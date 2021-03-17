聽新聞
test
0:00 / 0:00

無法被複製的音樂市場 「平民天后」徐懷鈺曝：如何走上歌路

聯合新聞網 / 聯合文學

【採訪撰文．蔣亞妮｜攝影．宋昶志｜妝髮．Alina、鍾哈哈 Four hair concept｜專輯 CD 與錄影帶提供．沒有新歌的唱片行】

如果九○年代有聲音，那麼一九九八年徐懷鈺的單曲〈飛起來〉與同年推出的第一張專輯《徐懷鈺Yuki第一張個人專輯》，應該曾在許多人心中重複播放。徐懷鈺現身攝影棚時，狀態極佳，眼神清朗，和我們聊起那個屬於她的，以及她也曾給予別人的華麗九○，聲音不摻雜質，與過去沒有時差。

九○年代總不缺故事，一如當時備受關注的徐懷鈺出道方式，也帶有一種傳奇性。「我出道的年代跟現在不太一樣，現在明星大多靠比賽、選秀，九○年代跟再早期一點，比較多是被挖掘的。」她舉出許多歌手都在學校中被挖掘，甚至也有如師姐劉若英一般，在游泳池被注意到的；而她則是在陽台洗衣、晒衣時經常唱歌，而被當時製作過張雨生、陶晶瑩的音樂人翁孝良發掘，走上歌路。

對徐懷鈺而言，歌唱總如那時一般純粹，是無聊時，可以代替、補足一切的事物。回憶那時的陽台歌唱時光，她這麼說道：「我很愛唱歌，曬衣服有時候要蠻久的時間。我會唱固定的歌，從喜歡的人開始模仿，想模仿他的聲音，雖然自己覺得很像，但別人都覺得不像。也會把存錢買來的錄放音機，放進卡帶、按下播放後跟著它唱整張專輯，若要聽回上首，錄放音機還得要自己按倒帶。」訪談現場，請她聊聊當時的歌單，她開口便唱起：「為你我受冷風吹，寂寞時候流眼淚。有人問我是與非、說是與非，可是誰又真的關心誰。」（林憶蓮，〈為你我受冷風吹〉，1995 年）

從林憶蓮、李玟到陳淑樺，徐懷鈺的歌路也與當時在「滾石唱片」正式出道後的定位，大有不同。細述原因，「畢業後，我就進了滾石，但沒有像大家想得一樣那麼快就發片。前面一年多，我到處試鏡拍廣告，一天最多曾試鏡四個廣告。」當時的歌手，大都與徐懷鈺的模式相近，等待正式出道、等待適合自己的歌。她坦言，其實也因為當時唱片公司，不太知道要怎麼製作自己。「我的聲音，跟我的人是搭不起來的。」花樣少女，卻總唱著傷心情歌。直到她因為一支廣告的走紅，台灣滾石才為她推出了那支當時無人不曾聽聞的青春單曲〈飛起來〉。

出道後的她，連續收獲兩張百萬銷量專輯，徐懷鈺的名字也與她的偶像們在排行榜裡比肩。那時，浮現她腦海的想法卻是：「以後不能坐公車了。」對於銷量數字、排行名次，少女未滿二十，還未想到其他。

「無法被複製的音樂市場」

或許整個九○年代，對出道後就受封「平民天后」的徐懷鈺來說，關鍵字是一個「忙」。試圖還原當時行程，她只記得每一日像是沒有盡頭的行程最後，總是「吃東西」，對她而言，才是可記憶的幸福。「每天有那麼多的通告，隨時都會再加，我只需要知道幾點鐘會回到台北就好。那時的我睡不好，每天都在哭。或許是一生中最忙最累的時間，但意志力是最強的，因為年輕，做什麼都有衝勁。」她總告訴自己，既然選這了這行，就要付出可以付出的全部。「還有那麼多歌迷與觀眾要見，不管錄影、電台、校園，我全部都去，只要放得進行程，我都可以接。」

一天必須跑完好幾個城鎮的大小唱片行，校園演唱會也經常是從北唱到南，一天四、 五場。談起當時的歌手似乎有數不盡的舞台可供展演，徐懷鈺選擇這樣定義：「歌手也得付出很多東西、代價，這些不會有人知道。而最好的是，我們得到成長的機會，換來一顆更強大的心。」

我們也談到九○年代尾聲，一個標誌性的音樂演唱節目：《SUPER LIVE 3-5》（1998-2002），精心製作的兩小時現場演唱，如今也難有節目再現。徐懷鈺談當時經驗：「那時經常上這節目，它是個非常重要的場合，你得為它做很多準備，有點像韓國的《人氣歌謠》。」為了在有限的表演時間內呈現最多，甚至也曾做過七合一的組曲。這些都是期間限定，難以復刻的時光。

徐懷鈺也談當時的一些唱片圈迷信，「公司間多少會流傳，百萬銷量的歌手，中了金曲後就不會再破百萬了。」也是後來，她才知道，原來自己沒參加過金曲獎，是因為從來沒有被報名。

「不管是金唱片、白金唱片，我那時候其實沒計算那麼多。」徐懷鈺對於銷量，看得清醒自知，經歷前兩張百萬專輯，直到二○○○年的第四張專輯《LOVE》，「Yuki 狂潮」才退燒一些。銷量的降低，反映的卻是更大的現象，整個華語唱片市場都在此時走低。「銷量掉下來時，我其實沒有太難過，我很清楚，你不可能永遠都高，而且當時的市場是整個落下來。」作為幾乎代言了二○○○年前華語音樂市場龍頭的「滾石唱片」，那個「滾石時代」，是否還能被複製、再現？徐懷鈺確認般地回應：「那個盛況，沒有辦法再來了。與其說是台灣的九○特別熱鬧，其實全球都是，接著走向泡沫。」

二○○○年開始，徐懷鈺也展開新的計畫，出演電視劇《天地傳說之魚美人》之後，離台拍戲。「我去拍完戲回來，才發現整個大環境變了。」新的網路平台崛起，分散了大家注意力，人們不再只能看電視、報紙了，一切都變得電子化。徐懷鈺卻也清楚：「但也沒有什麼不好，只是你可以選擇更多想要看的、喜歡的東西。只是若要我換成現在常見的選秀出道模式，可能我就不會參加了。」

「九○年代限定的主題曲」

訪談時，問起徐懷鈺她私心喜好的一樣當時物件，也順便回顧了許多當時風景。除了一定得收藏的卡帶，她也提到 CD、VCD、DVD，以及許多人家中都曾擺放過一台的跑車造型倒帶機。「但我有一台音響，就算裡面都發霉了，我也不會丟。它可以放卡帶、放光碟，我會一直留著它。」九○年代的小物，總如這般成為許多人心中的硃砂痣。

坦言最喜歡民歌時期歌曲的徐懷鈺，談起九○年代還有什麼沒補足的？或許，「滾石」裡來不及見到的陳淑樺，算是一個。若要為這段時光，不論是音樂或當時自己，選出一首主題曲呢？

徐懷鈺思考了一陣子，沉聲選了〈我是女生〉。

這首她說當時唱得很辛苦的歌，也是她第一張專輯裡的主打歌。「它可能是那時我最不想唱的，因為不是很貼合我的唱腔、聲音，它太可愛了。那時我只想長大，現在回頭看，原來它最符合我當時的心情、感受。」那時候，她在最想要長大的年紀；那時候，她還遇到很多事，傻傻的就過來了。「所以我現在覺得，當個女生還不錯，最甜蜜也最辛苦，或許很像那個年代。」

〈我是女生〉裡，一九九八年的徐懷鈺高唱：「我是女生，你不懂女生。」從前不懂的事，如今可能都懂了。或許她的選擇，正體現了「二○二一年了，你還可以再聽一次」的網路用語。我想起徐懷鈺分享的陽台歌單，〈為你我受冷風吹〉裡最後唱著：「我會試著放下往事，忘了過去有多美。」

看著鏡頭裡的她，我心想，為什麼要忘？

如果現在看起來，還是很美。

更多「1960-2000我的懷舊生活選物」 精彩文章，都在《聯合文學》雜誌2021年3月號（NO.437期）

最新文學線上消息:《聯合文學》雜誌 官網

跟大家一起討論文學:《聯合文學》雜誌 粉絲團

延伸閱讀

泰勒絲葛萊美變身花精靈！恢復「正常人」身材仍美得冒泡，用衣品證明時尚小天后地位

摯愛離世人生轉折不斷 劉若英吐真心話

第63屆葛萊美獎 主要得獎名單揭曉

「行走費洛蒙」傳下半年攻蛋 瘦子不操肌：自然發胖中

相關新聞

無法被複製的音樂市場 「平民天后」徐懷鈺曝：如何走上歌路

如果九○年代有聲音，那麼一九九八年徐懷鈺的單曲〈飛起來〉與同年推出的第一張專輯《徐懷鈺Yuki第一張個人專輯》，應該曾在許多人心中重複播放。徐懷鈺現身攝影棚時，狀態極佳，眼神清朗，和我們聊起那個屬於她的，以及她也曾給予別人的華麗九○，聲音不摻雜質，與過去沒有時差。

與中華商場一同走過三代的巷仔內美味─溫州大餛飩之家

一邊忙碌著店裡面的事情，一邊招呼熟識的客人。老闆娘李蓮蕉手上也沒有停下來，熟練的撿上一片餛鈍皮，用湯匙挖起肉餡均勻塗抹在餛飩皮上，再用湯匙柄將餅皮依序折往中心。「一二三四」，在心裡默念四折，最後用湯匙杓柄輕盈地勾勒一下，一顆遠近馳名的「溫州大餛飩」，就在手中如花朵一般綻放開來。

蔡素芬X魏德聖：擺盪於文學與電影間 台灣百年故事的雙向敘事

蔡素芬老師的《藍屋子》透過一個歷經晚清、日本殖民到民國時期的百年旅館沿革，透過滿載古董的藍屋子與商船貨物的流傳間，巧妙把歷史時間更往前推向大航海時期的荷蘭。同樣在魏德聖導演《台灣三部曲》直接將背景放置大航海時代；兩位不約而同將作品的台灣史上溯到一六二四年荷蘭東印度公司在台灣的時期，為何選擇以荷蘭大航海作為起點？透過近四百年的跨度，從日本殖民時代推到荷蘭殖民時期，是想呈現怎樣的族群和文化群像？

天鵝般的小説怪物：邱常婷

邱常婷的世界濕黏、方位難辨（奇異的是，這點卻是透過極為精準的視覺化描述達成的），時有異香，對喜歡透過小說品察人事物的讀者來說，會是非常愉快的經驗。

「寫出每首歌的當下我已經死了」 青峰將內心詩意幻化為歌

「放一顆星球／在你的眉頭／等你開口／再長出宇宙」從第一首作品〈窺〉到蘇打綠樂團，再到個人專輯《太空人》與《冊葉一：一與一》，同時也為多位歌手作詞譜曲。歌手青峰創作詩歌的時間已超過二十年，其詩意之鍛造，歌詞之嶄新，無疑是當今台灣樂壇最獨特的聲腔。本期重啟兩天一夜訪問形式，邀請青峰的大學教授，現任教清大台文所的詩評家李癸雲，與青峰靜心做最深入的文學談話。以及由十二位當代青年詩人自選青峰作品，進行全方位的歌詞分析。說著「寫出每首歌的當下，我已經死了」，將內心詩意幻化為歌的青峰。或許連他本人也不知道，那些他細心接枝結果，人們熱愛著，歌頌著的詩詞裡究竟藏匿了什麼。

「棄貓：關於父親，我想說的事」 村上春樹回顧與父親的關係

所幸《棄貓》的出版，提供讀者能相互交叉比對的文本。藉此便能看出對父親態度冷淡且疏遠的村上，其實早在出版《棄貓》前就已經在小說裡不斷地勾勒並探索父親的形象。外表看似對父親冷淡，但其底蘊是藏著村上有溫度的情感。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。