親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MUZIK閱聽古典樂
聯合文學
亞洲藝術新聞
CANS藝術新聞
PAR表演藝術
寶瓶文化

紐時：從一個小螺絲看蘋果為何無法在美國製造

我最愛的人 傷害我最深：女兒在臉書上罵媽媽？

2019-01-29 09:26寶瓶文化

分享
文/洪培芸臨床心理師



女兒在臉書上罵媽媽？


善待自己，照顧好自己。

你無須再用「別人」來完整你自己。


「老實說，有好幾次我都想放棄了。她在臉書上面罵我，她跟親戚說的那些我對她的不是，其實都是子虛烏有；她說我強迫她拿掉小孩，其實逼她的人是她男朋友……」

諮商室裡，年近五十的她說著離家出走、高中輟學的女兒，原本鎮定的面容逐漸崩塌，接著潸然淚下，哽咽到無法自已。


她是一位單親媽媽，從家暴的婚姻中離開，接著努力工作，從小吃業開始做起，獨力撫養著女兒。

她細數著過去在婚姻裡的日子，曾經是幸福、和樂的三人小家庭，與多數人最初的期待一般。但前夫中年失業，染上酗酒，萎靡不振，開始對著她及孩子怒吼、摔遙控器，還有砸東西。

女兒從小就很貼心，對她來說就是相依為命、互相打氣的最好支持，然而，卻在進入青春期之後，女兒交了男朋友，母女間開始有了隔閡和距離。

她說的話，女兒不想聽；女兒說的話，她覺得就是不懂事。

莎士比亞的經典名著《李爾王》曾說，孩子不知感恩，比蛇的利牙還要傷人。

孩子的心裡有哪些傷，有多少傷，來自於哪裡？是親子關係裡最直接的錯誤對待？還是父母失和、感情惡劣帶來的影響？抑或更廣泛的生命經驗？

孩子的感受及詮釋是什麼？生養他們的人，最愛他們的人，甚至也是生活在一起的人，並不一定就有能力了解孩子的感受，以及能夠化解孩子們面對的困難，甚至有可能，父母親手製造了孩子所經驗到的最大困難，是無形的枷鎖，並且一生相伴。


父母等著孩子的感恩，為了你，我多麼犧牲；而孩子也等著父母遲來的道歉

親子之間彷彿無解的亙古難題。「我最愛的人，傷害我最深」是親子關係裡，最無語問蒼天的旁白與喟嘆。

家庭裡的問題盤根錯節，每個人都有自己的委屈。源頭到底來自哪裡，多數說不清，然而一旦認定，並且深信不疑，就成為了難解的心結，從此生了根，關係變得僵固和扭曲。


親子關係：我們的痛苦有著聯集，我們的理解沒有交集

父母等著孩子，孩子等著父母親。你等我，我等你，沒有人願意跨出第一步，因為大家都有脆弱的自尊，還有無意識的防衛作祟。

所以持續頑強地抵抗著，彷彿競賽一般。只是這個比賽的標準，比的是「慢」，而不是快。

把主動示好當成了示弱，把理解對方當成了低頭，然而僵持原地，持續踏步的結果，就是「來不及」。

在經濟及社會結構快速變化，離婚率越來越高的現在，婚姻關係裡的背叛、家人之間的精神虐待及肢體暴力頻傳，孩子經驗到的氛圍；耳濡目染的價值觀，成為了破壞性的種子。

離家逃避的父親，控制慾高漲的母親；蠻橫無理的父親，忍氣吞聲的母親。在婚姻關係裡的無能為力，轉變成了親子關係裡的最高權力。所以我們很常見到在親子關係裡，以愛為名的控制，一切都是為你好的壓迫，還有不切實際，甚至過時的期許。

然而，你會發現，這些控制、壓迫和期許，其實也回過頭來困住了父母自己。

他們做著事倍功半的付出，走錯了路，用錯了方式。

最重要的是，他們失去了孩子的心。

這不是他們的初衷，卻是必然而感傷的結局。

至於孩子呢？

有些人從手足無措、雙腳顫抖，長成了背負十字架的大人，終其一生都困在陰影裡，任何考量及選擇都無意識地受到箝制。

有些人則是從滿腔憤怒、壓抑忍耐，等到有了行為能力，就轉身遁逃到天涯海角，成為漂泊的浪子。

回家？目前的他不曾考慮，也不想考慮。當然，這些也是防備及抗拒，不是灑脫，更不是帥氣。


臨床心理師的處方箋


時間就是最偉大的魔術師，記得用來「完整」你自己

在這一段漫長的時間裡，我們不是沉睡的白雪公主，更不是要坐以待斃，束手就擒，而是要先回過頭來照顧自己，檢視及修復自己未曾癒合的傷口和痕跡。

理解對方，要有餘裕；找回交集，要有能力。

人際關係裡的痛苦，多半來自於我只看到自己的痛苦，或者，我覺得自己的苦遠遠多過於對方的苦，這都是「我執」，所以從現在開始，試著不再執著於自己，或者少點執著在自己。

善待自己，才可能同理別人；因為我們無法給予對方，自己都沒有的東西。

當你變得「完整」了，才能具有彈性，不會執著於單一方向、單一結果以及對方必須有所回應，尤其是我所想要的回應，也就是，你不再用「別人」來完整你自己。

當你善待自己，照顧好自己，你給出的愛，才會輕盈卻踏實。


有「情」就是一切關係的地基

血緣關係定義了親子，可是真正讓人想要回去的家，想要靠近的地方，卻是因為情之所在，心之所繫。這才是我們真正的羈絆和聯繫，不是血緣，更不是法定關係。

有些人在成長過程中的友情裡，在離家以後的環境裡，反而體驗到遠遠超越親情的溫暖及價值。

為什麼呢？因為被深度同理，被真正關心，被照亮內心深處幽暗的角落，被照料到埋藏多年、難言的委屈。

那麼親情呢？所有聯集的痛苦裡，其實都有著我們心中的盼望和期待，因為愛的反面不是恨，而是漠不關心，毫不在意，你的一切與我無關。

所以，你心中有情，要用正確的方式灌溉它，要用足夠的時間照料及等候它，它才有機會及可能，長成你我都賞心悅目的樣子。


在諮商結束的那天，分不清楚她臉上是笑中帶淚，還是淚中帶笑，但是她能比較堅定以及肯定，與我分享她現在對於女兒的想法和心情。

她說：「雖然不知道這一天什麼時候會到來，但是這扇門永遠為她開著，這盞燈永遠為她亮著。只要女兒有天願意回首，就會看見媽媽還在這裡，等著和她團聚。」



（本文選自洪培芸臨床心理師《人際剝削：為什麼我們離不開有毒的人際關係？78個原則，贏回人生主導權》，寶瓶文化）

分享

寶瓶文化

寶瓶文化成立於2001年，以最旺盛的企圖心在出版市場出發，「把事情做大」是寶瓶創社的信念。十多年來，寶瓶用心深耕優質的華文創作作品，醞釀文學的夢想，堅持作夢的權利，尤其在自己的這片土地上。我們堅信，編輯最重要的工作是發掘好的創作人才， 是看到那些蠢蠢欲動正待琢磨的創作靈魂，把機會製造出來，讓新人可以伸手探出去----探觸那原以為觸及不到的未知美麗的境地。
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

《我那溫泉鄉的那卡西媽媽》：自殺 居然讓我獲得重生

2019-01-23 09:11

永別了！我的母親我的恨

2019-01-21 09:06

《擁抱脆弱》：冰淇淋 ──你沒有對不起誰

2019-01-21 09:06

他是處女座 我是獅子座 我們不合啦……

2019-01-21 09:06

人老了就剩這麼口氣了 怎麼罵幾句傭人還不行了？

2019-01-21 09:06

結了婚 老公、老婆有什麼權利和義務？

2019-01-19 13:07

《夾縫中的女人》：妻兒的「主要世界」與祕密的「第二世界」

2019-01-19 12:42

《墟行者》：人類對於參與他人的私生活一向很有興趣

2019-01-19 11:15

《墟行者》是夜空炸開的故事

2018-12-21 08:46

爸爸的遺囑不留財產給女兒 女兒真的一毛錢也拿不到？

2018-12-21 08:46

十萬元的右手

2018-12-21 08:46

一位強迫型人格主管與他的死亡筆記本

2018-12-21 08:46

你好，我是接體員：走什麼走？你不先走等等誰來關門？！

2018-12-21 08:46

《惡俗小說》之課後私人講座

2018-12-21 08:46

修補生命的洞：重新調整你與「家」的關係

2018-12-20 16:16

你熟悉這些經常掛在大人們嘴邊的話嗎？

2018-11-23 13:21

第三者的未來 何去何從？

2018-11-23 13:21

日常裡 無法變通的亞斯 ──鬆動固著想法 增加彈性

2018-11-15 09:08

新手媽媽如何從公婆手中 拿回育兒主導權？

2018-11-15 09:08

一時說不出名字 是失智、失語 還是舌尖現象？

2018-11-15 09:08

死者的骨頭

2018-09-20 16:01

愛是一場熊熊烈火

2018-09-20 15:31

孝道 是丈夫的責任 不是媳婦的義務

2018-09-20 15:31

我不認識你 但我記得你的好

2018-09-20 15:31

錯誤解讀的亞斯 ──反諷、抽象談話，讓他有聽沒有懂

2018-09-20 13:49

好手好腳就可以做工嗎？

2018-09-20 13:49

卡關時 安慰「自己好棒」竟沒用？

2018-09-20 12:01

我們都憤怒 是因為我們都悲傷

2018-09-20 08:46

被剝削的童年／學著承認內心的傷口

2018-08-15 08:45

人們為何喜歡在神明面前發誓？

2018-08-15 08:45

面對壓迫 移工卻需自己舉證 我們還能期待社會有進步嗎？

2018-08-15 08:45

日常裡的訓練──父母 是最好的亞斯專家

2018-08-15 08:45
看更多

熱門文章

從跌倒處站起 被解職半導體老總八年再造股價200元公司

2019-01-25 09:29

台積電營收恐迎十年首度衰退 該逢低入手嗎？

2019-01-25 09:38

從花蓮鄉下囝仔到身價百億ATT董座 戴春發的地攤發跡之路

2019-01-24 13:32

夏普怎麼了？獲利好轉股價卻狂瀉

2019-01-24 13:33

情定花蓮 蔡碧仲：我一定會再回來

2019-01-24 13:28

9年未進民進黨部...文青大叔羅文嘉：種田賣菜太幸福 只想宅在這裡

2019-01-24 13:13

連Discovery都來蹲點採訪！他用AI神算出虱目魚2天後的大劫難？

2019-01-24 13:15

謝金河：台股進入「食無味」行情

2019-01-24 13:12

算得快又準就是數學好？專家稱那是上世代的標準

2019-01-24 15:06

重整之路添變數？台銀要賣華映最賺錢的廠房

2019-01-24 13:14

獨家解讀／10大法人 3大預言 1500頁關鍵報告透露賺錢密碼

2019-01-24 13:35

民視爛帳13年 全民電通10億元股票當廢紙

2019-01-29 09:33

適當時拒絕上司的五個策略

2019-01-25 10:35

KKday募資僅對手1成 為何堅不改道？

2019-01-25 09:33

廣達靠雲端市場逆轉勝

2019-01-24 13:12

尋找低ＰＥ高成長的生技股

2019-01-24 13:12

田中央創農地空拍平台 銷售翻1倍

2019-01-24 13:27

法人重倉股 把握封關前最後布局時刻

2019-01-25 10:34

陸股底部成形？ ETF套牢用時間換空間

2019-01-25 10:34

台積電神助攻

2019-01-24 13:12

冬天吃補「藥」小心：視體質選藥材保您安康

2019-01-28 11:52

穩懋：5G大未來撐腰

2019-01-24 11:00

聚寶盆催財旺運全攻略 風水師教你2019發大財！

2019-01-29 09:28

節省預算、寬敞不打折 套房價格的派對空間

2019-01-25 09:36

IC設計掀起比價行情

2019-01-24 11:00

興櫃英雄聯盟

2019-01-24 13:12

婆媳說好話甭過招 看見｢努力｣來｢鼓勵｣

2019-01-29 09:23

高殖利率+低本益比的紅包股

2019-01-24 11:00

抱新主流電子股過年

2019-01-24 11:00

IC設計掀比價效應 老牌股借東風 趁勢崛起

2019-01-25 10:34

營收大幅成長優質好股

2019-01-24 11:00

光映自然

2019-01-28 10:19

越南蟬聯最受歡迎的海外投資市場 台商應如何切入？

2019-01-25 10:35

美台超級財報 搶先報 雲端網通看好 電動車因禍得福

2019-01-25 10:34

2019年3D NAND Flash：專利數跟堆層一樣越來越多？

2019-01-25 10:35

美侖美奐 歐陸宮廷風格

2019-01-25 15:46

2019新北市文化走春

2019-01-28 11:53

QE毒癮發作 加劇震盪 升不升息？資金先奔新興市場

2019-01-25 10:34

高俅升遷的階梯

2019-01-28 10:22

學徒精神

2019-01-28 10:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top