我最愛的人 傷害我最深：女兒在臉書上罵媽媽？

分享 facebook 文/洪培芸臨床心理師









女兒在臉書上罵媽媽？





善待自己，照顧好自己。 你無須再用「別人」來完整你自己。





「老實說，有好幾次我都想放棄了。她在臉書上面罵我，她跟親戚說的那些我對她的不是，其實都是子虛烏有；她說我強迫她拿掉小孩，其實逼她的人是她男朋友……」

諮商室裡，年近五十的她說著離家出走、高中輟學的女兒，原本鎮定的面容逐漸崩塌，接著潸然淚下，哽咽到無法自已。





她是一位單親媽媽，從家暴的婚姻中離開，接著努力工作，從小吃業開始做起，獨力撫養著女兒。

她細數著過去在婚姻裡的日子，曾經是幸福、和樂的三人小家庭，與多數人最初的期待一般。但前夫中年失業，染上酗酒，萎靡不振，開始對著她及孩子怒吼、摔遙控器，還有砸東西。

女兒從小就很貼心，對她來說就是相依為命、互相打氣的最好支持，然而，卻在進入青春期之後，女兒交了男朋友，母女間開始有了隔閡和距離。

她說的話，女兒不想聽；女兒說的話，她覺得就是不懂事。

莎士比亞的經典名著《李爾王》曾說，孩子不知感恩，比蛇的利牙還要傷人。

孩子的心裡有哪些傷，有多少傷，來自於哪裡？是親子關係裡最直接的錯誤對待？還是父母失和、感情惡劣帶來的影響？抑或更廣泛的生命經驗？

孩子的感受及詮釋是什麼？生養他們的人，最愛他們的人，甚至也是生活在一起的人，並不一定就有能力了解孩子的感受，以及能夠化解孩子們面對的困難，甚至有可能，父母親手製造了孩子所經驗到的最大困難，是無形的枷鎖，並且一生相伴。





父母等著孩子的感恩，為了你，我多麼犧牲；而孩子也等著父母遲來的道歉

親子之間彷彿無解的亙古難題。「我最愛的人，傷害我最深」是親子關係裡，最無語問蒼天的旁白與喟嘆。

家庭裡的問題盤根錯節，每個人都有自己的委屈。源頭到底來自哪裡，多數說不清，然而一旦認定，並且深信不疑，就成為了難解的心結，從此生了根，關係變得僵固和扭曲。





親子關係：我們的痛苦有著聯集，我們的理解沒有交集

父母等著孩子，孩子等著父母親。你等我，我等你，沒有人願意跨出第一步，因為大家都有脆弱的自尊，還有無意識的防衛作祟。

所以持續頑強地抵抗著，彷彿競賽一般。只是這個比賽的標準，比的是「慢」，而不是快。

把主動示好當成了示弱，把理解對方當成了低頭，然而僵持原地，持續踏步的結果，就是「來不及」。

在經濟及社會結構快速變化，離婚率越來越高的現在，婚姻關係裡的背叛、家人之間的精神虐待及肢體暴力頻傳，孩子經驗到的氛圍；耳濡目染的價值觀，成為了破壞性的種子。

離家逃避的父親，控制慾高漲的母親；蠻橫無理的父親，忍氣吞聲的母親。在婚姻關係裡的無能為力，轉變成了親子關係裡的最高權力。所以我們很常見到在親子關係裡，以愛為名的控制，一切都是為你好的壓迫，還有不切實際，甚至過時的期許。

然而，你會發現，這些控制、壓迫和期許，其實也回過頭來困住了父母自己。

他們做著事倍功半的付出，走錯了路，用錯了方式。

最重要的是，他們失去了孩子的心。

這不是他們的初衷，卻是必然而感傷的結局。

至於孩子呢？

有些人從手足無措、雙腳顫抖，長成了背負十字架的大人，終其一生都困在陰影裡，任何考量及選擇都無意識地受到箝制。

有些人則是從滿腔憤怒、壓抑忍耐，等到有了行為能力，就轉身遁逃到天涯海角，成為漂泊的浪子。

回家？目前的他不曾考慮，也不想考慮。當然，這些也是防備及抗拒，不是灑脫，更不是帥氣。





臨床心理師的處方箋

時間就是最偉大的魔術師，記得用來「完整」你自己 在這一段漫長的時間裡，我們不是沉睡的白雪公主，更不是要坐以待斃，束手就擒，而是要先回過頭來照顧自己，檢視及修復自己未曾癒合的傷口和痕跡。 理解對方，要有餘裕；找回交集，要有能力。 人際關係裡的痛苦，多半來自於我只看到自己的痛苦，或者，我覺得自己的苦遠遠多過於對方的苦，這都是「我執」，所以從現在開始，試著不再執著於自己，或者少點執著在自己。 善待自己，才可能同理別人；因為我們無法給予對方，自己都沒有的東西。 當你變得「完整」了，才能具有彈性，不會執著於單一方向、單一結果以及對方必須有所回應，尤其是我所想要的回應，也就是，你不再用「別人」來完整你自己。 當你善待自己，照顧好自己，你給出的愛，才會輕盈卻踏實。

有「情」就是一切關係的地基 血緣關係定義了親子，可是真正讓人想要回去的家，想要靠近的地方，卻是因為情之所在，心之所繫。這才是我們真正的羈絆和聯繫，不是血緣，更不是法定關係。 有些人在成長過程中的友情裡，在離家以後的環境裡，反而體驗到遠遠超越親情的溫暖及價值。 為什麼呢？因為被深度同理，被真正關心，被照亮內心深處幽暗的角落，被照料到埋藏多年、難言的委屈。 那麼親情呢？所有聯集的痛苦裡，其實都有著我們心中的盼望和期待，因為愛的反面不是恨，而是漠不關心，毫不在意，你的一切與我無關。 所以，你心中有情，要用正確的方式灌溉它，要用足夠的時間照料及等候它，它才有機會及可能，長成你我都賞心悅目的樣子。





在諮商結束的那天，分不清楚她臉上是笑中帶淚，還是淚中帶笑，但是她能比較堅定以及肯定，與我分享她現在對於女兒的想法和心情。

她說：「雖然不知道這一天什麼時候會到來，但是這扇門永遠為她開著，這盞燈永遠為她亮著。只要女兒有天願意回首，就會看見媽媽還在這裡，等著和她團聚。」







