雙胞胎媽媽：我在治癒產後憂鬱症的路上……

【圖文提供／西卡 編輯／葉怡君】

我是西卡，也是一對混血雙胞胎的媽咪，想用親身經歷告訴媽媽們，你們並不孤單，需要時，一定要尋求專業醫師的協助，並配合治療且相信你的醫師，還有要相信你自己一定會好起來。

身為雙胞胎的媽媽，我的體重掉得很快。生完孩子我大概是56公斤吧，後來體重一直往下掉，最低甚至到了43公斤。很多人問我是怎麼瘦下來的？

其實，我在產後罹患了產後憂鬱症。

手滑摔了孩子．啟動憂鬱開關

「我還能回到以前的我嗎？」「疤痕會淡去嗎？」「奶水不夠怎麼辦？」「肚子的肥肉會消失嗎？」「一次兩個寶寶我能照顧好嗎？」「我能當一位好媽媽嗎？」「出了月子中心的日子會如何？」

心裡多了好多好多的問號和未知以及焦慮，我的心找不到出口，當時的我也並沒有意識到自己已有狀況，只能詢問朋友找朋友求助，得到的回應卻是「這都還好吧？生小孩本來就是這樣啊！這很正常好嗎！」

直到一件事發生了，因為這件事成為壓倒了我內心的最後一根稻草。某一個週末，我幫寶寶洗屁股。但因為媽媽手戴著護具，拇指不能彎曲，就在脫下尿布的一瞬間，寶寶從我手上滑落，我只能反射性地去接住寶寶，但寶寶還是撞到了。

接踵而來是寶寶大哭，不停地大哭，我當下真的不知道該怎麼辦，只能依靠職業本能去檢查寶寶有沒有哪裡受傷，嘴裡不停地念著「對不起！對不起！媽媽對不起你！」然後嚎啕大哭，直到徐媽和老公聽到哭聲衝進廁所，我都還止不住淚水，嘴裡說著「我是不小心的，真的是不小心的，我不是故意摔到寶寶的！對不起！對不起！」

我媽媽發現了我的不對勁，馬上安撫我，並告訴我寶寶已經沒有哭了，老公也緊緊抱住我，但我就像理智線斷掉了一樣，心裡的恐懼和焦慮翻倍式的爆增，從那一刻開始，我好像變了一個人。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

當負面情緒吞沒自己

對自己極度厭惡、討厭自己、情緒低落、思緒變得混亂、思考變得緩慢、記憶力變差，會莫名的擔心很多可能還沒發生的事情。比如：「我覺得我媽媽會因為照顧寶寶病倒、我覺得疫情會害死寶寶、為什麼我要決定生寶寶，因為我的決定讓身邊的人好累……」

每天，諸如此類的想法都像海嘯一樣吞沒自己，整個人變得緊張兮兮。

直到有一天有護理背景的好友建議我去就醫，並告訴我目前的情況是產後憂鬱症。這才打醒了我。

開朗的人也會有憂鬱的可能

見到醫師的那一刻，我才知道：產後憂鬱的原因非常複雜，可能與荷爾蒙改變、產後身體虛弱、睡眠習慣改變、人生角色改變，以及夫妻關係改變等都有可能，因為母體在懷孕時承受了荷爾蒙巨大變化，生產後不管是雌激素、黃體素、雄性激素，以及壓力都影響著媽媽。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

治療非一蹴可及．身邊的人只能陪伴

治療的過程並沒有想像中的順利，期間因為各種情緒波動和負面意念反覆回診換藥，每一次換藥都是一段時間的煎熬。

醫師解釋「情緒是一個起伏的波動，你的好轉不會是直線向上的」，這讓身旁的照顧者非常煎熬，深怕一個不注意，我就會衝動做出傻事。讓徐媽和老公看著我日日以淚洗面，我可以想像他們看著深愛的人受折磨，心中應該也很不好受……

產後憂鬱症的藥物並不是馬上會有作用的，最快也需要一週至兩週才會慢慢看到效果，並且需要時間、耐心、換藥、調適、心理諮商，全部一起做才會逐漸好轉，陪伴者能做的只有「陪伴」。產後除了照顧寶寶，周遭的人也需要常常問一句「媽媽，你還好嗎？最近心情如何？有沒有遇到什麼困難？」

直到現在，我仍在和產後憂鬱抗戰，但我已經好了許多，當我感覺比較好時，我會去健走，或是每日晨間運動，建立新的習慣。在治療的期間，我也遵從醫師的指示，建立睡眠儀式，訓練自己的大腦「現在是睡覺時間」，因為睡眠不足對於產後憂鬱症會有很大的影響。

雖然我還在治療的過程中，但我想用自己的親身經歷告訴正在掙扎的你，「你一定會好起來！」我不會跟你說加油，但我會跟你說「我陪你」。