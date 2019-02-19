厭世可以 但不要厭自己

夜貓組在二○一八年大有斬獲：以《健康歌曲 OwO》專輯入圍第二十九屆金曲獎最佳演唱組合，又獲得金音創作獎最佳專輯獎。 （安比／攝影） 分享 facebook

厭世可以，但不要厭自己--夜貓組專訪

【採訪撰文／徐漢明】

Leo王在二○一八的最後一天發表很純的好貨《無病呻吟有情抒情》，其中單曲〈快樂的甘蔗人〉馬上進入各大串流平台嘻哈排行榜及精選。在那之前，由Leo王跟春艷組成的「夜貓組」一張《健康歌曲 OwO》早已讓台北的阿妹仔哈都哈死。屢屢獲大獎肯定的去年，兩人已走穩自己的步調，在舞台上隨著beats繼續「騎著驢子不找馬不管方向是哪邊」（夜貓組〈驢子〉）。

Q.首先恭喜夜貓組在二○一八年大有斬獲：以《健康歌曲 OwO》專輯入圍第二十九屆金曲獎最佳演唱組合，又獲得金音創作獎最佳專輯獎。受到了獎項肯定，想問兩位是否覺得自己的作品說出／代言了年輕世代的某些聲音？

@Leo：

我們其實本來並沒有特別想要代表甚麼世代，或者在創作前想像我們的聽眾是誰。我們常笑自己是邊緣人，寫的歌其實只是想代表自己。「夜貓組」對我們的意思就是那些因為白天必須上班上課，所以只能在半夜做自己想做的事情的人。其實就是我們自己。

@春艷：

但是當我們的作品被越來越多人聽到之後，我們發現其實台灣好像有一大群人跟我們一樣。原本以為孤立無援，透過作品被認識之後才發現我們不孤單。

@Leo：

雖然過程中也會有猶疑的時刻，但我們其實就是盡力讓自己能持續做著自己想做的事。特別是表演，對我來說在舞台上表演的那幾個小時幾十分鐘，就是人生中最快樂的時候。雖然其實好短，平時的練習，生活的一切，好像都是為了那短短的瞬間而存在的。可能就是因為這樣的瞬間，並不是那麼輕易就可以獲得的，所以我們才會想追著它吧！

Q. 新學校（new school）的rapper都非常有自己的風格，透過beat、flow與歌詞編排呈現出自己要表達的感覺（如現今許多trapper所說的「歌曲只是呈現一種氛圍」）。「夜貓組」的音樂主題圍繞在現在年輕人的生活內容，可以看出主題上有經過挑選。兩位是否有意識地試著在作品中呈現年輕世代偏向「厭世」、「廢人」的心聲？

春艷：相較於其他音樂類型的歌手，饒舌歌手其實蠻爽的，因為你想寫什麼就寫什麼，也不需要太考慮市場取向的作品。所以作品想說的不只是我們「廢」的面向，饒舌音樂本身就具備傳達理念的意義，對我來說我就是寫自己的生活而已。 （安比／攝影） 分享 facebook

@春艷：

相較於其他音樂類型的歌手，饒舌歌手其實蠻爽的，因為你想寫什麼就寫什麼，也不需要太考慮市場取向的作品。所以作品想說的不只是我們「廢」的面向，饒舌音樂本身就具備傳達理念的意義，對我來說我就是寫自己的生活而已。

@Leo王：

在饒舌文化裡，常會聽到大家在討論一個饒舌歌手「Real不Real」，因為饒舌歌手大多都是「我手寫我口」，唱自己寫的創作，我覺得因為饒舌音樂的歌詞密度很高，所以會很直接的表現出創作者的真實自我。所以如果你的歌詞跟你的真實的人放在一起，結果顯得很牽強的時候，那我覺得可能就不是那麼好的藝術。我的個性可能有一百個部分，可能有六十五個部分我不想要被大家看到，但是剩下的三十個我敢面對的部分被我寫成了歌，然後可能還有五個部分的連我也沒有看過，而這些都代表了我。我認為厭世是難免的，你沒有辦法控制你自己之外的整個世界，甚至有時候它還超出了你對它最壞的想像。所以我盡量告訴自己 厭世可以，但不要厭自己。但我覺得這也已經夠難了。

想到自己的音樂會被很多年輕的人反覆的聽，覺得也是一種責任和壓力。但我也還年輕，還在沙灘上撿智慧，所以我盡量是以分享以及開啟討論的角度來寫歌，這也是我小時候上學的時候比較喜歡的方式。一個人真心開啟了討論已經是很好的事了，有沒有想到最後的答案好像便不是最重要的。

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Q.在中國《川渝說唱》紀錄片中訪問了謝帝對饒舌歌手的看法。他認為饒舌歌手在公開場合必須扮演自己的「角色」。想問你們認同嗎？對自己是否有設定一個角色形象呢？

@春艷：

我覺得在剛開始饒舌時我沒有扮演角色的感覺，我就是忠實地呈現出自己。當我大一那年真正把饒舌視為生涯和工作時，我才開始思考這件事情。所以那時候孩子王就誕生了，當時我的確是有這個想法。不過，夜貓組的形象則是被我們所有人共同塑造出來的。以MV來說，從導演、剪接，甚至是鏡頭中的穿搭和行銷等等，都是共同創造的過程。

@Leo王：

我覺得認不認同角色扮演不是一個真的問題。對我來說你本來就是在扮演「你自己」這個角色，在不同的關係中你也可能是不同的樣子。所以對我來說有趣的問題應該是，「短短的一首歌，或一個片面的藝人形象中你選擇要強調甚麼樣的個性」，這些選擇，以及各種音樂上的選擇。應該就是art的部分吧。想要最直接的認識我們的話，我想最好的方法就是直接聽我們的音樂和歌詞吧。

【徐漢明】

一九八九年生，台北人。又有一暱稱皮卡。什麼都讀一點。國立台灣大學台灣文學研究所碩士肄業。現在正在練習當資方。

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