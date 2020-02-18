專訪奉俊昊《寄生上流》：通往無法預測的方向

【文、採訪｜李多惠 譯｜葛增娜】

電影版剪去了金家、超市兩幕場景，其實隱含更煽情的鋪陳？

奉俊昊的故事原型參考了二十世紀初轟動法國的「女僕殺人案件」，是什麼的樣社會悲劇？

「電影的後半段往無法預測的方向暴衝」，是因為某一個角色的狂野發揮？

看奉俊昊娓娓道來關於選角的思維、對白鋪陳與即興創作的靈感來源。

Q 《寄生上流》的劇本如何起頭？一開始的構想是來自某個畫面，還是某個人物？

A 似乎可以回朔到二○一三年。像是《駭人怪物》或《玉子》，還可以說在蠶室大橋看到幻影，或是經過梨水交叉路的橋下時，想像看到很大的豬等，有可以說出來的原因（笑），可是這一部卻沒有。《寄生上流》原本的片名是《décalcomanie》（譯註1）原本構思劇本的素材時，浮現了兩個家庭的故事。因為暫定名稱是《décalcomanie》，我的構想是對稱的有錢人和貧窮人，兩個四人家庭。到了二○一七年，地下室的夫妻出現，劇本的結構改變了，變成一個房子裡住著三個家庭。從二○一三年秋到二○一五年為止，只有十五頁的摘要，到那時為止一直都是兩個家庭。

Q 原本從一個房子住著兩個家庭，為什麼演變成三個家庭呢？

A 約二○一五年時，我將十五頁的故事摘要提供給BarunsonE&A製作公司，我也提供給洪坰杓攝影導演一份，那時的片名就已經是《寄生上流》了。然後貧窮的基澤一家人變成了主角。我打破了兩個家庭對等的構想，變成站在貧窮家庭的立場上，滲透進有錢家庭的結構。不過到那時為止，摘要的後半部不是現在的結局。雨天從雯光按下門鈴開始，電影往無法預測的方向暴衝的後半部內容，全都是在最後三個月寫出來的。二○一七年八月浮現了那樣的構想後，後面的內容就全部改寫了。（確認時間後）二○一七年八月七日，約好和金雷夏前輩一家人聚餐，在開車前往的路上，突然想到在強者不知情的情況下，弱者之間決一死戰的概念，即弱者在強者不知情的時候彼此打鬥的畫面，從那時候開始就一氣呵成了。

圖片來源：《寄生上流》（威望國際）

Q 開車時有靈感浮現不能立刻停下來紀錄吧？你會怎麼做呢？

A 我的iPad裡有筆記App，我把所有東西都寫在上面。上面寫著紀錄的那天是八月七日，「朴社長全家人去兩天一夜的露營，南基澤一家人……」怎麼姓「南」呢？我原本好像設定姓「南」，後來才改成「金」，因為姓「金」最普遍。「南基澤一家人決定四個人喝酒助興（大肆慶祝的氣氛，成功入侵）。正當舉起酒杯慶祝時，叮咚之前的阿姨來敲門，然後地下室出場，另一個四人出現了。」一開始設定時，住在地下祕密空間的不是夫妻，而是四人家庭。可是包含小孩的四個人住在地下室的狀況不太真實，所以才改成夫妻。上面寫著「在屋主離開的兩天一夜，毫不相干的兩家人在別人的家裡打鬥的可笑場景。」「趁屋主不在家，寄生蟲們展開肉搏戰。當屋主回來的瞬間，一切都變得乾淨和明亮，沒有一絲灰塵或一滴雨滴。秘密沒有曝光，有錢人毫不知情。」後來因為一些事情，我去了溫哥華一趟，在那裡我開始正式撰寫劇本。尾聲的部分，爸爸和兒子用摩斯密碼聯繫，兒子說要把那棟豪宅買下來，那個部分是我在溫哥華的斑馬路前等紅綠燈時想出來的。那時心想著會變成悲傷的結局呢，這件事我到現在還記得很清楚。

Q 從二○一三年的初稿到完稿為止，改變最多的似乎就是增加了地下家族的部分，那結局和初稿相比差異很大嗎？

A 我的摘要裡沒有結局，只有各種構想。包含四個人入侵後大肆舉杯慶祝，然後全家人都沖昏了頭，等有錢人的家人分別回來時，一個一個處理掉，最終基澤一家人沒辦法離開那個房子，只能關在那裡生活等，有好幾種不同版本的構想。在那個情況下，二○一五年我把我的摘要交給《鐵原之旅》（暫譯，英文片名：End of winnter）的金大煥導演，請他幫忙撰寫劇本的初稿。等到正在進行《玉子》後製作業的二○一六下半年，我把金大煥先生寫的版本，和我寫的摘要拿給《玉子》演出組的韓珍元。那之前的三個月，他一邊跟我討論，一邊調查及收集了各種資料。他實際採訪了司機和幫傭，也收集了空間相關的資料和照片……他真的做了很多功課。

在那之後他才成為《寄生上流》演出組的編劇。不過和金雷夏前輩吃飯的那天，構思和故事全都改變了，目前完成的電影都是那個八月後歷經三個半月寫出來的內容。二○一七年我親自撰寫劇本，後面一半以上的內容全都改掉了。前一個版本的對白和場景，只留下了部分的痕跡。例如韓珍元寫的有基澤說的：「三十八度線以南的大街小巷都沒問題。（#32）；『就像某種「陪伴」…』（#32）等對白；「臨場作戰，靠的是氣勢。」（#16）我保留了這些對話。至於金大煥導演，因為更是初期寫的，留下來的痕跡並不多，不過他本身因為畢業於美術系，曾經當過美術家教，所以留下了那些部分。基宇第一次到豪宅後，對蓮喬說：「這畫的是猩猩吧？」然後蓮喬回答：「這是自畫像。」（#17），那個部分就是金大煥導演寫的。我記得在《玉子》正式上映的那年（2017）最後一天，第一次把劇本交給BarunsonE&A製作公司的郭信愛代表，隔天再把劇本拿給宋康昊前輩。

圖片來源：《寄生上流》（威望國際）

Q 你早已決定由宋康昊演員飾演嗎？

A 宋康昊演員、崔宇植演員是從一開始就預設好的，再加上朴玿談演員也幾乎已經確定了。我一邊看著貼在牆上的基宇、基婷兄妹的照片，一邊寫劇本。這次出版的劇本，應該是開拍前的最終稿，那時最後增加的部分，就是基澤躺在體育館裡說的話，絕對不會失敗的計畫就是沒有計畫（#112），這句話有點好笑又充滿絕望，但這是該跟兒子說的話嗎？（笑）有點好笑又有點淒涼。我認為這個場景非常重要，原本草稿裡沒有這個場景，印象中我真的花了很多心力寫這個部分。分鏡圖上可以看到基澤用手臂遮著眼睛，說出很長的一段對白。其他的部分都是在分鏡圖的階段逐漸增加，或是在後期錄音時補上去的。劇本會一直不斷地改變，就像有生命的生物。

Q 電影上映的版本中，少了幾個劇本裡的場景。這種部分是拍攝後在後製時剪掉的嗎？還是乾脆沒有拍呢？

A 拍了之後剪掉的場景只有兩個。電影開頭的時候，基宇、基婷兄妹跟披薩店老闆領了錢。原本是拿到錢後改變場景，兄妹兩人去附近的超市，就是基宇和敏赫（朴敘俊）喝燒酒的那個超市。雖然錢很少，但基宇用那些錢在超市買點吃的，基婷卻不斷地偷東西。那時在家裡正上演著有點難為情的場景，我們戲稱為「加油段落」。通常家很小的情況下，要有夫妻生活有點困難，所以趁孩子們去超市的空檔，夫妻做著臉紅心跳的事情，後來卻嚇一跳的場景。家裡一定要夠大，才能在各自的房間有私生活，但現實生活卻辦不到，這是把那種現實面展現出來的有點好笑的場景。我們拍攝了連結超市和家裡的兩個場景（#5、#6、#7前面的部分），但在剪接的時候剪掉了。我們在開頭去除多餘鏡頭的過程中，把那兩個場景拿掉，再把山水盆景送到家裡的時間提前。藍碟裡面應該會收錄進去。

Q 劇本的內容，應該都是事前和演員談好的。請問有多少即興的部分呢？

A 也有再增加對白的情況。舉例來說，基澤載著東翊要去吃燉牛排骨的晚上車內場景（#59），在沉穩地對話途中，卡車突然插進來，基澤粗魯地轉著方向盤說：「去你的王八蛋」。那是拍攝中突然浮現的想法，所以拜託康昊前輩拍下來的。那個場景的最後，李善均對著一直回頭看著後座說話的基澤說：「看前面。」，那個對白也是李善均即興說出來的。

《寄生上流》的即興對白並不多。康昊前輩比起其他電影即興的部分也比較少。一開始基澤載著東翊開車的時候，被稱讚轉彎技術很成熟，基澤裝模作樣地回：「看起來簡單……」這也是康昊前輩的即興對白。大致上以劇本為主，但也有在現場增加，或用後期錄音補上去的對白。後期錄音的時候，我也一直坐在錄音室裡寫著對白，因為從畫面外也會聽到聲音。舉例來說，基澤的家人在朴社長家裡喝酒時（#72），基澤回說：「蟑螂？」之後揪住忠淑的領口，這時從畫面外傳來基宇說：「爸爸，不可以，你死定了。」，這個對白就是我在後期錄音時放進去的。通常看不到臉，只聽到聲音的對白，大部分都是像這樣在後期錄音時加進去的。我那時候心想，離上映沒剩幾個月，我竟然還在寫劇本。

圖片來源：《寄生上流》（威望國際）

Q 《寄生上流》裡有一些聽不太清楚的對白，或是看不到下文的部分。例如，雯光用什麼理由被趕出去；多蕙誤會潔西卡（基婷）是基宇的女朋友時，基宇說：「如果把潔西卡老師比喻成玫瑰，那多蕙妳就是……」然後寫下來的單字，在畫面上是看不到的。還有完全沒有提到多蕙的日記內容等……對於這些內容，第一，你怎麼指導表演的方向，第二，就算沒有給演員正確回答，寫劇本的過程中是否想過是什麼答案。

A 很多時候連我自己都不清楚。拍電影時，我也很好奇基宇在筆記本上到底寫了什麼，其實崔宇植在筆記本上寫了什麼我也不清楚。聽說每一次重拍都寫了不同的內容，因為很常被問到底寫了什麼，崔宇植乾脆問道具組，有沒有把那個筆記本留下來，但道具組已經找不到了。聽說有時候還寫下「笑一個」。劇本裡寫著很無聊的話（譯註2），因為基宇是家教老師，所以用打分數的方式寫下來，但這個實在是太露骨了，所以我認為不要說比較好。而且那個場景用長鏡頭拍攝，我認為不需要打斷那個脈絡，所以沒用特寫拍攝到底寫了什麼。最重要的是表情，表情已經說明了一切。有一個場景是蓮喬面試忠淑，但我省略了。蓮喬解雇雯光的時候，就用解雇司機的方式帶過，與其拍攝重複的場景，我更想加快速度，所以我才省略輕輕帶過。解雇雯光的畫面，最重要的是蓮喬坐在那裡的感覺，我記得事前曾跟李姃垠和曺汝貞討論過各自要說的話。 我最後決定用最簡單也最明確的理由：「我以後不請人了，孩子的爸希望家裡不要有外人，雖然很辛苦但我必須自己去做。」我應該是這樣說明的，因為那是最單純卻最有力量的藉口，令人無法反駁。

Q 「信任鎖鏈」的那一段畫面很有趣，用那種方式形容也很耐人尋味。而且最近新聞剛好報導過好幾起互助會詐騙案件，包含江南的富裕層也受害，都是用「信任鎖鏈」的介紹方式產生。對我來說那種思考方式，才是最貼近現實中遇到的朴社長那種類別的人。之後在生日派對裡，蓮喬反覆強調：「絕對不要買禮物過來」也是同樣的道理。你寫《寄生上流》劇本的過程中，應該需要進行很多調查，而且是兩個層面，第一是為了具體呈現「外表」，第二是為了具體呈現「文化」，請問你是如何取材的呢？

A 《殺人回憶》時真的調查及採訪了很多事情，《駭人怪物》時調查了漢江旁的小商店，跟那些比起來，《寄生上流》並沒有做很多實地訪查。韓珍元編劇倒是去採訪了司機以及幫傭。設計地下空間的時候，奧地利不是有約瑟夫弗里茨（Josef Fritzl）的案件嗎？（譯註3）有一部Netflix的紀錄片叫做《約瑟夫弗里茨：地窖禽獸》（暫譯），我看到影片裡的房子有類似地窖的構造，所以從那裡借用了部分意象。和內容完全無關，只參考豪華的房子和地下室結構、美學或空間上的資料。另外，我也參考了引起法國社會學者注目的「帕平姊妹殺人案件」，那是身為女僕的姊妹，將雇用她們的夫人和女兒殘忍殺害（譯註4）的案件。我也有點像是把克勞德夏布洛的《儀式》拍成現代版的感覺。我記得《儀式》那部電影是在寫摘要的階段參考的。

Q 《寄生上流》將以連續劇的形式，展現電影之外的故事。《寄生上流》的連續劇你會參與多少呢？

A 《末日列車》的連續劇把十個插曲全都拍進去了，其實那部我沒有介入太多。但在《寄生上流》中，我想把每個角色的故事和電影外的插曲傳遞給觀眾。像是朴敘俊所飾演的敏赫的故事，南宮賢子和雯光之間的故事等。

－譯註

譯註1：在紙張塗上水彩，對摺或覆蓋另一張紙產生對稱圖案的美術技法。引申為兩者對稱或雙生的意思。

譯註2：#22基宇的對白：「多蕙，如果妳的美貌是10.0分，那潔西卡差不多在6到6.5？」

譯註3：約瑟夫弗里茨將十八歲的親生女兒關在地下室裡二十四年，強暴她後生下了七名小孩。讓布麗拉森獲得奧斯卡金像獎最佳女主角的《不存在的房間》，即改編自此真實案件。

譯註4：尚惹內（Jean Genet）的劇作《女僕》，即以此案件為靈感來源。

更多「奉俊昊」 精彩文章，都在《聯合文學》雜誌2020年2月號（NO.424期）

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