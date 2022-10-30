認識「焦點解決短期諮詢」 不糾結事發原因 重點在於如何讓問題不再發生

【文／安兒康小兒專科診所院長曾清祥】

當親職間的爭執，碰上無解時，家長可試著換個角度思考孩子背後的行為動機，不以該如何解決為目標，而是以正向意圖為出發點，引導孩子走向改變的道路上。

我從小是個很有時間觀念的人，喜歡戴著手錶的安全感，這樣才能預先設定行程，也能隨時調整做事情的節奏，長大後，進了醫學院，在忙碌的臨床工作與壓力下，又更強化了我對時間精準度的要求，更難以接受別人慢吞吞跟遲到這檔事。

而真是不巧，我大兒子卻是個「慢郎中」，不太會計畫自己的生活與行程，所以他的媽媽為了不讓他上學遲到、忘記去補習或錯過他最愛的球類競賽，練就了超強的祕書功能，卻也間接讓孩子變得更沒有時間概念。

當我們遇到這類難解的親職問題時，多數人的反應應該會開始嘮嘮叨叨的責備「你為什麼又遲到？」、「你每次都遲到」、「到底是為了什麼讓你每次都不準時？」、「你這樣接下來的事情怎麼來得及？ 」

但通常我們得到的回覆是：「我不知道我為什麼會遲到」、「哪有每次都遲到」、「都是誰誰誰害的，不然我可以準時」、「一堆事全部擠在一起，都忙不完了」，之後，就陷入了沒有交集的溝通循環。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

認識焦點解決短期諮商

事實上，這樣的對話是不會有結果，因爲我們一直執著於找出遲到的原因，卻忘了現在與未來、忘了保持目標與希望，更忘了去發掘自己的能力及可能的改變。這段話的意思是，雖然你又遲到了，但可以檢視這次是否有好的改善，值得我們提出並放大它，讓下一次能更趨近準時的要求。

這讓我想起一個心理治療的理論，叫做「焦點解決短期諮商（solution-focused brief therapy）」。創立此理論的其中一位創辦人是韓籍美裔的治療師Insoo Kim Berg，她將東方太極的印象融入理論之中，太極之中有黑與白，黑色部分就像我們一直在尋找問題的原因，而白色部分則是我們持續發現目前還能做的努力及改變，而不是糾結在尋找原因並診斷。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

當然，我們仍會需要一些原因診斷，來當成對事件的基本了解與認知，但在較近代的心理治療模式，會希望黑色部分少一點，多一點白色空間，能讓對話的深度被開啟，也較能在短期內得到些解決的方法。

回到我和大兒子的爭論，或許我可以換個說法詢問：「我聽了你遲到的理由，你說明的很詳盡，而其中我聽到一個很重要的關鍵，我想來問問你⋯⋯」

或是也可以這麼說：「雖然你遲到了，但你剛剛在忙其他事的時候，聽到我打電話給你，就馬上放下手邊的工作，立刻下樓了⋯⋯」誠如Berg曾說過的「所有負向行為其背後必有正向意圖」，我們應該要想辦法去發現這些隱藏在背後的正向意圖。遲到是一個負向行為，雖然他知道遲到是不對的，但能隨即放下手邊工作來赴約，就是好的正向意圖。