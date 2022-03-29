從戲中戲之互文 共織表演的多重可能性：專訪《在車上》演員袁子芸

【採訪撰文．蔡曉松｜攝影．YJ】

一位年輕的台灣女演員，來到廣島參加戲劇表演。在資深日本導演的指導下，與來自不同國家、使用不同語言的演員們擦出表演上的火花─這段敘述不僅可以用來介紹日本電影《在車上》（Drive My Car）當中的角色珍妮絲，若改為介紹飾演珍妮絲的台灣女演員袁子芸本人，也能命中要旨。在戲裡戲外相互輝映的趣味裡，袁子芸投入名導演濱口竜介享譽國際的最新作品，飾演舞台劇演員珍妮絲，接受主角家福悠介指導，演出俄國文豪契訶夫劇作《凡尼亞舅舅》的多語言改編版本。戲裡，珍妮絲在家福嚴厲的指導中，逐漸產生表演方式的變化；戲外，袁子芸也透過濱口竜介的獨門方法，發展對表演藝術的探索。

雙重角色詮釋與跨語言拍攝情境

提起進入《凡尼亞舅舅》與《在車上》的過程，袁子芸提到，一開始，濱口竜介會請演員書寫自己所飾演角色的背景小傳，做為功課。袁子芸以珍妮絲的角度出發，揣摩珍妮絲如何飾演葉蓮娜，卻被濱口竜介退回，請她改為直接思考如何飾演葉蓮娜。袁子芸事後回想，自己準備葉蓮娜的過程，也就直接進入珍妮絲在電影中的心境，以親身經驗的角度靠近角色。

閱讀契訶夫文本，袁子芸認為《凡尼亞舅舅》中的葉蓮娜對於如何「運用自己的魅力，去左右旁邊的人物」有相當程度的理解。瀏覽不同劇團對《凡尼亞舅舅》的演出之餘，袁子芸也參考法國名導演路易馬盧作品《42街的凡尼亞》（Vanya on 42nd Street, 1994），該片以當代紐約的表演方式詮釋《凡尼亞舅舅》，並由茱莉安摩爾詮釋葉蓮娜。

在跨越多種語言的拍攝現場，袁子芸也回憶，當時在廣島的拍攝期大約三個禮拜，劇組主要用英文溝通。因為翻譯不是隨身陪同，導演鼓勵她與主要對戲的演員岡田將生，以近似劇中狀況的方式溝通，彼此盡可能交換對方能聽懂的有限語彙，她的日語並不熟練，岡田將生的英語狀況也相似，只能盡力讓對方理解彼此的意思，卻也切合《在車上》的語言情境。

濱口導演的讀本指導

《在車上》的主角家福悠介，對於指導演員有自己篤信的方法。袁子芸回憶，在進入劇組的準備過程，濱口竜介對「讀本」的要求，比起劇中的家福有過之而無不及。「我們先是一對一讀本，再兩兩讀本、小組讀本，有非常多次的讀本，劇中角色的讀本狀態，一定程度上已經是演員先經歷過的環節。」在讀本過程中，濱口竜介會要求演員不帶情緒且緩慢地讀，讀本過程不僅會在準備階段反覆進行，在每一場戲拍攝之前，也都會再進行一次讀本。袁子芸表示，自己曾經請教過這個方法的由來，濱口竜介回答這是來自義大利劇場的排演方法，但原版是快速閱讀，現在的版本則經過濱口調整。

讀本階段，濱口竜介會仔細地調校演員的狀態。「舉例來說，濱口導演不懂中文，但他會透過語調來判斷，他如果聽到兩次讀本的語調有所不同，會詢問演員原因，並且進一步討論要怎麼呈現對白。」袁子芸笑說，與電影中的珍妮絲相同，她與其他演員在準備階段也對這個方法感到困惑，濱口導演不會直接與演員討論劇本或角色的內涵。「譬如，當我向濱口導演請教一場戲當下角色的狀態時，他會反問我的想法？等到我提出一些想法，他就告訴我，妳已經有想法了，那就由妳來決定即可。」提供開放式的空間。

在嚴格要求與自由發揮之間，袁子芸認為濱口竜介最大的特色是「對於文本的重視」，電影拍攝的過程，幾乎都照著最初劇本上呈現的方式進行，袁子芸也表示，觀眾最後看到的《在車上》成片，其實與原初劇本的樣貌相差不多，這也顯示濱口竜介以劇本為重心的電影風格。

發掘表演的「珍珠」

電影中後段，劇團導演家福將演員們帶出戶外，讓珍妮絲與同場演出的韓國演員李允兒在公園進行排演。回憶濱口竜介對於空間的調度，袁子芸提及，導演會先在排練室當中依照劇本節奏，安排演員走位的流動與靜止，實際到拍攝現場之後，濱口竜介還會再依據現場環境狀況進行微幅修正，比方說，兩位演員在樹下的互動，就是現場機動增加的元素。

「在排練的當下，導演對於走位安排非常嚴格。但是，一旦到了演出現場，他又會提供自由度，讓我們自由運用空間。」袁子芸提到，當時的對手演員拿起一片楓葉與她進行互動，這是原本在排練室裡沒有的環節，基於對方以環境中的物件自由發揮，她當下也以有機的方式做出互動與回應，而這些過程，最後都被保留在電影的呈現中。

電影中，當珍妮絲與對手演員李允兒完成表演，劇團導演家福評價兩位演員之間已經發生變化。談起這場戲，袁子芸也表示，對演員來說，這就像是在表演裡發現「珍珠」的過程。「珍珠沒辦法主動尋找，只能透過活在當下去發現。」袁子芸說，她無法直接解釋劇中角色家福的意見，但這是她對當時兩個角色發生「變化」的理解。

表演與真實：難解的流動與分野

實際參與演出之外，袁子芸亦透過許多表演課程充實對表演方法多層面的理解。她提到美國表演指導巨擎桑佛德邁斯納（Sanford Meisner）影響她甚鉅。「表演是在想像的情境下產生真實的反應。」對於表演如何與真實的生活互相組織與影響，袁子芸也仍在尋找屬於自己的表演方法。

在探索表演的過程中，無可避免地需要把一部分的自己投入角色的心智狀態。閱讀契訶夫文本的過程，袁子芸也體察到劇中角色的精神狀態，有時候會讓自己產生抗拒。演員畢竟不是完人，也會有情緒與狀態的好壞差異。「表演與許多創作藝術是一樣的，需要投入想像力與情感，有時候很療癒、有時候很消耗。」袁子芸自承，自己的角色在《在車上》雖沒有經歷太大的情緒轉折，但在拍攝完畢的幾個月後，卻也被旁人點醒自己並沒有好好地放下角色。

「有時候，反而是我們實際的生活沒辦法像角色那樣完整、那樣美好，它可能會影響你，讓你捨不得與它分開。」袁子芸笑說，自己偶爾也會好奇，是否有可能在學習到厲害的方法之後，就可以不需要「每一次都拿出自己」，去承受可能的傷害，但回首自己目前的表演體悟，仍然覺得拿出真心的表演，效果會比較好。

演出之中、演出之外，不僅要把自己放入角色，也需要接受角色的經驗影響自己往後的真實人生。如何在結束之後，重新面對與角色產生連結的自己，也是表演之路未來的長遠課題。

更多「濱口竜介，以及《在車上》」 精彩文章，都在《聯合文學》雜誌2022年3月號（NO.449期）

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