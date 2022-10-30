當孩子感到焦慮怎麼辦？克服焦慮大怪獸 家長能做3件事

【文／蘇文清】

在幼兒發展過程中，兩種焦慮模式時常伴隨孩子左右，一是「陌生人焦慮」，另一則是大家熟知的「分離焦慮」，然而，當孩子出現焦慮行為時，家長該如何從旁協助呢？

「陌生人焦慮」指的是孩子對陌生人產生警戒和害怕的反應，尤其是當孩子身處陌生環境，表現得會更加明顯；「分離焦慮」則是孩子與依附對象分開時所產生的抗議行為，尤其是分開的當下，焦慮情感會更顯著。

這兩種情感都是幼兒適應技巧的展現，對於剛入幼兒園的孩子來說，都是必經的歷程，身為家長只要多留意孩子的狀況，並多與老師密切合作、討論，就能輕易幫助孩子解決焦慮問題。

當孩子產生焦慮行為時 家長能做3件事

那麼，當孩子產生焦慮行為時，家長能怎麼做呢？

1.採取事先預防的策略

事先預防的目的，是要讓孩子有熟悉、認識，以及準備的機會，透過讓孩子提前接觸未來要碰觸的環境，能增加孩子適應成功的機率，像是上學前帶孩子到幼兒園附近逛逛，提早熟悉環境；在家陪孩子觀看跟上學有關的電視節目，事先認識幼兒園的生活型態；或者帶著孩子到文具店購買上學需要的物品，透過具體的誘惑，提升孩子對上學的心理準備等等。

2.執行轉移注意力的策略

轉移注意力的目的，是要減緩孩子發生焦慮的程度，避免情緒繼續擴大，並適時提供正向的成功經驗，像是找尋好朋友或手足一起上學，減緩孩子的焦慮；透過安排不同的活動，進而轉移孩子焦慮的情緒；攜帶熟知的安撫物在孩子身旁，隨時安撫孩子緊張的心情；或者建立隔天才能履行的課堂約定，讓孩子期待未完成的任務等等。

3.建立適應技巧的策略

建立適應技巧的目的，是要提升孩子的挫折忍受度與問題解決能力，在漸進式與軟硬兼施的策略下，製造機會強化適應表現，像是家長在陪伴過程中，發現孩子出現適應表現後，與老師相互配合，並有技巧的離開；到校門口後，假裝與老師討論，並適時換老師接手，引導孩子學習適應；或者事先與老師討論作法，到門口後，直接由老師接手，讓孩子學會適應等等。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

當孩子出現焦慮行為時 須遵守7「不」

然而，當孩子出現焦慮行為時，有哪些事是家長不能做的呢？

1不：給予做不到或不切實際的承諾，會讓孩子產生過高期待，例如：答應孩子明天不要去上學。

2不：缺乏耐心就隨意安撫孩子，會讓孩子出現錯誤連結，例如：孩子要什麼就給什麼。

3不：被孩子的情緒牽著走，會讓孩子產生懼怕，例如：大人也跟著情緒失控。

4不：分開時依依不捨，會助長孩子焦慮程度，例如：大人站在門口遲遲不離開。

5不：直接要求孩子完全忍受與承擔，會讓孩子容易崩潰，例如：要求孩子完全不能哭出聲音來。

6不：輕易說出氣話或嘲笑的話語，會讓孩子失去自信，例如：嘲笑孩子羞羞臉，或是威脅孩子再哭的話就怎樣。

7不：不接納學校老師的意見，因為老師是除了家長之外，最熟悉孩子的人！