歡樂搞怪過萬聖！萬聖手作DIY 培養孩子手部靈活力與認知發展

【文／陳維婷 採訪諮詢／國泰醫院復健科職能治療師鄒靜芬】

每年一到萬聖節，總會看見有些父母表示，萬聖節是父母的「美術成果展」，但其實與孩子一起變裝、玩手作的過程中，能訓練孩子的手眼協調與認知發展，父母不需幫孩子做到100分，只要適時引導，相信孩子所發揮的創意，必能讓父母感到驚豔！

國泰醫院復健科職能治療師鄒靜芬表示，孩子在理解萬聖節的過程中，可適時搭配故事，啟發孩子參與活動的動機，也建議家長換個角度思考「變裝」的意義，其實藉由參與萬聖節的各類活動，與孩子一起設計DIY，可以從中誘發其學習動機與提升認知能力。

DIY訓練手部動作的靈活力

在進行DIY時，能訓練孩子練習手部動作的靈活度，鄒靜芬治療師說明，做造型的同時，會牽涉到工具的使用，例如：拿筆畫造型、簡易的剪刀剪裁、黏貼膠帶或塗抹膠水等，「提醒家長，可以帶著孩子一起練習，順便觀察孩子是如何操作這些美勞工具，若孩子不太會使用剪刀，家長可以協助，但孩子依然可以在旁參與，像是描繪圖案或將紙摺成特定造型等。」

另外，裝扮遊行或活動也可加入故事性的小巧思，如：孩子在扮裝完後，可以擺出角色的經典動作與姿勢來增加肢體協調的訓練，像是超人，就可以舉起一隻手、抬起一隻腳，擺出超人的動作：若是瑪利歐的造型，那就賣力地跳起來吧！

認知概念的應用

認知功能是學習的基礎和面對環境的能力主軸，也與日常生活息息相關，鄒靜芬治療師表示，孩子想要裝扮什麼樣的主題，家長可以與孩子一同討論，或是父母慢慢引導孩子的認知概念，比如：我們今天設定了一個主題，服裝需要什麼顏色的衣服？需要哪些形狀的裝飾？需把裝飾品放在哪個位置等，當孩子能夠正確回答父母的問題時，就能融入認知能力的應用及空間概念的訓練。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

人際社交互動 學習溝通應對方式

參與萬聖節的裝扮遊行，可以幫助孩子發展出多項的社交技巧，如：認識自己並管理自我情緒、讀懂他人的肢體或表情語言，以及與人合作或談判技能等。鄒靜芬治療師表示，孩子在穿著特殊服裝後，要如何展現給別人看，或是當孩子跟他人討糖果時，要如何表達需求，是否有特別的應對方式，都是家長能從萬聖節裝扮的活動中所觀察出並加以引導，幫助孩子以正確的方式應對。