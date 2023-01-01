逐夢媽媽魏羣芳．用服裝讓孩子愛自己

【文／葉怡君 圖片提供／魏羣芳】

台灣童裝品牌baby baby cool的創辦人魏羣芳，用童裝守護孩子的健康、培養孩子的美感與自信。這條路不好走，但兒子總會在她沮喪脆弱的時候，給她逐夢的力量。

你是個喜歡幫孩子打扮的媽媽嗎？對於打扮孩子這件事，你的想法是什麼呢？

《媽媽寶寶》每個月都會拍攝藝人一家的雜誌封面，記得有一次，我們走上了Bellavita寶麗廣場的3樓商借童裝。當時，一行人的目光被另一間童裝店面深深吸引了，走進去一看，這個品牌雖然是童裝，但款式簡約時髦又可愛，許多小細節都展現了巧思。而且還是使用有機棉！

最讓我們驚訝的是，這個牌子竟然是台灣的品牌，叫做baby baby cool（bbc）。竟然還曾經登上北京時裝周的舞台，在法國、日本買得到，也登上法國最時尚的親子媒體《Milk》。

衣服．是孩子認識自己的過程

在一頭栽入童裝產業之前，魏羣芳擔任造型師13年，長年的美感訓練，讓她對時尚有一定的堅持。成為媽媽之後，職業病使然，她也開始了路上的親子時尚觀察學，她發現：台灣大部分的爸媽，對小孩子的穿著，其實並不太在意。

「因為小孩選擇衣服的時候，其實是一個探索自己、認識自己的過程。他會去思考，他想要表達出什麼樣的自己。如果沒有這個過程，孩子可能就容易隨波逐流，沒有自己的主見，或是只敢穿得跟別人一樣，害怕說出自己的意見……當孩子有自信的時候，他就會變得不一樣。你會發現，他眼中有光彩。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

美沒有標準答案．讓孩子懂得愛自己

每個人都有自己獨特美的樣子：胖的瘦的、高的矮的。但如果今天大家對於「好看」，都只有單一標準，那每個人就會像從複製工廠製造出來的複製人。幸運的話，你跟別人「長得很像」；不幸運的話，你會因為自己的不一樣，而受到同儕的異樣眼光。這個世界會失去對不同樣子的理解、欣賞和包容。

魏羣芳說：「對於美，台灣孩子缺乏的，正是更多創意、勇敢的表達。讓孩子懂得穿衣服，其實是讓孩子接受自己、找到自己的獨特美。進而懂得愛自己、欣賞自己的過程。」

這些感觸，都是魏羣芳成為母親之後，對時尚才有的更深層的內化領悟。

創業之初．大家說我「瘋了」

懷抱著這樣的理念，魏羣芳走上創業之路。bbc是兩個人從地下室開始，到現在成為數十人規模的品牌。魏羣芳給自己的起點和標準都很高：bbc就是要做一個「來自台灣的國際品牌」。

為了證明bbc是一個國際品牌，他們積極地往海外去拓展。2019年，魏羣芳一個人帶著兩個皮箱，就這麼進軍時裝周了！

「我第一次走到後台時，整個愣在原地！前台光鮮亮麗，後臺卻是二、三十個工作人員忙進忙出，彷彿打戰。我提著皮箱站在原地，不知道要從哪裡開始。還好後來有三個年輕的工作人員趕緊來幫忙。」

一件件小衣服掛上衣架，小孩弄好了漂漂亮亮的妝髮……這場大秀獲得了前台熱烈的掌聲和好評，bbc接下來進軍日本、走進了進軍法國春天百貨，這場奇幻旅程，開始轉動起來。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

作夢的同時 也不忘了當媽媽

而當魏羣芳努力將夢想實現的時候，她身邊一直有個可愛的小跟班、小打氣筒，就是她的兒子。

當她假日在攝影棚拍攝童裝型錄時，她的兒子就靜靜地坐在一旁，陪伴媽媽，看著她工作的身影。

然而，創業要兼顧母職，從來不是一件容易的事。「我記得孩子三年級時，我想盡辦法要開拓通路，人正在台中高鐵站，卻接到一個陌生來電，兒子向路邊的阿姨借電話打給我：原來我忘記去接他放學！當下，我的心臟就像停了一拍！眼淚一直掉。」

魏羣芳告訴兒子：「你不要動，我趕快打給婆婆，請她去接你！」站在高鐵月台，她又擔心又沮喪，覺得自己是個好失敗的媽媽。她心中閃過許多假設：要是她沒有接到這通來電，那怎麼辦？

她想起孩子曾經嚷嚷著：要媽媽也像其他媽媽一樣，到學校送便當給他。但多年後，她問孩子：「你還想吃我送的便當嗎？」孩子說：「我的媽媽可以追尋自己的夢想，我覺得很棒。」瞬間，魏羣芳感動得都要哭了，多年為了兼顧母職與理想的努力，彷彿都在那一瞬間被理解了。

創業的路很漫長，必須擁有非一般意志力才能持續打拚，但每每看到了異位性皮膚炎的孩子，終於能穿上舒服、安全面料的衣服，爸媽臉上安心的表情；或看到孩子因為自己穿得漂亮，臉上露出的自信笑靨，魏羣芳就覺得，這一路走來，值得了！