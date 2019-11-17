高雄獎作品文學打卡地圖—2019打狗鳳邑文學獎特別企劃
本屆文學獎創新賽制，各項文類設置高雄獎，選拔具有高雄特色與濃厚地方味的傑作，創作者們使用各種的文類，展露對高雄的情愫，詩、小說、散文與臺語詩呈現截然不同的風味。本屆高雄獎得獎作品各具特色，小說組：蔡昇融〈回到泵島〉、臺語詩組：陳正雄〈曹公圳記事〉、新詩組：何敏誠〈旗津六號公園〉、散文組：沈信宏〈大探險家〉。特別圈選出作品裡的高雄座標，看作者用文學作品打卡，羅列激發靈感的地點，讀者們可以跟著足印，造訪作者們的心靈地圖。
本文以高雄獎得獎作品為藍本，看〈回到泵島〉用小說人物的互動過程，勾勒遊子歸返時的複雜心境；而臺語詩〈曹公圳記事〉掌握臺語詩的音韻，以感性筆觸娓娓道出深刻的歷史故事；〈旗津六號公園〉以特殊語感節奏與鮮活意象，寫出公園之上人的互動細節；〈大探險家〉以作者多年的高雄經驗，重新建構市民與城市的情感關係。
📍 地點：西子灣
沿著哈瑪星街區緩緩走進西子灣隧道，久未返此，不確定是人變了或景變了。樣貌看似大學生的年輕人自反方向與他擦肩，隧道中間一扇乳黃色舊鐵門，總有人佇足對它拍照。壁面矮處，一幅卡通臉孔噴漆塗鴉，在昏暗空間內，表情看起來格外戲謔。
— 〈回到泵島〉蔡昇融
北漂後南回的高雄人，這趟折返的旅程，想必有不少苦澀心事，再次回到熟悉又微微陌生的城市，你會造訪哪裡呢？美麗的西子灣，非常適合與故人碰面敘舊吧。
📍 地點：左營
車到左營，在圓環外圍停下，父親走往豆漿老店提著一袋早餐回來，袋內裝有甜燒餅與鹹蔥餅。父親抽出一塊鹹餅，把剩餘塞給他，父親不吃甜食。
車沿圓環接往大路，繞進舊城北門街區，用很慢的速度滑過從前透天厝。「你看，牆壁外面多了兩臺壓縮機，不曉得現在住誰……」父親咬下鹹餅，食指不斷比劃；甜餅沒讓他的記憶變甜。
— 〈回到泵島〉蔡昇融
回到家鄉，作者與父親同遊左營，重新尋找舊景點、舊味道，但時間已讓記憶的風味略顯苦澀，作者漸漸年長，父親年事已高，某些風景已經轉變，使得久久回鄉的遊子陷入時差一般，這是一趟返鄉之旅，也是自我探查的歷程。
📍 地點：曹公圳
毋是佇冊裡讀過
嘛毋是佇地圖看著
我來到曹公圳的埠岸頂
一路行過去1838年的鳳山城
— 〈曹公圳記事〉陳正雄
毋是歷史的故事
嘛毋是地理的名詞
我徛佇曹公圳的身軀邊
翻頭倒轉來2019年的高雄市
— 〈曹公圳記事〉陳正雄
曹公圳是高雄地區最重要的水庫，供應居民生活所需的水源，但你知道曹公圳開鑿的歷史嗎？詩人藉由文字帶你穿梭時空，對照1838年與2019年的高雄鳳山區風光。曹謹知縣的人物形象栩栩如生，亦可了解高雄的時代故事。
📍 地點：旗津六號公園
妳說：我在這裡，長大，
在這裡學會舌吻
的技巧。妳說：這裡極其荒涼，
倒是入夜後，星星大亮，
像火。公園的草地上，
四處是隕石，燙手的
紅色的，像心臟，
要一直到
清晨，才會漸漸變涼。
才會永遠地變涼。
— 〈旗津六號公園〉何敏誠
別出心裁的斷句搭配淡淡筆觸，寫出旗津六號公園的日常風景，像是動態素描一般，刻劃公園裡的老者、青少年與戀人，令人讀完留下無限餘韻。
📍 地點：高雄市
終於來到八德路，將罰款繳給柵欄小窗前的圓形錢盤，車子被貼滿黃封條，地上也盡是撕下的黏屑，躲不掉，大多都沾在鞋底。把車領走，卻突然悲傷地覺得，不管我加速開離多遠，一不留神橫越標線、錯失燈號、怠速超時，又將被鐵勾耙起，揪住頭，雙腳無力地在後甩擺，一路拖行，再也無法掙脫，我的車子僅有唯一的歸向，永遠必須停回這固有美德的框格裡。
婚後住在前鎮區，一心二聖路附近，離市中心不遠，兩條路像傾斜的滑道，沒有醒目建築或重要景點，存在似乎只為輔助人車匯入主要幹道，如中山、林森、三多路，很適合當作住家的位置。這裡像另一個鳳山，一樣居中，有如橋梁，一心二聖路末端恰巧接回鳳山南端，回老家陪獨居的媽媽、岳父岳母都很方便。從此二人一心，無私地為家奉獻。
以前覺得十全路很遠，在極北端，被拋在不停以列車向左右探伸手臂的火車站背面，公車晃蕩到此處，像是來到地圖的盡頭，只能撞到一圈與道路垂直而不再有名字的牆。但聽說十全路之外的左營區正逐步發展，從一片片荒地裡長出新潮的大樓和商場，降落所有來自異國的料理，公園壯闊，人口陸續北移，逐全美生活的新面貌而居。
— 〈大探險家〉沈信宏
作品當中，巧妙地將高雄路名與成長背景連結，求學、就業與結婚都在熟悉的路名中度過，冒險之旅並不非要往極地或是異國，多認識自己的原鄉，多認識臺灣這塊土地，文學是永恆地圖，執筆書寫的當下，便是在心靈深處打卡、戳記，那些難忘片刻是寶藏，將會持續閃閃發亮，人人都可以是生命的探險家。
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