「寫出每首歌的當下我已經死了」 青峰將內心詩意幻化為歌

【採訪．李癸雲｜文字紀錄．董柏廷｜攝影．小路】

「放一顆星球／在你的眉頭／等你開口／再長出宇宙」從第一首作品〈窺〉到蘇打綠樂團，再到個人專輯《太空人》與《冊葉一：一與一》，同時也為多位歌手作詞譜曲。歌手青峰創作詩歌的時間已超過二十年，其詩意之鍛造，歌詞之嶄新，無疑是當今台灣樂壇最獨特的聲腔。本期重啟兩天一夜訪問形式，邀請青峰的大學教授，現任教清大台文所的詩評家李癸雲，與青峰靜心做最深入的文學談話。以及由十二位當代青年詩人自選青峰作品，進行全方位的歌詞分析。說著「寫出每首歌的當下，我已經死了」，將內心詩意幻化為歌的青峰。或許連他本人也不知道，那些他細心接枝結果，人們熱愛著，歌頌著的詩詞裡究竟藏匿了什麼。

癸雲 詩人鯨向海在某次訪問詩人陳克華時，提到：「對於流行歌取代古中國以前詩詞曲的地位，而現代詩退居邊緣地位，有什麼看法？覺得歌終將取代詩嗎？」此問題曾引起一些回應，正反兩面意見皆有，你覺得詩跟歌有界線嗎？

青峰 有界線的人不就是畫地自限了嗎？記得我有一天看到那些自詡是詩人的朋友們，在臉書攻擊「晚安詩」社團，我很好奇什麼是「晚安詩」，因此循線找過去看，結果發現我還真喜歡，就會覺得又有什麼關係呢？好比我去參加「歌手2019」的時候，他們都會問我一個問題：「最近有很多流行的歌手大受歡迎，但其實都是從網路上面唱歌出道的，並非大家習以為常的創作歌手出身。」像是在說網路上竄紅起家的歌手，就有原罪，認定他們只是網紅而非歌手，我覺得這樣看待事情沒有意義。不能因為自己小眾，就認為受歡迎者是大眾，就認為大眾是不好，而且受歡迎不也是一種才華嗎？雖然有人說我用很多陌生的字，但我沒有刻意為之。我看「晚安詩」時，也覺得有很多作品是我寫不出來的，對我而言，那也是陌生化的語言，搞不好放在《詩經》的時代，會是「國風」呀。

癸雲 你比較想被當成詩人或詞人呢？

青峰 我已經把我的志向寫在〈歌頌者〉裡了。我就是一個歌頌者。我就是一個寫歌的人，就是一名歌頌者，無論透過寫歌或唱歌的方式，書寫小情小愛或社會議題，只是表達方式的不同。沒有任何一種表達方式該被另一種表達方式攻擊。

癸雲 大家心裡都有一條線或一把尺。

青峰 有一天他們會體認到是在浪費生命。生命是很短暫的，所以我盡量不浪費時間在這些攻擊上面。其實，我的厭世常常來自各種的畫清界線。為什麼這個可以，那個不可以？因此我盡量與評論保持距離，站遠一些。如果你能從無趣或差勁的事物以及主題之中，看出一朵花來，那代表你眼光更好，比看到美的東西覺得美更厲害。簡單比困難還難耶。

癸雲 簡單真是不容易的。

青峰 所以像很多人稱讚我的作品時，卻說看不懂，我心底反而會想說，那就代表我的手法很拙劣呀。

癸雲 你的鐵粉應該不會看不懂？

青峰 他們也常看不懂，經常有錯誤的詮釋，但我覺得沒關係，因為我寫歌的出發點本來就只是為了我自己，寫下歌的那個我已經死掉了。我只希望作品可以繼續活著，讓它活著的方式，就是要能夠被人帶走，帶到他想要運用的地方，所以就算有人過度詮釋，我也不會認為不妥。那已經跟我無關了，是好是壞，都不是我的功勞或者問題，這樣才有辦法讓已經死掉的東西，繼續活下去。

癸雲 這完全是羅蘭巴特的觀點呢，詮釋讓文本有意義。你曾提過當代詩人對你創作歌詞有所啟發，例如〈小宇宙〉標題靈感來自於陳黎的詩集；〈雨中的操場〉是李格弟（夏宇）的詞；〈愛人動物〉是受夏宇二句詩啟發而創作；〈你的影子是我的海〉歌詞來自於王小苗詩集《邪惡的純真》等，你對於現代詩有何評價或有特別喜愛的詩人及詩作嗎？

青峰 老實說我已經很久沒有讀所謂的現代詩集了，所以對於這塊我已經不太了解了，我是一名門外漢了。而你提到的那些詩人的作品只是我偶然遇到的，也剛好反映出我的喜好。中文系會被迫念很多詩人，但也不是說這個詩人我不喜歡就全然否定，每位詩人的作品，我或多或少都能從中挑出我喜歡的部份，只是比例多寡，剛好陳黎與夏宇的作品佔據我喜歡席次的比例偏高，而且百發百中。直到目前為止，我還是很喜歡夏宇，她出的詩集我都有買。

癸雲 你最喜歡夏宇的哪本詩集？

青峰 我最近很喜歡她的《羅曼史作為頓悟》。不知道是不是認識她後，對她的作品更有感覺。有些人認識以後會幻滅，但跟她的緣分反而讓閱讀作品加分。讀到她出版的《羅曼史作為頓悟》我被裡面很多句子逗得會心一笑，且是打從心底散發出來的喜悅與開心，認為真是絕妙好辭呀！我甚至跟她說我超喜歡《羅曼史作為頓悟》，她就回了我兩個字：「上道！」光是這兩個字我就可以笑十分鐘，因為太李格弟，太好笑了。幽默真是很難得的智慧。

更多「青峰兩萬字長訪談」 精彩文章，都在《聯合文學》雜誌2020年11月號（NO.433期）

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