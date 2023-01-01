倡導正向教養之前 教導者應該要先學習「正確」教養

【文／蘇文清】

正向教養勢在必行，不過熱衷「正向」之前，教導者應當先學會「正確」教養，不然很容易讓孩子產生錯誤或是不切實際的價值觀。

執行正向教養之前 您要知道的事：

1.人與人之間不可能全然只有正向回應，若對孩子都只有正向回應，會讓孩子誤以為世界都是美好的。哪天突然遭遇到負向回應時，會不會一時無法承受呢？

2.要求教導者在教育過程完全採取正向思維，過於強人所難。所以在建立正向思維之前，教導者要先學會正確管理自己的情緒與想法。

3.不是每位孩子都具有穩定的同理心、察覺能力與心智發展，若要求教導者完全採取正向管教，總會流於矯情做作，所以在學會正向管教之前，教導者要先學會正確的管教技巧。

4.難免會遇到自以為是的人，若要求每位教導者與孩子都採取正向角色，總會讓人委屈。要先學會塑造正確規範，讓大家知道界線在哪裡。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

人與人之間的相處都會期待「正向」，但是現實生活中又不可能完全只有正向，那我們就先從「正確」觀念著手起：

1.同理的背後‧明辨是非

同理指的是站在對方的立場，設想對方的感受，但是設想的過程不代表您允許對方的任何行徑。

2.要懂得溝通‧不濫用溝通

不是每件事都急著要溝通，尤其是孩子情緒行為失控，這時管控行為會比溝通更重要。

3.好壞話都要懂得說

教導者要學會辨識哪些行為是孩子本來就會的，是必須要做的，而不是只說好聽話來討好孩子。

4.孩子有能力管理‧建立規範

在孩子能力尚未建構前，有些規範一開始就須由大人決定，而不是任由孩子做主，等到習慣養成，要收回就難了。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

5.教導孩子學習尊重他人與規則

在同理心尚未建立前，大人更應教導孩子挫折忍受度，不然過度尊重反而會讓孩子自以為是。

6.愛的教育‧賞罰分明

明確告知什麼行為是對的，什麼行為是錯的，讓孩子學會行為負責，而不是過度的包容，也不是為了討好孩子而過度的縱容。

7.學習過程不可能都是快樂

許多成就的養成要建構在足夠的能力上，教導者應該先辨識孩子目前能力是否足以因應，而不是一切以快樂為優先，無形中成為孩子逃避的藉口。

8.有些事真的沒有道理可言

若什麼事都要等到孩子懂得之後才能教，很多學習就不用進行了。教導者要辨識當下是教導還是要求，再來決定是否要向孩子說明道理，不然最後只會演變辯論現場。

在倡導正向教養之前，教導者更應該學習「正確教養」，具有辨識是非的能力，才能教導孩子正確的價值觀，引導孩子獨立思考的表現；教導孩子懂得應對進退的技巧，提升孩子自我管理的能力。