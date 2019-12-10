專訪小說《天氣之子》責編関口靖彥：寫下訊息 給困境中的年輕人

攝影｜施清元 分享 facebook

【文｜編輯部】

新海誠從二○○七年開始，持續給動畫長片出版原著小說，圍繞著故事，展開文學式的描繪。這回有幸來到日本KADOKAWA出版社，訪問自《秒速5公分》文庫本開始負責編輯新海誠小說的関口靖彥先生，說一說當初接到原稿的感動，以及編輯視角的內行解讀。





Ｑ 從一開始到現在，擔任新海誠導演的小說編輯多久了呢？

Ａ 我從《秒速5公分》開始擔任新海誠的小說編輯。起初《秒速5公分》小說版是在《達文西》雜誌（ダ・ヴィンチ）雜誌上連載，從連載到出版單行本為止是前一任《達文西》主編所負責，我則是從《秒速5公分》的文庫版發行之際接下這個職位。算一算有十年了。

Ｑ 新海誠小說大多是由角川出版的嗎？

Ａ 是的，大部分都是由角川出版。要說例外的話，漫畫版有幾本是由講談社出版。另外電影的美術畫集主要也是由角川出版，只有《你的名字。》的美術畫集是由一迅社出版。

Ｑ 身為新海誠小說編輯，你認為《天氣之子》與前作最大的差異是什麼？

Ａ 我認為新海誠導演的作品有個不變的部分，也就是基本上每部作品都是以一對男女為中心，描述兩人如何相遇然後錯過，這方面《天氣之子》與前作相同。然而從《言葉之庭》開始，這個「不變」的後面尾隨了一個「變化」：過往作品的男女主角都是以離別收尾，《言葉之庭》電影版的結尾雖然也是如此，後來出版的小說卻加上了兩人在多年後重逢的結局。從這裡開始男女主角不再是以離別收場，而是成長過後再度相遇，《言葉之庭》之後的《你的名字。》也是如此。《天氣之子》的結尾雖然看似與《你的名字。》相似，不過這次還加上了一句「我們會沒事的。（僕たちは大丈夫だ。）」（譯註：此句為撰稿者煮雪的人翻譯）這句話雖然可以僅僅解讀為字面上的意思，但是更宏觀來看的話，「我們會沒事的。（僕たちは大丈夫だ。）」是句面向生活遇到困境的日本年輕人所寫下的台詞，透過更寬廣的格局來對日本或是世界全體傳達訊息，我認為是《天氣之子》與其他前作最大的差異。

Ｑ 在擔任編輯的過程中，令你印象最深刻的作品是哪一部？

Ａ 我認為是《言葉之庭》的小說版。正如剛才所提到的，新海誠導演的作品都是以一對男女為中心，不過從《言葉之庭》的小說版開始，他證明了自己不是「只看得見主角的作家」。《言葉之庭》的小說版是由諸多短篇組合而成，每一篇的小標題都有一個人名。除了主角兩人之外，還有男主角的哥哥、女主角過往的戀人、男主角的母親等等不同的視角。此刻開始，新海誠導演不再只是把焦點放在主角兩人身上，其他角色同時也活生生地出現在導演的腦海中，作品的視野拓寬成容納著不同立場的群像劇。那時候我深深感受到新海誠導演身為小說作家的無限可能性，成功描寫出不同世代、性別、立場的角色，相信也給了新海誠導演在創作上很大的自信。

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Ｑ 像新海誠導演這樣同時推出動畫與小說的，在日本還有其他導演會這麼做嗎？

Ａ 數量不多，就我所知細田守導演也會在新作品上映的時候出版小說。

Ｑ 在你看來，新海誠導演的小說與電影有什麼樣的差異？

Ａ 《你的名字。》與《天氣之子》的小說版都是與電影同時進行創作，所以基本劇情相同，差異主要是在描寫的部分。舉例來說，《天氣之子》電影版可以透過畫面搭配 RADWIMPS 的音樂來製造高潮，小說卻沒辦法如此。為了彌補這個差異，新海誠導演在描寫風景的時候使用了很多比喻。另一個差異則是小說增加了角色的內心話，以及電影版所沒有呈現的人物過往經歷──這部分尤其出現在主角之外的角色身上。《天氣之子》的小說中就描寫了很多電影版沒有提到的須賀以及夏美的過去，是會讓讀者感到「幸好我不只是看了電影，還讀了小說」的作品。

Ｑ 比起大人的戀愛，新海誠導演的作品更著重在青少年的戀愛，你認為原因是什麼呢？

Ａ 對於青春期的人來說，「戀愛」是最切身的事情。包含我這樣的歐吉桑都經歷過那個階段，任何年紀的人都清楚記得那種想要與某人緊緊相依的心情，因此我認為青少年的戀愛最能夠吸引各個世代的觀眾。這種戀愛的心情甚至可以橫越國境與文化，儘管《你的名字。》使用了很多日本文化元素，譬如祭典與神社來作為作品核心，在歐美卻依然得到很多共鳴。我仍然對於《你的名字。》在歐美擁有高人氣這件事感到有點不可思議，青少年的戀愛故事果然很容易跨越文化上的鴻溝。

Ｑ 像新海誠導演向來擅長使用時間與空間上的「距離」來呈現戀人的關係。在這些想見面卻無法見面的戀人中，哪一對最讓你心疼？

Ａ 應該是《言葉之庭》的雪野與孝雄。其他作品的主角皆是同世代，《言葉之庭》卻分別是高中生與老師。一樣相差十二歲，四十七歲與三十五歲可能沒有太大的差異，二十七歲與十五歲卻是相當遙遠的距離，因此我覺得戀愛阻力最大的應該是他們。

Ｑ 你會以編輯的身分，針對小說內容或是寫法給予新海誠導演修改或建議嗎？

Ａ 新海誠導演的稿子從一開始完成度就很高，所以不需要任何修改。開始書寫前我們會討論要用哪個人物的視點，以及大概使用什麼樣的結構。譬如事前討論《天氣之子》小說版的時候，我就希望導演可以描寫一些放晴當下陽菜的心情。不同於電影藉由畫面，小說版藉由陽菜的心理變化來呈現放晴的瞬間。

Ｑ 有沒有什麼話想要告訴台灣的讀者？

Ａ 希望所有喜歡新海誠導演的粉絲也能讀一讀作品的小說版本。正如剛才所提到的，小說版收錄了許多電影所沒有呈現的部分，因此看完電影不代表看過了整部作品。我認為讀完小說版補足所有內容之後，更能夠享受新海誠導演作品所帶來的樂趣。

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【採訪｜劉怡臻】

摸書刻字的工人。目前一邊在日本詩歌出版社打工，一隻手寫日治時期台灣詩歌和日本近代詩歌交會的博論，另一手在雜誌《幼獅文藝》、《圈外》等譯介日本當代詩歌。





【撰稿｜煮雪的人】

一九九一年生於台北市，目前就讀日本法政大學人文科學研究科。二○一一年創辦《好燙詩刊》並擔任主編。著有詩集《小說詩集》，入選或合著有《衛生紙詩選：多帶一捲衛生紙》、《臺北詩歌節詩選》、《三本恕不拆售》、《沉舟記：消逝的字典》、《當代極短篇選讀》等。取完筆名多年後才知道北海道真的有人姓煮雪。





【攝影｜施清元】

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更多「新海誠純愛五十音」 精彩文章，都在《聯合文學》雜誌2019年12月號（NO.422期）

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