

「沒有人可以決定你該如何愛你的孩子，但請別用罪惡感去愛。母親，是一個很困難且複雜的角色，如果只用母乳去定義她，不是太簡單了嗎？」我說。





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《乳房──一段自然與非自然的歷史》是作者佛羅倫絲．威廉斯（Florence Williams）成為母親後，面對哺乳的困惑與焦慮而展開的一段書寫探索。

書中提及一個女人在哺乳的當下，正消耗全身百分之三十的能量，餵養給一個新的生命。這個數字乍聽驚人，卻又不令人意外，我們也因此有了宿命的、浪漫、神聖又充滿悲劇性的各種想像。

我想起以色列沙漠中的條紋穹蛛（Stegodyphus lineatus），牠以最劇烈的犧牲方式，讓自己成為剛孵化的孩子食物，科學家更發現這種母蜘蛛不只將自己獻上，甚至主動提早分解自己的身體，待孩子孵出後，牠便可立即將液化的內臟反芻出來。

如女人以自身血水釀成的乳汁，百分之三十，如此劇烈地被掏空著。





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「應該是確定不餵了吧？」我問。

她苦笑著搖搖頭。

「嗯，也好，這樣我們就可以放心地服用藥物了。不然，你好容易責怪自己，又會陷入另一種痛苦的矛盾之中了。」我也苦笑著說。

她流下眼淚，輕輕嘆了一口氣。

我看了看她，再看看先生懷抱裡的女兒，長長的睫毛，一張讓人難以抵抗的熟睡小臉。

她這麼小心翼翼地嘆氣和流淚，是深怕吵醒女兒吧。

「她叫什麼名字呢？」我問。

「曉玫，我們都叫她『小玫瑰』。」先生抬頭，微笑著對我說。









某方面而言，母乳也是一種「物質競賽」吧。其實孩子真正需要的是一位能夠善待自我、認同自我的母親，因為孩子總能毫不費力地覺察這些，並毫無抵抗地將這些內化，帶入他們的生命裡。 那些不僅是抵抗細菌、病毒的抗體，更是他們面對挫折與哀傷時，更強大且珍貴的愛。 我們終究不是蜘蛛，我們還需要以父母的角色陪孩子走一段長路，我們還得生出更多愛來支撐自己，才足以支撐孩子。 而這一切，總不能在一開頭就犧牲殆盡。









（本文選自郭彥麟精神科醫師《擁抱脆弱：心的缺口，就是愛的入口》，寶瓶文化）