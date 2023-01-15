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特殊兒父母的修煉之路 崩潰、擔憂與心疼，從來沒少過

聯合新聞網／ Mombaby Lifestyle
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文／安兒康小兒專科診所院長曾清祥】

由於身邊經歷過特殊兒的事件，清楚知道，我的孩子在未來會面對什麼樣的問題。衷心期盼這個社會能夠更進步與成熟，讓每個人都明白該如何看待特殊兒。

這次不從專業的角度出發，純粹以寫點心情的想法與大家分享，若家中有特殊需求的孩子，身為父母應該具有的修養與修煉。

故事要從學校老師如雪片般飛來的抱怨說起，我們家小哥不是很能讀懂別人的表情與意圖，所以，經常被同學告狀他動手打人。例如，他自己在玩球時，同學想要一起加入，便主動伸手撥弄了他的球。不過，這位同學想表達的意思是「想跟你一起玩」，但在他腦中的圖像卻變為「對方出手撥我的球」，因此，他二話不說就直接打了過去。

老師看見後便把他叫來，指責他的行爲會傷害同學，但並沒有進一步去深究發生的真正原因，接著，老師把兩個孩子隔開，不讓彼此接觸。

想成為成熟的社會．就該正視對待特殊兒

如果當初可以用不同的方式處理，或許故事可以被改寫。可是，事到如今，小哥已被老師冠上「會欺負與霸凌同學」的罵名，身為爸爸的我，感到相當心疼與擔憂。

其實比起一般孩童，亞斯的孩子更是忠厚老實，舉個小哥最近在辯論課中的表現就可以理解。辯論的題目為「我不小心把老師的筆弄壞了，該怎麼辦？」反方的孩子考慮很多，怕被老師、家長罵或是怕要花很多錢才能賠等等的理由，所以，選擇不告訴老師。但對小哥來說，做錯就是錯了，弄壞了就應該告訴對方並想辦法補償，這就是小哥。

當我們想成為一個進步成熟的社會，就應該常常教育大家要如何對待這類的小朋友，然而，在教育體制內的老師都如此了，又怎麼能期待一般的普羅大眾呢？

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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員工的處境．很可能是小哥的未來

我的診所裡，同樣有一位特殊需求的員工。病人對他在工作上的表現所給的評價落差很大，喜歡他的人覺得他是位暖男，不喜歡他的人則是討厭他的不知變通與冷漠。

因爲他看不太懂病人的表情、口語，甚至是肢體動作代表的背後意義，所以，經常被投訴，讓他的主管困擾不已。約談他多次之後，主管知道了他有亞斯的特質，則細心的敎導許多應對的方式，但仍然遭遇很多問題。最後，事情還是到了必須由我來解決的階段。

主管內部會議的結論，最終需要將他資遣，因此，我與他做了最後的約談。約談中，他並沒有否定病人對他的抱怨，但令他不解的是，他覺得自己沒有怎麼樣，也很認真地執行並注意主管們的提醒及教他的應對方式，但依然接收到患者的抱怨。站在老闆的立場我不能不處理他，但站在父母甚至是專業人員的角度上，我是否更應該同理他？這真的是很困難的抉擇，或許這也是老師今日的困境吧！

當面對敎室內的秩序維持時，她必須對小哥做出處置，就跟我一樣，如果我不處理也會讓其他人群起效尤，對診所來說不是好事。而當我一手握著他的資遣費，一邊想起小哥時，最後還是選擇收下袋子，我再提醒他一些與患者溝通時應該注意的地方，並請主管提供他更多可以利用的策略與方法，我們再給他一次機會吧！

【完整內容請見2023年01月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《MOMBABY momself》別冊；本文由媽媽寶寶《MOMBABY momself》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

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