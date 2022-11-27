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玩是嬰幼兒的重要大事 累積生活經驗 「玩」出孩子的學習力

聯合新聞網／ Mombaby Lifestyle
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文／Tiffany　採訪諮詢／板橋亮點治療所職能治療師邱子玲】

玩玩具的過程，其實比爸媽們想得更有意義了！玩具不僅是小小孩子生活中的重心，更能從中累積許多生活經驗，有助於未來的能力發展，為身體的感官帶來有益的刺激。

傳統觀念總覺得「業精於勤，荒於嬉」，「爸媽對於『玩玩具』時常有著很深的誤解。」板橋亮點治療所職能治療師邱子玲說明，「玩」這個字，始終被冠上不好的解釋。

玩是孩子生活重心

邱子玲治療師指出，對於孩子來說，「玩」是很重要的職能之一，就像是大人必須工作一樣，玩玩具則是年紀小的孩子生活中必做的事，在遊玩之中，孩子可以學習到對於自我身體的感知，提供各種感覺輸入，以促進大腦與肢體動作的能力發展。

邱子玲治療師補充，玩玩具是各種生活經驗的累積，像是透過粗大動作的遊戲，有助順利學習像是拋接球這類需要動作計畫的活動；在精細動作方面，堆疊積木、繪畫、操作等遊戲，累積精細動作與空間概念的經驗，是為了未來的握筆能力而準備；而看似兒戲的角色扮演遊戲，更是孩子重要的假扮遊戲發展，是鍛鍊孩子社交互動的好方法，也是孩子語言建構的累積。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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刺激孩子的感官發展

爸媽不用等到一定的年齡，才買玩具給孩子玩，即使是嬰兒，玩具也能提供感官刺激，得到一定的效果。邱子玲治療師將玩具對於孩子感官（視覺、聽覺、嗅覺、觸覺）的益處說明如下：

視覺

6個月大之前的寶寶，能看到的距離約有30～50公分，也因為黑白兩色對比較明顯，較能引起寶寶的注意。這時可以準備圖卡、布書等，給予寶寶較多的視覺刺激。而等到6個月大後，寶寶能看見的距離變長了，看得也比較清楚，對於色彩的辨識度提升，這時色彩繽紛的玩具，能提供孩子豐富的視覺刺激，同時也能累積孩子的空間概念。

聽覺

當孩子的視力尚未穩定時，音樂類玩具就是很好的類型。像是較低頻的聲音，有助於安撫寶寶的情緒，爸媽於平常可多放輕柔的輕音樂，讓寶寶睡得更好。等到孩子長大一些，可給予音樂或是有聲書，但爸媽的互動聲音才是孩子累積語言互動能力的關鍵。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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觸覺

寶寶都會經歷一段口欲期，剛開始會用嘴巴來探索這個世界，拿到玩具時，當然也會先用嘴巴來認識，不同材質的玩具，能讓寶寶有不同的感受，像是近年來越來越多主打觸覺的玩具，比如說毛茸茸的布書、海綿製的積木、標籤紙等。還有一些大自然的東西，能滿足孩子對於觸覺的感受，像是水、沙子、草地等，建議爸媽帶孩子多多嘗試。

嗅覺

孩子剛出生，最熟悉的是媽媽和自己的味道，如果安撫玩具或棉被，沾染了以上兩者的氣味，將帶給孩子極大的安全感，倘若爸媽想讓寶寶睡得好，或是適時安撫其焦躁不安的情緒，可嘗試保留一些媽媽的味道，讓孩子能透過嗅覺感受到安全感，達到安撫作用。

【完整內容請見2022年11月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《MOMBABY LIFESTYLE》別冊；本文由媽媽寶寶《MOMBABY LIFESTYLE》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

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