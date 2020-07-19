黃子佼x黃威融：他們從日劇中看到的事情

【採訪撰文．葛晶瑩｜攝影．小路】

充滿文化魅力，看完會嚮往劇中的所在

黃子佼（以下簡稱佼）：我其實不大記得到底是什麼時候開始看的，第一次對日本的電視劇有印象是《西部警察》。第一印象是都會感更強、更時髦，會嚮往那個城市，進而嚮往那個國家。《西部警察》有點像是我們當年的《天眼》吧，或是《緊急行動》，其實就是警匪劇，看到這四個字我覺得很帥，演員造型也都很帥。

黃威融（以下簡稱威）：我先說一下，日劇中我最記得的應該是《愛情白皮書》。

佼：那很後面耶！

威：好，為何我會說《愛情白皮書》，因為那是我第一次徹底被震撼到。剛才你說到一個重點，會覺得日劇很fashion，為什麼？因為他們的節目製作是結合當時最紅的廣告代理商、找最紅的演員、最in的歌手。我後來回溯，《愛情白皮書》大概是第一個讓我覺得「這個日劇是不一樣的」──有厲害的製作，演員有文化魅力，你看完後就想去劇中的那些地方。

什麼題材都敢做，無畏挑戰各種禁忌

佼：我後來印象深刻的應該是《高校教師》，在我們那個情竇初開的年紀看這部戲，非常有遐想。這部已經不是純愛的偶像劇，是社會寫實的師生戀，有強暴、霸凌的事件……當時我很驚訝：「蛤！電視也可以拍成這樣喔！」看到有點臉紅心跳，那種震撼比愛情劇來得更猛烈，甚至是驚嚇。

威：還有一部叫《青鳥》，講的其實是私奔，就算是愛情劇，日劇還是有一類的題材是比較會去碰觸社會禁忌。

佼：《失樂園》也是呀！

威：但在我們那時候生活的台灣……（佼：還真的沒有）

角色與選角都勇於突破

佼：前幾年比較讓我震撼的一個是《Life》、一個是《晝顏》。《Life》講的是真正的校園霸凌。《晝顏》是上戶彩與齋藤工出演，齋藤工其實不是我這個時代的演員，我們這個時代是田村、木村，但齋藤工在這部戲裡面真的很迷人，他這幾年也滿紅的，他跟上戶彩在戲裡是禁忌的婚外情，也是看得我心跳加速。

佼：日劇能把演員放在對的位置，像上戶彩，她以前的形象比較少女，到現在接近輕熟女的狀態去演這部戲，很有突破。臺灣的演員和劇組都還是比較不敢，可能有一個包袱在：「我比較想當賢妻良母，不要去演一個偷情的，然後還有床戲。」我不知道臺灣演員有沒有這種勇氣，你一旦有了，我們的戲就一定會更好看。為什麼我們這幾年覺得臺灣戲好，因為題材不一樣了，像《做工的人》，用工人做主角是不是很勇敢？那日本不是幾十年前就在做這種事了嗎？

佼：我再補充一下選角這件事情，你看《一○一次求婚》，男的不帥，女的不是典型美女，可是那部戲感動多少人，那才是真實的世界──哪有那麼多木村拓哉走在路上，走在路上的都是武田鐵矢，他為什麼不能談戀愛，他為什麼不能勇敢告白，他就更貼近真實。在選角時，如果電視臺還是覺得：「寇世勳是不是會太老啦？我們可不可以轉換一下變成鄭元暢好了。」那就不對了，你就是需要一個顧寶明在那裏擋車，可是很抱歉，寶哥很難接到男一……台灣敢嗎？這就是需要勇氣。

好的編劇塑造演員新生命

威：我每次看日劇就會有個錯覺，就以木村拓哉來說，我不是喜歡木村拓哉，我是喜歡木村拓哉在每齣戲中演的那個角色，因為你認同的不是演員本人，而是角色呀！例如他在《HERO》裡演的久利生檢察官，久利生檢察官穿得跟人家不一樣，用獨特的方法去辦案，而我們多數人就是那些袖手旁觀他的同事耶，我們都穿得像上班族，按時上下班。可是我們認同誰？我們認同久利生。

佼：其實編劇很重要。像臺灣很多明星，會發現他們回到自己的時候，並沒有那麼受到歡迎。很多明星演了代表作後，可以紅很多年，可是我們喜歡的是那個角色，所以這個明星有可能出唱片也不會賣，我們在同行看過很多這樣的案例。其實全世界的戲迷，愛的多半都是戲裡的那個角色。演員真的要挑到好的劇本，才會發光。

威：演員都是想要有作品來突破，這時候就是需要好的劇本，像松嶋菜菜子演完《大和拜金女》後就不大有代表作，但她後來演《家政婦女王》，就是明顯的例子，演法跟她以前都不一樣，真的超厲害（佼：再紅一波）。

佼：就是等不到好劇本，很辛苦。

與流行音樂緊密結合創造雙贏

威：我記得《西洋古董洋果子店》這部戲的音樂──假如有部戲把五月天所有的芭樂歌重新串起來，就是當年《西洋古董洋果子店》的概念，也造就Mr. Children第一波高峰。我在想，當時可能是唱片公司想出一個Mr. Children精選輯，因為那部劇情基本上平平，可是每一集裡面一定至少有一支ＭＶ，就是Mr. Children的歌，加上他們生活的影像。那時候我覺得，這個企劃真的太會了，看這齣戲就能聽到Mr. Children 九○年代精選歌曲。

佼：有啦，我們《想見你》的伍佰，就用上了嘛！

威：我最印象深刻的就是從那個時候起，Mr. Children在不同的時期都有跟重要的日劇合作，他們的歌都成為主題曲，比較有名的像是《空中急診英雄》。

威：我再提供一個我自己觀察到的現象是——日本敢花錢去買西洋音樂的版權，例如說《冰上悍將》，他直接用的是皇后合唱團的〈I Was Born To Love You〉，好奇這首歌是多少錢？

佼：《協奏曲》也是呀，〈Alfie〉！（威：對，〈Alfie〉。）席琳狄翁也唱過，唱過那個《戀人啊》的〈To Love You More 〉。

威：所以很厲害，他們會用一些西洋歌曲當作主題曲。

佼：當然台灣也有些歌不錯，但日本可能更講究，造就太多經典。而且當時J-POP是最好的時候，包括製作人、編曲、作曲都是一時之選。必須說在那個時代，我們會有那麼多集體的回憶，真的是天時地利人和。

佼：那時的音樂人極其強大，小田和正也好、恰克與飛鳥也好，你看米西亞的〈EVERYTHING 〉，那是《大和拜金女》？

威：對，《大和拜金女》。

佼：那個時候的歌曲標誌性很強，剛提到的都是令我印象深刻的。

重拍必須拍出新時代的氛圍

威：佼佼剛才提到日本在拍電視劇時，會拍出他們現在生活的樣子，特別是我們這半年不能去日本，但你知道那個「思鄉」之情結呀……這時候《東京愛情故事2020》出來，我覺得拍出了強勢的氛圍，感覺在螢幕上看到東京。

我覺得戲劇重拍一定要微調，因為就算是重拍，劇情一樣，社會環境還是不一樣。純愛劇的互動本質不會變，但約會的地方會變，譬如說以前是打電話，現在是用Line。還有一點是，你看日劇是真的可以看到當地的咖啡館、餐廳酒吧、複合式超市，真的會看到他們這個城市。

要復刻一個舊劇最大的麻煩就是，像我們這種劇迷，一下就會想到當年演員怎樣，一下又會跳到當年場景如何，如果場景不對、如果演技不對、對白沒有變化，這都很容易被打槍的，但是我個人認為，《東京愛情故事2020》這個新版在呈現東京現代生活的氛圍上是成功的。

非典型偶像劇，故事卻很動人，值得重拍

佼：我對純愛沒有感覺耶，我今天提的都是婚外情、霸凌、警匪啦，我喜歡比較會刺激腦力的。

這幾年還有一個類型我也很喜歡看，像是《下北澤die hard》、《甘太郎：愛吃甜食的上班族》、《你只想住在吉祥寺嗎》這類，全部都往日本的巷弄跑。如果我可以拍台灣版，我會想拍這類型，譬如我是一個上班族想翹班，就去赤峰街找一個奶油餅，這是我想拍的。我想，臺灣的巷弄文化怎麼會輸呢？剛才講到吉祥寺那部，劇情是兩個房仲帶你去看房子，真的是滿好玩的，真的走入民宅，沒那麼偶像化了喔，房子都很小，不像偶像劇，但你好像真的進入了他們的生活，那邊有一家獨立書店，店都是真實存在，我覺得這些好好看喔，看完劇後，你真的就會去找、去吃。

威：之前我給自己出了考題，如果我可以選，我最想重拍的是《協奏曲》（佼：那部太棒了）。男主角是田村正和，那時候木村拓哉還剛出道，遇到一個前輩超帥（佼：熟男），兩人都要追年紀更輕的宮澤理惠。你看，這種設定我們台灣就不大敢（佼：用大叔當主角）。田村正和有夠帥，我就想說這部戲二十年後來重拍，換當時年輕吃鱉的木村拓哉來去演那個大叔，就很有話題。

佼：我則是想要重拍《西洋古董洋果子店》，男主角也不是所謂傳統典型帥哥，有幾個中年人，就是我們這個年紀──一部戲怎麼會用一家洋果子店，主角都是男性，不是傳統的傑尼斯帥哥，所以我覺得在設定主題上很勇敢。

日劇場景設計，記錄許多時代細節

佼：現在再看以前的劇，我不行，很多東西就不要再回去，留在腦海裡就好了。回頭去看也會失望，我們也長大了，對愛情的理解，都不太一樣，震撼力也不夠。

佼：你會想要看以前的戲嗎？

威：偶爾。但我真的同意，很多美好的記憶是經不起現實的考驗，不要以為多愛那些東西，但現在一看，就是很土，有可能會失望。但日劇有個好處是，戲劇中會拍出真實的街景，我重看日劇時因為已經知道劇情，所以重看時就會看場景，當年不懂那些細節，但現在看就會發現「喔原來那時候是這樣的」，這是我重看的角度。

不比不知道，現在的是觀劇的幸福年代

佼：最後補充一個金城武的案例好了，我記得印象很深刻的是《神啊！請多給我一點時間》當時臺灣的電視台就爭取同步播出，那真的是一個劃時代的里程碑，我們不用再等待，可以同步看到日本最新的電視劇（威：真是破天荒）。裡面有一幕很經典，深田恭子一出現就倒立，然後內褲露出來（笑）。

威：真的是名場面！

後記

在短短的對談時間結束之際，黃威融與黃子佼一邊整理東西，一邊表示感慨現在不用等待、不用找盜版，隨時可以在網路平台上看到日劇，是非常幸福的時代，而他們也認為臺灣的戲劇這幾年也漸漸勇敢，也越來越好看，如《麻醉風暴》、《我們與惡的距離》、《做工的人》等都走出不同的路，臺灣戲劇也值得期待。

更多「日劇來台近三十年紀念專輯」 精彩文章，都在《聯合文學》雜誌2020年7月號（NO.429期）

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