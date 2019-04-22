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我們與惡的距離：一名精神病患家屬的告白

我所見聞的爸爸桑：封閉的場域 身分決定一切

2019-04-22 09:29聯合文學

攝影/李阿明
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【李阿明／撰文‧圖片提供】

封閉的場域，身分決定一切。主因：經濟優劣，次因：國族、教育和語言等等。同人不同命，同船不同等級。資方為刀俎，漁工徒具人形的網具，卻淪為隨時被宰殺的魚肉。快刀斬亂麻，極大利益化屢見不鮮。現代黑奴？籲天無門！

同樣漁工口中的「爸爸桑」，遠洋漁船上是「顧船的」，吃喝拉撒睡都在靠港漁船上的台灣老人，二十四小時日薪一千元的臨時工。在近沿海漁船上，卻是「船長」的尊稱，百噸以下的小漁船，通常只有三至四位外籍船員。

一位遠洋漁船的爸爸桑越俎代庖，主動替生病的漁工向資方反應，家裡窮希望繼續工作到期滿。

船長口口聲聲說沒問題，隔天下午馬上被上機遺返。

攝影/李阿明
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不殺伯仁的爸爸桑，只能買個行李箱和些許日常用品送他，聊表愧疚之心。

近沿海的爸爸桑，有些人把「蕃仔」掛在口頭上，卻不打不罵吃喝一應俱全，我還看過船邊倒了些吃不完的軟絲。

遠洋船長豐收時分紅可近千萬，一航期一聘。近海船長大都家戶型，船就是全家生財工具，為家計與海搏命。

仗義每多屠狗輩？

遠洋漁工靠岸時間短暫，船員大都極盡吃喝玩樂，酒精為最普通的「飲料」。

近海漁船三兩天航期短，不少船員堅守不菸不酒不嫖的宗教信仰。

封閉的場域，身分決定一切。主因：經濟優劣，次因：國族、教育和語言等等。

同人不同命，同船不同等級。資方為刀俎，漁工徒具人形的網具，卻淪為隨時被宰殺的魚肉。快刀斬亂麻，極大利益化屢見不鮮。

現代黑奴？籲天無門！

攝影/李阿明
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討海人，大都教育程度低，陸上謀生不易，航程多遠苦牢就蹲多久，船難不會分種族階級財富，存活也只是亂數下的機率。

都在求生存，海人全方位貼近大自然，所得卻極不自然，什麼樣的社會，決定如此懸殊的財富分配？

人底，大自然最不自然的物種？

"【春天方案】：訂《聯合文學》雜誌一年加送1期，共12+1期，只要2200元，再送《幸福先生》或《五星豪門》或《聖母峰上的情書》"

經濟優位，有目如盲？心盲！

優位者偶爾察覺，短暫的「良心美容」消費？

同為異鄉人，但不被視為金髮碧眼的「老外」，只因母國發展較慢？

一切的一切，所有的所有，他鄉存在可能故鄉，記憶底鮮活。

到哪都可能是移工，無分國別人種和社群，永遠移不動的就只是邊界：財？

各有各的現實刑具，漁工何嚐不是？唯有誠懇，以人相待。

同為藍色星球上的有機體之一，何來無物以報天，忘卻先輩胼手胝足的台灣「洲」，只剩造七殺碑？

攝影/李阿明
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【李阿明】

畢業於國立藝專影劇科技術組，擔任過自由時報、聯合晚報、時報周刊攝影記者，以及時周多媒體數位影像組組長、資訊室副主任、中時網路影像副總監等。資深攝影記者，退休後跑到高雄當遠洋漁船的顧船工，自稱職業攝影黑手。四年來每天二十四小時和來自各國的漁工混在一起，親身體會一般人無緣接觸的生活，用鏡頭捕捉他們在海上拚搏的人生。以最長時間的相處，拍攝出漁工們最真實的樣貌。著有《這裡沒有神：漁工、爸爸桑和那些女人》。

《聯合文學》雜誌2019年4月號（NO.414期）
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